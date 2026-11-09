Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang

Az ügy hátterében azok a sajtóértesülések állnak, amelyek szerint Huang kapcsolatban állhatott egy olyan üzletasszonnyal, akit az amerikai hírszerzés a kínai titkosszolgálathoz köt. A történtek ezért a vezérigazgató magánéletén túl nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetnek.

Huang vasárnap az Nvidia alkalmazottainak küldött levelében elismerte, hogy hűtlen volt feleségéhez, amivel fájdalmat okozott családjának.

A vezérigazgató teljes felelősséget vállalt a történtekért, és hangsúlyozta, hogy vezetőként nem felelt meg a vele szemben támasztott elvárásoknak.

Huang közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a vizsgálattal, és továbbra is elkötelezett az Nvidia, valamint az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeinek védelme mellett.

Az Nvidia hangsúlyozta, hogy a történtek nem akadályozzák a vállalat működését, Jensen Huang pedig megszakítás nélkül folytatja vezérigazgatói munkáját. Az igazgatóság továbbra is bízik Huangban és a vállalat vezetésében.

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