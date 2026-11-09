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Új csúcs a magyarok kedvenc megtakarítási számláinál, de megtorpant a lendület
Befektetés

Új csúcs a magyarok kedvenc megtakarítási számláinál, de megtorpant a lendület

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Újabb rekordokat döntöttek a tartós befektetési számlák: az MNB friss adatai szerint szeptember végére 645 ezer fölé emelkedett a TBSZ-ek száma, miközben a rajtuk kezelt vagyon megközelíti a 9400 milliárd forintot. Az egy számlára jutó átlagos egyenleg ezzel 14,6 millió forintra nőtt, viszont továbbra is elmarad a tavaly év végi szinttől. A nyugdíj-előtakarékossági számlák piaca szintén erősödik: a NYESZ-ek száma átlépte a 109 ezret, az összesített vagyon pedig most először 700 milliárd forint fölé emelkedett. A felügyelet mai adataiból az is kiderült, hogy az év első kilenc hónapjában 8,3%-kal bővült a magyar háztartások értékpapírvagyona; a leggyorsabb növekedést a befektetési jegyek produkálták, amelyek állománya 9,5%-kal gyarapodott.

Közel 650 ezer TBSZ van Magyarországon, 14,6 millió forint az átlagos megtakarítás

Tovább emelkedett a tartós befektetési számlák száma az idei harmadik negyedévben: a június végi 620 ezres szintről szeptember végére 645 ezer fölé emelkedett az ilyen típusú megtakarítási számlák száma – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból.

Ez egy negyedév alatt közel 4%-os gyarapodást jelez,

és praktikusan azt jelenti, hogy 100 magyar emberre jelenleg közel 7 TBSZ jut (egy embernek több ilyen számlája is lehet).

A tartós befektetési számla egy olyan speciális értékpapírszámla, amely 5 éves időtávon túl adómentességet biztosít a befektetőknek. A TBSZ-re csak a nulladik, úgynevezett gyűjtőévben lehet befizetni, ezt követően a számla "bezárul", de a rajta lévő megtakarítást teljesen szabadon lehet befektetni részvényekbe, kötvényekbe, aktívan kezelt befektetési alapokba vagy akár ETF-ekbe is. Egy tartós befektetési számla segítségével három év elteltével már adókedvezmény érhető el, öt év után pedig adómentessé válik a hozam, tehát a befektetők nyereségét sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási adó nem terheli.

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2026 első negyedévében kiugróan nagy, 61 ezres bővülést mért a jegybank a TBSZ-ek számában, a második negyedévben pedig további bő 40 ezerrel gyarapodott a piac. A harmadik negyedévre tovább lassult a tempó, de még mindig szépen nőtt a számlák száma, három hónap múltán közel 25 ezerrel több TBSZ-t tartottak nyilván. A piac növekedésének folyamatában valószínűleg mind új megtakarítók belépése, mind a régebb óta TBSZ-t használók számláinak gyarapodása szerepet játszhat.

A tartós befektetési számlákon kezelt vagyon is rekordmagasra, 9398 milliárd forintra emelkedett, ez a június végi 8854 milliárdos értékhez képest 6%-os növekedést takar,

egy évre visszatekintve pedig több mint 27%-kal nőtt a TBSZ-eken tartott vagyontömeg.

Az adatokból az látszik, hogy az utóbbi években nagyon ütemes vagyonnövekedés indult meg a TBSZ-eken, ezt jelentős részben az fűtötte (és fűtheti mindmáig), hogy a szociális hozzájárulási adó kamatjövedelmekre történő 2023-as kiterjesztése óta már nem 15%-os, hanem 28%-os adót lehet megspórolni a máskülönben adóköteles befektetések (pl. befektetési alapok) TBSZ-számlákra helyezésével.

A második negyedéves, 677 milliárdos rekord után most újabb 544 milliárd forinttal bővült a TBSZ-vagyon,

így az idei első kilenc hónapban összesen már több mint 1500 milliárd forinttal nőtt az ilyen számlákon kezelt megtakarítások értéke.

Az egy TBSZ-re jutó átlagos megtakarítás az előző negyedév végi szinthez képest bő 2%-kal, 14,6 millió forintra emelkedett, éves összevetésben 0,7%-os átlagegyenleg-növekedésről beszélhetünk. A mostani érték ugyanakkor még mindig elmarad a 2025 év végén mért 15,2 millió forintos szinttől, amiben a sok újonnan megnyitott számla megjelenése is szerepet játszhat.

