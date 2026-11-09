Indul a részvényjegyzés: nyilvános kibocsátást hajt végre Oszkó Péterék befektetési társasága

Nyilvános részvénykibocsátást hajt végre az O3 Partners, amely a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról a Standard kategória felé lépne tovább. A társaság eddig zártkörű tőkeemelésekkel finanszírozta növekedését, most szélesebb befektetői kör előtt is megjelenne. Oszkó Péterrel, az O3 Partners elnök-vezérigazgatójával a cég üzleti modelljéről, a magántőkepiac átalakulásáról, a tervezett tőkebevonásról és arról beszélgettünk, miért lehet a mostani piaci környezet kifejezetten kedvező egy felvásárlásokra építő szereplőnek.

Az O3 Partners fontos mérföldkőhöz érkezik: nyilvános részvénykibocsátás után ma nyílt meg a részvényjegyzés lehetősége a nagyközönség számára. Miért pont most jött el ennek az ideje?

Eddig is több tőkeemelésünk volt, de ezek mind zártkörűek voltak, konkrét befektetői körből érkezett a finanszírozás. Most jutottunk el oda, hogy szélesebb körben, nyilvános piacon, akár lakossági befektetők számára is szeretnénk elérhetővé tenni az elmúlt években felépített befektetési holdingot, amely alapkezelőkbe, alapokba és portfóliócégekbe is fektet.

Úgy gondoljuk, hogy most jutottunk el oda, hogy a Standard kategóriában is számottevő befektetői érdeklődést váltsunk ki.

Ha valaki most szeretné megérteni az O3 Partners történetét, érdemes a személyes szakmai háttérrel kezdeni. Hogyan jutott el a tanácsadói, majd pénzügyminiszteri pályától a magántőkepiaci cégépítésig?

A karrierem első 15 évét tanácsadásban töltöttem, nagyvállalatokkal dolgoztam, majd volt egy egyéves pénzügyminiszteri kitérőm. Ezután döntöttem úgy, hogy a korábbi szakmai tudásomat a befektetési szektorban használom. 2010-től az OTP kötelékében foglalkoztam azzal, hogyan lehet vállalkozásokba tőkét helyezni, majd azokból értéket teremteni.

Oszkó Péter O3 Partners, alapító, vezérigazgató Oszkó Péter az O3 Partners vezérigazgatója. 2009 áprilisától a 2010-es parlamenti választásokig szakértői pénzügyminiszterként vezette a pénzügyi válságkezelést, ezen belül az államháztartási és adózá … Tovább

Később önálló cégépítésbe kezdtem. Először saját pénzzel indultam, majd csatlakoztak befektetők, létrehoztunk egy közös befektetőcéget, amelynek a portfólióját sikeresen lezártuk. Ebből jött a gondolat, hogy ezt nagyobb méretben, tőzsdei társasági formában is érdemes folytatni. Az O3 Partners 2021 óta van jelen a BÉT Xtend piacán. Eddig a meglévő befektetői kapcsolataink miatt zárt körben is tudtunk tőkét bevonni, ennek viszont korlátja a szűkebb közkézhányad.

Ezen szeretnénk változtatni.

A társaság a magántőkepiacon aktív, ami a lakossági befektetők számára sokszor kevésbé átlátható terület. Mit jelent ez az O3 Partners esetében, milyen cégeket keresnek, és hogyan változott a befektetési fókusz az elmúlt években?

Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ígéretes cégeket keresünk, tőkét teszünk beléjük, segítjük a fejlődésüket, majd megfelelő időben értékesítjük őket. Kezdetben, amikor valaki a saját pénzét fekteti be, kisebb, korai fázisú befektetésekben tud gondolkodni. Én is így kezdtem, angyalbefektetőként. Ahogy egyre több befektető csatlakozott hozzánk, nagyobb tőkét tudtunk kihelyezni, így későbbi fázisú cégekbe is be tudtunk szállni.

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Amikor tőzsdére léptünk, az volt a célunk, hogy olyan portfóliót építsünk, amelyben több fejlettségi fázisban lévő cég is szerepel. Voltak korai és növekedési fázisú befektetéseink, majd elkezdtünk másodlagos piaci tranzakciókat is csinálni, vagyis más befektetőktől vettünk át portfóliókat.

Ezekben nagyon jó lehetőségeket találtunk, mert meglévő befektetésekből jelentős értéket tudtunk kihozni.

