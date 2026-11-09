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Repedezik az AI-sztori, de a Wall Street egyik legnagyobb bankjának vezére nem aggódik
Befektetés

Repedezik az AI-sztori, de a Wall Street egyik legnagyobb bankjának vezére nem aggódik

Portfolio
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Továbbra is élénk a finanszírozási igény a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítésére a legutóbbi tőzsdei visszaesések ellenére – nyilatkozta David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója. Bár a befektetők óvatosabbá váltak a hatalmas tőkeigényű fejlesztések megtérülésével kapcsolatban, a pénzintézet vezetője szerint a technológia hosszú távon meghatározó lesz a gazdasági termelékenység növelésében, az adatközpontok amerikai felépítése pedig kulcsfontosságú a versenyképesség szempontjából - közölte a CNBC.

David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója a CNBC-nek adott hétfői interjújában elmondta, hogy a Goldman Sachs az elmúlt hetekben rendkívül aktív volt a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tőkepiaci tranzakciókban, és a bank várakozásai szerint ez a lendület a jövőben is kitart. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy

továbbra is erős a befektetői kereslet az AI-infrastruktúra fejlesztése és a szektor növekedését támogató technológiák iránt.

A piaci hangulat ugyanakkor érezhetően romlott az utóbbi hetekben, miután a chipgyártók és az új generációs felhőszolgáltatók részvényei jelentősen veszítettek értékükből. A befektetők ugyanis elkezdték újraértékelni a kockázatokat, és egyre többen kérdőjelezik meg, hogy a szektorba áramló több száz milliárd dollárnyi tőke valóban meghozza-e a várt hozamokat.

Az eladási hullám még az amerikai félidős választások előtt indult, de a demokraták múlt keddi fölényes győzelme után tovább erősödött, mivel a piaci szereplők tartanak attól, hogy a politikai ellenszél lelassíthatja az iparág terjeszkedését. Solomon ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a politikai környezet változásai természetes módon hoznak magukkal piaci korrekciókat és hullámvölgyeket, de ez nem változtat a technológia hosszú távú gazdasági szerepén.

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A piaci bizonytalanság kritikus időszakban éri az AI-modelleket fejlesztő Anthropic vállalatot, amely éppen tőzsdére lépésre készül.

Ez az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) lehet az eddigi legnagyobb fokmérője annak, hogy a nyilvános tőkepiac mennyire nyitott a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek papírjaira.

A folyamatot vezető bankok között szereplő Goldman Sachs vezérigazgatója a konkrét tranzakciót nem kívánta részletesen kommentálni, de annyit leszögezett, hogy az általános piaci környezetet továbbra is kedvezőnek tartja.

A bankvezér határozottan felszólalt az adatközpontok építésével szembeni politikai ellenállás ellen is. Érvelése szerint ez az infrastruktúra felelősségteljesen is kiépíthető, megléte pedig létfontosságú az Egyesült Államok gazdasága számára, mivel a számítási kapacitás iránti globális igény miatt a beruházások egyébként elhagynák az országot, és külföldön valósulnának meg.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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