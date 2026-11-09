Új csúcs a magyarok kedvenc megtakarítási számláinál, de megtorpant a lendület

Közel 650 ezer TBSZ van Magyarországon, 14,6 millió forint az átlagos megtakarítás
Tovább emelkedett a tartós befektetési számlák száma az idei harmadik negyedévben: a június végi 620 ezres szintről szeptember végére 645 ezer fölé emelkedett az ilyen típusú megtakarítási számlák száma – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból.
Ez egy negyedév alatt közel 4%-os gyarapodást jelez,
és praktikusan azt jelenti, hogy 100 magyar emberre jelenleg közel 7 TBSZ jut (egy embernek több ilyen számlája is lehet).
A tartós befektetési számla egy olyan speciális értékpapírszámla, amely 5 éves időtávon túl adómentességet biztosít a befektetőknek. A TBSZ-re csak a nulladik, úgynevezett gyűjtőévben lehet befizetni, ezt követően a számla "bezárul", de a rajta lévő megtakarítást teljesen szabadon lehet befektetni részvényekbe, kötvényekbe, aktívan kezelt befektetési alapokba vagy akár ETF-ekbe is. Egy tartós befektetési számla segítségével három év elteltével már adókedvezmény érhető el, öt év után pedig adómentessé válik a hozam, tehát a befektetők nyereségét sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási adó nem terheli.
2026 első negyedévében kiugróan nagy, 61 ezres bővülést mért a jegybank a TBSZ-ek számában, a második negyedévben pedig további bő 40 ezerrel gyarapodott a piac. A harmadik negyedévre tovább lassult a tempó, de még mindig szépen nőtt a számlák száma, három hónap múltán közel 25 ezerrel több TBSZ-t tartottak nyilván. A piac növekedésének folyamatában valószínűleg mind új megtakarítók belépése, mind a régebb óta TBSZ-t használók számláinak gyarapodása szerepet játszhat.
A tartós befektetési számlákon kezelt vagyon is rekordmagasra, 9398 milliárd forintra emelkedett, ez a június végi 8854 milliárdos értékhez képest 6%-os növekedést takar,
egy évre visszatekintve pedig több mint 27%-kal nőtt a TBSZ-eken tartott vagyontömeg.
Az adatokból az látszik, hogy az utóbbi években nagyon ütemes vagyonnövekedés indult meg a TBSZ-eken, ezt jelentős részben az fűtötte (és fűtheti mindmáig), hogy a szociális hozzájárulási adó kamatjövedelmekre történő 2023-as kiterjesztése óta már nem 15%-os, hanem 28%-os adót lehet megspórolni a máskülönben adóköteles befektetések (pl. befektetési alapok) TBSZ-számlákra helyezésével.
A második negyedéves, 677 milliárdos rekord után most újabb 544 milliárd forinttal bővült a TBSZ-vagyon,
így az idei első kilenc hónapban összesen már több mint 1500 milliárd forinttal nőtt az ilyen számlákon kezelt megtakarítások értéke.
Az egy TBSZ-re jutó átlagos megtakarítás az előző negyedév végi szinthez képest bő 2%-kal, 14,6 millió forintra emelkedett, éves összevetésben 0,7%-os átlagegyenleg-növekedésről beszélhetünk. A mostani érték ugyanakkor még mindig elmarad a 2025 év végén mért 15,2 millió forintos szinttől, amiben a sok újonnan megnyitott számla megjelenése is szerepet játszhat.
Fontos, hogy egy befektetőnek több tartós befektetési számlája is lehet, és ez kifejezetten elterjedt megoldásnak mondható, hiszen a rendszeres megtakarítók a gyűjtőév-korlát miatt kénytelenek évente legalább egy új számlát nyitni ahhoz, hogy mindig TBSZ-re tehessék a megképződő szabad pénzeiket. Emiatt az egy számlatulajdonosra jutó tényleges TBSZ-vagyon az itt látottnál lényegesen magasabb lehet.