Fontos, hogy egy befektetőnek több tartós befektetési számlája is lehet, és ez kifejezetten elterjedt megoldásnak mondható, hiszen a rendszeres megtakarítók a gyűjtőév-korlát miatt kénytelenek évente legalább egy új számlát nyitni ahhoz, hogy mindig TBSZ-re tehessék a megképződő szabad pénzeiket. Emiatt az egy számlatulajdonosra jutó tényleges TBSZ-vagyon az itt látottnál lényegesen magasabb lehet.

A NYESZ-ek száma is rekordot döntött, 6,5 millió forint az átlagos megtakarítás

A nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) frontján folytatódott a nemrégiben megindult kedvező trend: hosszú idő után ismét felfelé ívelő pályán mozog a NYESZ-ek száma. A legfrissebb adatok szerint 2026. szeptember végére 109 ezer fölé emelkedett a NYESZ-ek száma, ez egy év alatt 9%-os növekedés. Több nyugdíj-előtakarékossági számla párhuzamos használata ugyan nem tiltott, de plusz adóelőnnyel nem jár, így sok értelme nincsen; ez alapján feltételezhetjük, hogy 100 magyar emberből ténylegesen kb. 1 főnek van NYESZ-számlája.

A nyugdíj-előtakarékossági számla a TBSZ-hez hasonlóan egy adómentességet biztosító számlatípus, sőt, a NYESZ-re teljesített befizetésekre 20% állami támogatás (SZJA-visszatérítés) is jár, melynek maximuma évi 100 ezer forint, ezt évi 500 ezer forint befizetéssel lehet "kimaxolni". A NYESZ-nek nincs gyűjtőéve, hanem a futamidő során folyamatosan lehet befizetni a megtakarítási számlára. Az adómentes kifizetést a nyugdíjjogosultság megszerzése (például a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése) teszi lehetővé.

Az idei első negyedévben mért, több mint 2600-as növekedés után a második negyedévben bő 1600, a harmadik negyedévben pedig több mint 1700 új NYESZ jelent meg a nyilvántartásban. Az év eleji nagy növekedés után tehát mérséklődött a tempó, de a legutóbbi három hónapban ismét valamelyest gyorsult a számlák darabszámának bővülése.

Új csúcsot döntött a nyugdíj-előtakarékossági számlákon kezelt összvagyon értéke is,

a negyedév zárásakor 705 milliárd forintot tartottak NYESZ-en a magyarok

– ez negyedéves alapon 2,5%-os, éves összevetésben pedig több mint 15%-os növekedést takar.

Az idei harmadik negyedév 17,4 milliárd forinttal járult hozzá a befektetők vagyonának gyarapodásához, ez jócskán elmarad a második negyedévben mért, közel 43 milliárdos rekordtól. Eggyel hátrébb lépve viszont kifejezetten pozitív a kép: a NYESZ-számlákon kezelt vagyon (a számlák számával egyidejűleg) 2023-tól indult növekedésnek, előtte hosszú időn keresztül fokozatosan apadt, eltekintve egy-egy kivételes negyedévtől.

A kezelt vagyon és a számlák darabszáma alapján kiszámítható, hogy egy nyugdíj-előtakarékossági számlán átlagosan 6,47 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint, ez új csúcsot jelent, és kicsivel meghaladja a megelőző negyedév 6,41 milliós átlagértékét.

A Magyar Nemzeti Bank ma közölt értékpapír-statisztikáiból az is kiderül: szeptember végén 33 238 milliárd forintnyi értékpapírt tartottak a magyar háztartások, ez a 2025 végi 30 695 milliárdos szinthez képest 8,3%-os növekedést jelent.

  • A legnagyobb bővülést a befektetési jegyek produkálták, ezek állománya az év első kilenc hónapjában 9,5%-kal, 14 676 milliárd forintra emelkedett;
  • az állampapírvagyon 8,1%-kal, 14 742 milliárd forintra nőtt;
  • míg a részvények értéke alatt 8,3%-kal gyarapodott, így szeptember végére 3094 milliárd forintra emelkedett a lakossági részvényvagyon.

Érdekesség, hogy csak szeptemberben 4,1%-kal esett a részvényállomány piaci értéke, miközben a háztartások közel 9 milliárd forint értékben nettó részvényvásárlók voltak, vagyis a visszaesést nem eladások, hanem az átértékelődések és az esetleges egyéb állományváltozások okozták.

Háztartások értékpapírjai (piaci értéken, milliárd Ft)
Eszközkategória 2025.12.31. 2026.09.30. YTD változás
Állampapír 13 641 14 742 +1101
Befektetési jegy 13 398 14 676 +1278
Részvény 2 858 3 094 +236
Egyéb kötvény, jelzáloglevél 798 726 -72
Összesen 30 695 33 238 +2543
Forrás: MNB, Portfolio
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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