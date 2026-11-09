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Két részre szakad a Revolut – Kiderült, mi vár a magyar számlatulajdonosokra
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Két részre szakad a Revolut – Kiderült, mi vár a magyar számlatulajdonosokra

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Az Európai Központi Bank jóváhagyásával a Revolut hivatalosan is átszervezi európai működését, így egy önálló francia és egy litván központot hoz létre. A jövő hónapban induló folyamat során a nyugat-európai felhasználók fokozatosan a párizsi székhelyű érdekeltséghez kerülnek, míg a kelet-közép-európai – köztük a magyar – ügyfeleket továbbra is a litván bank szolgálja ki – jelentette a Revb.
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Az Európai Központi Bank még október 22-én hagyta jóvá a határokon átnyúló átalakítást, amelynek ténye november 6-án vált nyilvánossá a Litván Nemzeti Bank adatbázisában. A tényleges átszervezés december 2. és 6. között veszi kezdetét. Ekkor a litván Revolut Bank UAB eszközeinek és forrásainak egy része, valamint mintegy hétmillió francia felhasználó számlája átkerül az idén nyáron banki licencet kapott franciaországi leányvállalathoz, a Revolut Bank S.A.-hoz.

A fintech cég még tavasszal jelentette be, hogy

az európai terjeszkedést a jövőben egy kétközpontú működési modellel kívánja támogatni.

Ennek értelmében a litván leányvállalat a kelet-közép-európai piacra, míg a párizsi a nyugat-európaira fókuszál. A kezdeti hétmillió francia ügyfél átvezetését követően a jövőben a német, ír, olasz, portugál és spanyol felhasználókat is a francia egység szolgálja majd ki.

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A folyamat végére a jelenleg 55 millió ügyféllel rendelkező litván központból nagyjából 30 millió felhasználó kerülhet át a francia bankhoz, amely így idővel túlnőhet az eredeti pénzintézeten. A hazai ügyfelek számára ugyanakkor a mostani strukturális átalakítás nem hoz érdemi változást, mivel a magyar felhasználók számláit továbbra is a litván Revolut Bank UAB vezeti.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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