A NYESZ-ek száma is rekordot döntött, 6,5 millió forint az átlagos megtakarítás
A nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) frontján folytatódott a nemrégiben megindult kedvező trend: hosszú idő után ismét felfelé ívelő pályán mozog a NYESZ-ek száma. A legfrissebb adatok szerint 2026. szeptember végére 109 ezer fölé emelkedett a NYESZ-ek száma, ez egy év alatt 9%-os növekedés. Több nyugdíj-előtakarékossági számla párhuzamos használata ugyan nem tiltott, de plusz adóelőnnyel nem jár, így sok értelme nincsen; ez alapján feltételezhetjük, hogy 100 magyar emberből ténylegesen kb. 1 főnek van NYESZ-számlája.
A nyugdíj-előtakarékossági számla a TBSZ-hez hasonlóan egy adómentességet biztosító számlatípus, sőt, a NYESZ-re teljesített befizetésekre 20% állami támogatás (SZJA-visszatérítés) is jár, melynek maximuma évi 100 ezer forint, ezt évi 500 ezer forint befizetéssel lehet "kimaxolni". A NYESZ-nek nincs gyűjtőéve, hanem a futamidő során folyamatosan lehet befizetni a megtakarítási számlára. Az adómentes kifizetést a nyugdíjjogosultság megszerzése (például a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése) teszi lehetővé.
Az idei első negyedévben mért, több mint 2600-as növekedés után a második negyedévben bő 1600, a harmadik negyedévben pedig több mint 1700 új NYESZ jelent meg a nyilvántartásban. Az év eleji nagy növekedés után tehát mérséklődött a tempó, de a legutóbbi három hónapban ismét valamelyest gyorsult a számlák darabszámának bővülése.
Új csúcsot döntött a nyugdíj-előtakarékossági számlákon kezelt összvagyon értéke is,
a negyedév zárásakor 705 milliárd forintot tartottak NYESZ-en a magyarok
– ez negyedéves alapon 2,5%-os, éves összevetésben pedig több mint 15%-os növekedést takar.
Az idei harmadik negyedév 17,4 milliárd forinttal járult hozzá a befektetők vagyonának gyarapodásához, ez jócskán elmarad a második negyedévben mért, közel 43 milliárdos rekordtól. Eggyel hátrébb lépve viszont kifejezetten pozitív a kép: a NYESZ-számlákon kezelt vagyon (a számlák számával egyidejűleg) 2023-tól indult növekedésnek, előtte hosszú időn keresztül fokozatosan apadt, eltekintve egy-egy kivételes negyedévtől.
A kezelt vagyon és a számlák darabszáma alapján kiszámítható, hogy egy nyugdíj-előtakarékossági számlán átlagosan 6,47 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint, ez új csúcsot jelent, és kicsivel meghaladja a megelőző negyedév 6,41 milliós átlagértékét.
A Magyar Nemzeti Bank ma közölt értékpapír-statisztikáiból az is kiderül: szeptember végén 33 238 milliárd forintnyi értékpapírt tartottak a magyar háztartások, ez a 2025 végi 30 695 milliárdos szinthez képest 8,3%-os növekedést jelent.
- A legnagyobb bővülést a befektetési jegyek produkálták, ezek állománya az év első kilenc hónapjában 9,5%-kal, 14 676 milliárd forintra emelkedett;
- az állampapírvagyon 8,1%-kal, 14 742 milliárd forintra nőtt;
- míg a részvények értéke alatt 8,3%-kal gyarapodott, így szeptember végére 3094 milliárd forintra emelkedett a lakossági részvényvagyon.
Érdekesség, hogy csak szeptemberben 4,1%-kal esett a részvényállomány piaci értéke, miközben a háztartások közel 9 milliárd forint értékben nettó részvényvásárlók voltak, vagyis a visszaesést nem eladások, hanem az átértékelődések és az esetleges egyéb állományváltozások okozták.
|Háztartások értékpapírjai (piaci értéken, milliárd Ft)
|Eszközkategória
|2025.12.31.
|2026.09.30.
|YTD változás
|Állampapír
|13 641
|14 742
|+1101
|Befektetési jegy
|13 398
|14 676
|+1278
|Részvény
|2 858
|3 094
|+236
|Egyéb kötvény, jelzáloglevél
|798
|726
|-72
|Összesen
|30 695
|33 238
|+2543
|Forrás: MNB, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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