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Ezek a nyugdíjpénztárak tudnak valamit: 30% felett hozott idén a lengyel piac, nem is volt nehéz leutánozni
Befektetés

Ezek a nyugdíjpénztárak tudnak valamit: 30% felett hozott idén a lengyel piac, nem is volt nehéz leutánozni

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Az októberi kisebb visszaesés ellenére is kiemelkedő, átlagosan 30,2 százalékos hozamot értek el az év eleje óta a lengyel nyílt nyugdíjpénztárak (OFE). Bár a kezelt vagyon az állami társadalombiztosítóba irányuló, megnövekedett kifizetések miatt némileg csökkent, a pénztártagok egyéni számláinak értéke a lengyel részvénypiac jó teljesítményének köszönhetően jelentősen gyarapodott - tudósított a European Pensions.

A Lengyel Nyugdíjpénztárak Kamarája (IGTE) megbízásából az Analizy Online által összeállított legfrissebb havi jelentés szerint a Lengyelországban működő nyolc nyílt nyugdíjpénztár októberben átlagosan 0,3 százalékos mínuszt könyvelt el. Az egyes szolgáltatók havi eredményei a Generali OFE 0,7 százalékos vesztesége és az Allianz Polska OFE 0,4 százalékos nyeresége között szóródtak. Ez a rövid távú gyengülés azonban nem rontotta le az idei év egészében nyújtott erős teljesítményt. Az év eleje óta számított hozamok terén ugyanis a PKO BP Bankowy OFE áll az élen 33,6 százalékkal, amelyet az OFE PZU Złota Jesień (31 százalék) és a Nationale-Nederlanden OFE (30,8 százalék) követ.

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A pénztárak által kezelt összesített nettó eszközérték október végére 370,5 milliárd zlotyra (kb. 30 600 milliárd forintra) csökkent, ami 2 milliárd zlotys (0,5 százalékos) visszaesést jelent szeptember végéhez képest. Az elemzők rámutattak, hogy a vagyonvesztés mértéke meghaladta a befektetési teljesítményből adódó mínuszt. Ennek hátterében a lengyel nyugdíjrendszer tőkeátcsoportosítási mechanizmusa áll, amelynek keretében a nyugdíjkorhatárhoz közeledők megtakarításait fokozatosan átutalják az állami társadalombiztosítási intézetnek (ZUS). Míg 2025-ben havonta átlagosan 600 millió zloty vándorolt át így az állami rendszerbe,

addig 2026-ban ez a havi átlagos összeg már meghaladta az 1,3 milliárd zlotyt.

A vagyon mérséklődése ellenére a piaci erőviszonyok nem változtak érdemben. Továbbra is a Nationale-Nederlanden OFE a legnagyobb szereplő 103,3 milliárd zlotys kezelt vagyonnal és 27,9 százalékos piaci részesedéssel. A második helyen az Allianz Polska OFE áll (92,1 milliárd zloty, 24,8 százalék), a harmadik pedig az OFE PZU Złota Jesień (13,4 százalék). A jelentés arra is kitér, hogy az alapok teljesítményét alapvetően a belföldi tőkepiac határozza meg, mivel a nyugdíjpénztári vagyon több mint 80 százalékát lengyel vállalatok részvényeibe fektetik.

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Małgorzata Rusewicz, az IGTE elnöke az eredmények kapcsán kiemelte, hogy a magas hozamok kézzelfogható gyarapodást hoztak a pénztártagoknak. Azoknál a megtakarítóknál, akiket még nem érint az állami rendszerbe történő tőkeátvezetés, az átlagos számlaegyenleg a 2025. év végi 21 000 zlotyról több mint 27 300 zlotyra nőtt, ami nagyjából 6300 zloty tisztán befektetési nyereséget jelent.

Lengyelországban jelenleg

  • 13,8 millióan rendelkeznek OFE-számlával,
  • 4,5 millióan takarékoskodnak munkahelyi tőkeprogramokban (PPK),
  • és csaknem 2,2 millió egyéni nyugdíjszámlát (IKE és IKZE) tartanak nyilván.

A szektor kiváló hozamai tovább növelhetik a lakosság tőkepiaci aktivitását, különösen a személyi befektetési számlák (OKI) 2027 januárjára tervezett bevezetésével.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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