A régióban sok szereplő specializálódik egy-egy vállalati életszakaszra, például korai fázisú startupokra vagy növekedési cégekre. Önök viszont láthatóan több befektetési fázist akarnak lefedni. Miért tartják ezt stratégiailag fontosnak?

A régióban az a szereplő, aki kizárólag korai fázisú befektetésekben gondolkodik, sokszor valójában csak az előmunkát végzi el a nagy nemzetközi alapok számára. A kis tőkével dolgozó befektetők viselik a korai kockázatokat, majd, amikor egy cég igazán nagyra nőhet, belépnek a nagyobb tőkével rendelkező nemzetközi szereplők.

Mi azt gondoljuk, hogy fel kell nőnünk ebbe a ligába.

A korai fázis izgalmas, erről lehet tévéműsort készíteni, de jelentős hozamot akkor lehet elérni, ha a későbbi fázisokban is részt tudunk venni. Ezért építünk olyan platformot, amely több befektetési szintet lefed.

Az O3 Partners modelljének egyik sajátossága, hogy alapok és portfóliócégek mellett alapkezelőkbe is befektet. Miért fontos ez, és hogyan teszi kiegyensúlyozottabbá a bevételi szerkezetet?

Ha egy befektetési holding kizárólag a tízéves futamidejű alapok hozamát osztja meg a részvényesekkel, akkor a befektetők nagyon ki vannak téve a piaci ciklusoknak. Mi a teljes üzletág profitabilitását szeretnénk elérhetővé tenni. Ebben benne van az alapkezelők menedzsmentdíja, sikerdíja, osztaléka, valamint az alapokba tett saját tőkebefektetéseink hozama is.

Ez a modell kiegyensúlyozottabb működést adhat.

Ha például a kamatkörnyezet miatt egy alapban átmenetileg változik a portfóliócégek értékelése, a menedzsmentdíj-bevétel akkor is beérkezik. Az igazi többlet az alapok zárásakor jelenik meg, amikor a cégeket értékesítik. Közben a folyamatos díjbevételek stabilabb működést biztosíthatnak.

Milyen fő elemekből áll ma a csoport portfóliója, és mekkora kezelt vagyon kapcsolódik az O3 Partnershez?

Technológiai befektetői irányból érkeztünk, ezért a portfólió nagy része ma is ehhez kötődik. Van egy magyarországi inkubátorunk, az OXO Labs, amely tíz éve foglalkozik korai fázisú befektetésekkel. Ennek kedvező sajátossága, hogy több alkalommal nyert el uniós vagy hazai finanszírozású támogatási forrásokat.

A következő szint a bukaresti központú, régiós fókuszú Catalyst, amelyben 30 százalékos részesedésünk van. Ők jelenleg 65 millió eurót kezelnek, és velük egy új, 100 millió eurós alap indításán dolgozunk. A 3TS Capital Partnersben 24 százalékos tulajdonosok vagyunk; ők több mint 200 millió eurót kezelnek, és már érettebb, növekedési fázisú technológiai cégekbe fektetnek. Emellett elindítottuk a hollandiai bejegyzésű saját alapkezelőnket is, amelynek első alapja másodlagos piaci tranzakciókra fókuszál.

Összességében körülbelül 300 millió eurónyi kezelt vagyonról beszélünk. Ezen realizáljuk azokat a bevételi típusokat, amelyekről szó volt.

A társaság évek óta nyereséges.

A nyilvános kibocsátásnál kulcskérdés, hogy mekkora forrást szeretnének bevonni, és mire használnák fel. Mekkora összegről beszélünk, és miért határoztak meg felső limitet?

Legfeljebb 15 millió eurót szeretnénk bevonni. Működésre nincs szükségünk új tőkére, mert jelenleg is profitábilisak vagyunk. A forrást további alapok felállítására és akvizíciókra használnánk. Ha 5 millió eurót vonunk be, azt is értelmesen el tudjuk költeni, ha 10 milliót, azt is. A 15 millió euró az a felső szint, amelyet belátható időn belül jó megtérüléssel be tudunk fektetni.

A befektetők számára fontos kérdés, milyen eredményeket tudott eddig felmutatni a társaság. Hogyan alakult a nyereségesség, és mit érdemes kiemelni az elmúlt időszak teljesítményéből?

2021-ben még közvetlen befektetőként indultunk, majd a másodlagos piaci tranzakciók sikereiből nőtt ki az a gondolat, hogy portfóliók mellett alapkezelőket is érdemes vásárolni. Két éven belül nyereségesek lettünk. 2024-ben meghirdettük a stratégiaváltást, majd lezártuk a 3TS- és a Catalyst-tranzakciókat.

