Még ki sem nyitott a tőzsde, máris megindult a roham az Nvidia ellen – Hatalmas összegek mozdultak meg

Jóval a részvénypiacok nyitás előtti kereskedésének kezdete előtt,

már vasárnap délután megindult az eladási hullám az Nvidia lejárat nélküli határidős kontraktusainál,

és sokan nyitottak árfolyamesésre játszó (short) pozíciókat. A Hyperliquid decentralizált tőzsdén elérhető eszköz árfolyama fél óra alatt 180,15 dollárig csúszott vissza, miközben a forgalom elérte a 200 millió dollárt. Az éjszaka folyamán mind a részvények, mind a határidős ügyletek jegyzése 178 dollár alá esett, ma pedig már 7 százalékos mínuszban forgott a papír.

A hétvégi események ráirányították a figyelmet ezekre a lejárat nélküli, magas tőkeáttétellel működő származtatott termékekre. Ezek az eszközök szinte bármilyen mögöttes termék árfolyamát képesek lekövetni, és a hét minden napján, a nap 24 órájában kereskedhetők. Rich Repetto piacszerkezeti szakértő szerint ezek a kontraktusok jelentős űrt töltenek be, hiszen akkor is biztosítják a piaci hozzáférést és az árfolyamképződést, amikor a hagyományos börzék zárva tartanak.

Ez a piaci mechanizmus már korábban, a 2024. április 13-i, Izrael elleni iráni dróntámadás idején is bizonyított. Mivel a támadás szombaton történt, a kriptotőzsdéken elérhető határidős ügyletek jelentették az egyetlen valós idejű globális fokmérőt az olaj és az S&P 500 index piaci hangulatának felmérésére. David Schamis, a Hyperliquid Strategies vezérigazgatója ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a hírek a tőzsdék zárása után sem állnak le, a befektetőknek pedig akkor van szükségük mély likviditásra, amikor az események történnek, nem csak a hivatalos kereskedési időben.

A lejárat nélküli határidős ügyletek mellett más, újabban elterjedt pénzügyi termékek forgalma is megugrott a hétvégén. A Kalshi előrejelzési piacán például – ahol alig néhány nappal a botrány kirobbanása előtt indítottak fogadást arra, hogy Jensen Huang mikor távozik a vezérigazgatói posztról – több mint 105 ezer dollárnyi kötés született vasárnap.

Emellett az Nvidia-részvények néhány hete bevezetett, tőzsdenyitás előtti opciós kereskedése is élénk volt. A SpotGamma adatai szerint mintegy 40 ezer kontraktus cserélt gazdát 15 millió dollárnyi opciós prémium értékben, és a kötések valamivel több mint fele – közel 10 millió dollár értékben – árfolyamesésre spekuláló eladási (put) opció volt. Mike Khouw piaci szakértő szerint a határidős és előrejelzési piacok, valamint a kibővített kereskedési időszakok hatékonyan pótolják a hagyományos tőzsdék zárvatartása alatt kieső valós idejű visszajelzéseket.

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