Fizettünk már osztalékot is, részvényenként 0,95 eurót.

A tavaly év végi profit 3,5 millió euró volt, a 2026 első féléves eredmény pedig másfél millió euró. Utóbbi már teljes egészében cashjellegű nyereségből, menedzsmentdíjból és osztalékból állt össze.

A mostani magasabb kamatkörnyezet és a megemelkedett hozamelvárások sok befektető szemében inkább ellenszelet jelentenek a private equity számára. Önök miért látják úgy, hogy ez a környezet az O3 Partnersnek lehetőséget is adhat?

Mert ebben a nehéz piaci környezetben vevők vagyunk. Private equity cégeket és alapkezelőket vásárolunk nyomottabb értékeltségek mellett. Ha egy piac kihívásokkal küzd, annak az a szereplő lehet a nyertese, aki tőkét tud bevonni, konszolidálni tud, és mérethatékonyságot ér el. Mi pontosan erre készülünk.

A múltbeli tranzakcióinkkal már bizonyítottuk, hogy jó értékelés mellett tudunk vásárolni, majd a megszerzett cégekből és alapkezelőkből több profitot tudunk kihozni. Ez a mostani környezetben kifejezetten fontos előny lehet.

Magyarországról indultak, ma viszont holland bejegyzésű társaságként, több európai irodával és nemzetközi fókuszú akvizíciós stratégiával működnek. Befektetői és tranzakciós oldalon hogyan jelenik meg ez a kettősség?

Néhány éve ez még nehezebb kérdés volt. Időközben Hollandiába helyeztük a székhelyünket, ma holland bejegyzésű társaság vagyunk, miközben a részvényeink a Budapesti Értéktőzsdén forognak. Van irodánk Bécsben, Varsóban, Bukarestben, Budapesten, Rotterdamban és Helsinkiben is.

Most Magyarország is érdekes piaccá vált. Az árazások sok helyen nyomottak, több szereplő keresi a növekedési stratégiáját.

Politikai érintettségű ügyletektől távol tartjuk magunkat, de a politikán kívüli piacon látunk kedvező beszállási pontokat. Két potenciális magyarországi tranzakciót is bejelentettünk: az Accessio Equity Partnersben 25 százalékos tulajdonszerzést célzunk, az Impact Ventures esetében pedig kisebbségi részesedéssel támogatnánk a nagyobb alapok felállítását.

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A bevonni tervezett tőke hosszabb távon milyen növekedési pályát nyithat meg az O3 Partners előtt?

A már bejelentett két tranzakció lezárásához nincs szükség új forrásra. Az új tőke azt segítheti, hogy ezekkel az alapkezelőkkel gyorsabban tudjunk új alapokat indítani, illetve további, nagyobb méretű akvizíciókat hajtsunk végre. Nézünk private credit irányú lehetőségeket is, különösen olyan területeken, amelyek jól kiegészíthetik a private equity alapokat.

Távlati célunk, hogy a jelenlegi, körülbelül 30 millió eurós piaci kapitalizációról 50 millió euró körüli szintre növekedjünk.

Ez már olyan nagyságrend lenne, amellyel egy nyugat-európai tőzsdei crosslisting, például az amszterdami Euronext is reálisabb célként jelenhet meg.

Milyen menetrendre figyeljenek azok, akik szeretnének tájékozódni vagy részt venni a részvényjegyzésben?

A jegyzés november 9-én, azaz ma indul, és november 20-ig tart.

A befektetési szolgáltató a Concorde, a lakossági befektetők online is tudnak jegyezni. Az ársáv 8,5 és 10,1 euró között lesz, a végső árfolyam az intézményi jegyzés alapján alakul ki november 20-án.

Mit tart a legfontosabb üzenetnek azok számára, akik most ismerkednek az O3 Partners részvényével?

Azt, hogy mindenki értse pontosan, mibe fektet. Ez egy izgalmas növekedési sztori, de kockázatokkal jár. Én több mint 10 százalékos részesedéssel rendelkezem a cégben, vagyis a saját pénzem is benne van. Hiszek ebben a modellben, és olyan részvényeseket szeretnénk magunk mellé, akik értik a lehetőségeket, a kockázatokat, és hosszabb távon is látják, milyen értéket teremthet egy régiós alap- és alapkezelői csoport felépítése.

A cikk megjelenését az O3 Partners támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio