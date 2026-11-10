AI-lufi, tőzsdei esés, emelkedő kötvényhozamok – Most hova érdemes tenni a pénzünket?

Az elmúlt napok tőzsdei esései ismét felvetették a kérdést, hogy meddig tarthat a részvénypiacok emelkedése, és hol érdemes most befektetési lehetőségeket keresni. Az amerikai technológiai részvények körüli bizonytalanság ellenére továbbra is kedvezők lehetnek a részvénypiaci kilátások, a magyar tőzsdében pedig a hatalmas rali után is maradhat felértékelődési potenciál. Közben a kötvényhozamok emelkedése új lehetőségeket teremt, de az inflációs kockázatok miatt még korai lehet fordulatra számítani. Horváth Istvánnal, a K&H Értékpapír ügyvezető igazgatójával a globális és a magyar részvénypiacok kilátásairól, az AI-sztoriról, a kötvénybefektetésekről, valamint arról is beszélgettünk, hogyan érdemes portfóliót építeni, milyen szerepet kaphatnak ebben az ETF-ek, miért fontosak a befektetési döntéseket támogató elemzések, és hogyan segítheti az adóoptimalizálás és a bizalmi vagyonkezelés a nagyobb vagyonok hosszú távú megőrzését és átörökítését.

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Az elmúlt napok tőzsdei hullámzása után hogyan értékeled a részvénypiaci kilátásokat, és az amerikai, az európai vagy a feltörekvő piacokon látsz most kedvezőbb befektetési lehetőségeket?

Az ügyfeleink ezekben a mozgalmas napokban sokkal aktívabbak. Megugrott mind a Mobiltrader, mind a Webtrader felületünkön az aktivitás, így az ügyfeleink, különösen a applikációnkkal, könnyen és gyorsan lekövethetik a piaci eseményeket és elemző csapatunk aktuális kommentárjait, ami az ilyen turbulens időszakokban még fontosabb. A piacokról elmondhatjuk, hogy az elmúlt években az amerikai tőzsde erősen szerepelt, és az utóbbi időszak makroadatai, vállalati gyorsjelentései, vagy éppen AI-beruházásokkal kapcsolatos potenciáljáról szóló hírei mellett továbbra is több ok van feltételezni a trend folytatódását, mint a fordulatot. Az európai piacokon ezzel szemben bár nem volt rossz a teljesítmény, legfeljebb csak ideig-óráig valósult meg érdemi felülteljesítés az amerikai részvénypiachoz képest az elmúlt években, miközben növekedési oldalról vélhetően továbbra is több kihívással küzd a kontinens. A feltörekvő piacok szintén nem szerepeltek rosszul az elmúlt időszakban, különösen a régióban mutatkozott erős teljesítmény. A hazai piac így az elmúlt években az egyik legérdekesebb terület volt a nemzetközi piacokon belül és a piacunkat az eurókonvergencia-sztori is támogathatja.

A technológiai részvények közelmúltbeli esése az AI-beruházási hullám kifulladását jelezheti, vagy továbbra is erősnek látod a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok növekedési kilátásait?

Ameddig a befektetők nem kérdőjelezik meg látványosan az amerikai felülteljesítés létjogosultságát, addig a nagy technológiai súly miatt aligha kell látványos kiábrándulást várni a szektortól. A várakozások szintjén persze hatalmas az elvárás az AI-sztorival kapcsolatban, ugyanakkor a reálgazdaságra gyakorolt hatás is jelentős lehet a technológiai fejlődésen keresztül, miközben vélhetően még csak az elején járunk ennek a trendnek. Ezek alapján így jelenleg nehéz megjósolni milyen új iparágak alakulhatnak ki, vagy éppen a meglévőkön belül pontosan kik lehetnek majd az igazi nyertesek. A céges profitszámok viszont nagy ugrást mutatnak ebben a szektorban, így a monetizáció kapcsán a félelmek egyelőre nem kerülnek visszaigazolásra. Talán éppen ez kapja a legnagyobb figyelmet a jelenleg zajló harmadik negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon során. A piacok irányát 2027-ben az határozhatja meg hogy két ellentétes tényező közül - egyrészt növekvő vállalati profittermelés, másrészt emelkedő kamatok – melyiket értékeli erősebbnek a tőzsde.

A kötvényhozamok emelkedésével vonzóbbá váltak az állampapírok, de mennyire vonzó alternatívát jelentenek most a részvények számára, és hogyan érdemes mérlegelni a két eszközosztály közötti választást?

Az elmúlt években a kötvények nem szerepeltek túl erősen, különösen igaz ez, ha az 5-6 évvel ezelőtti kötvényhozamokhoz, vagy abból kiindulva viszonyítunk. Eközben a részvénypiacok jelentősen emelkedtek, így a nagyobb kötvénysúllyal rendelkező befektetők számára ez a stratégia nem volt kifizetődő, ami a befektetői percepcióra is hatást gyakorolhatott egyes stratégiák kapcsán. Ráadásul, ha a reálgazdasági fundamentumok a technológiai fejlődésen keresztül javulnak, akkor ez a részvények vonzerejét sem feltétlenül csökkenti. A növekvő kötvényhozamok mellett így bár kétségtelenül javultak az előretekintő hozamok, de azt is látni kell, hogy az elmúlt 10-15 évben például az amerikai piac 5 éves távon mindig legalább 30 százalékkal tudott erősödni, ennél jobbat viszont jelenleg egy 5 éves amerikai államkötvény sem tud most. A befektetők a kockázatról így vélhetően a hozam és a közelmúlt tapasztalatainak függvényében is gondolkoznak, ami alapján még mindig erősnek tűnnek a részvénypiaci kilátások, a köténypiaci alternatíva erősödésének ellenére is.

A jelenlegi magasabb hozamszinteken már érdemes növelni a kötvénybefektetéseket, vagy az inflációs és jegybanki kockázatok miatt még további hozamemelkedésre kell felkészülni?

A kötvénypiaci hozamok emelkedése után a vizibilis előretekintő hozam értelemszerűen javult, de a volatilitás közben továbbra is jelentős, ami a kötvényportfóliók mozgását is jelentősen felnagyítja. Ami látható, hogy a nagyobb jegybankok jelenleg megosztottak az inflációs félelmek és a növekedési hatások tekintetében, bár az utóbbi időben mintha inkább az infláció elleni küzdelem felerősödése lenne látható. A piaci árazások alapján a következő 12 hónapban még 2-3 kamatemelés is jöhet a vezető jegybankoktól, így alighanem korai lenne még magabiztosan kijelenteni, hogy a mostani hozamszinteken tetőzik ez a ciklus, és ezt követően már csökkenés venné kezdetét. Közben a Hormuzi-szorossal kapcsolatos bizonytalanság, és a globális inflációs kockázatok továbbra is fennállnak, ami szintén felfelé mutató kockázatokat jelenthet a hozamkörnyezet kapcsán is.

A BUX az elmúlt években kiemelkedően teljesített, de a jelentős árfolyam-emelkedés után mennyi felértékelődési lehetőség maradhatott a magyar részvényekben?

Kétségkívül kimagasló teljesítményt nyújtottak a magyar blue-chipek az elmúlt években, 4 éve még alig 40 ezer ponton állt a BUX index, míg jelenleg már a 150 ezer pont környékén van. Az árfolyamok növekedése mellett viszont a fundamentumok is szépen fejlődtek, legjobban talán az mutatja ezt, hogy az árfolyam/nyereség szorzók még ilyen jelentős árfolyam-növekedés mellett sem ugrottak meg látványosan, és nem vált drágává a magyar piac Európához képest. A jó részvénypiaci teljesítmény tehát a fundamentumokkal összhangban valósult meg, a várakozások szerint pedig a hazai nagypapírok kilátásai is erősnek tűnnek, ami láthatóan a nemzetközi befektetők figyelmét is egyre inkább felkelti, és ezt az eurókonvergencia-sztori is támogathatja.

Az erősebb forint és a devizapiaci volatilitás mellett felértékelődik a devizakockázat fedezése. Ti milyen módszert, terméket ajánlotok erre?

Az utóbbi hónapokban a korábban megszokott szinteknél jóval erősebb forintárfolyam látható, a volatilitás ugyanakkor nem szűnt meg teljesen, miközben a nemzetközi devizapiacokon is látható mozgásokra kerül a sor, így a tudatos devizastratégia fontossága is megmaradhat. A forintra fedezett Bluesphere ETF családdal egy olyan új megoldási alternatíva érkezett, ami valós befektetői problémára ad megoldást. A forintos Bluesphere ETF-ek iránt azért is számítunk növekvő érdeklődésre, mert az MNB statisztikái alapján a NYESZ, mint öngondoskodási forma újra növekő népszerűségnek örvend. Miközben a NYESZ piac évekig lassan zsugorodott, most a tudatos öngondoskodás erősödését tükrözi, hogy a NYESZ számlák száma növekedésnek indult. Például a brókercégeknél vezetett NYESZ-ek száma 3 év alatt duplázódott. Mi arra számítunk, hogy ez a trend tartós lesz.

A részvénypiacok közül több is történelmi csúcs közelében áll. Ilyen környezetben érdemes egy összegben befektetni, vagy a rendszeres vásárlás jobb megoldás lehet azoknak, akik most kezdenék építeni a portfóliójukat?

Statisztikailag a legjobb válasz erre az, hogy minél előbb, hiszen a tőkepiaci hozamok és kamatok hosszú távon adják a kamatos kamat legnagyobb előnyét. Látni kell viszont, hogy a fejlett piacok tőzsdeindexei csúcsközelben vannak, a befektetői gondolkodás pedig ilyenkor hajlamos több kockázatot azonosítani. Szerencsére a rendszeres befektetés lehetősége ebben is segítség lehet, ilyenkor ugyanis nem kell egyetlen időpontot kiválasztani, hanem több különböző időpont jelenik meg az idő során, vagyis az időbeli átlagolásnak köszönhetően az időzítési kockázat jelentősen csökken, egy-egy befektetési döntés hatása így alacsonyabb lehet. Összességében ez is egy diverzifikációt jelent így a befektetők számára, hasonlóan a devizanemek, eszközosztályok, vagy éppen földrajzi régiók között megvalósuló diverzifikációhoz. Elmondhatom, hogy ez nem csak elmélet, hanem gyakorlat is, hisz jelenleg minden ötödik új ügyfelünk csatlakozik a rendszeres ETF befektetési programunkhoz. Ez a folyamat is hozzárjárult ahhoz, hogy idén nyáron az ügyfeleink ETF-ekben tartott állománya átlépte a 100 milliárd forintot.

A kereskedési minimumdíjak csökkentése után milyen összegtől éri meg külföldi részvényeket és ETF-eket vásárolni, és hogyan változtatja ez meg a kisebb összegeket rendszeresen befektetők lehetőségeit?

Már jó ideje terveztük a minimum díjaink csökkentését és idénre érkeztünk el oda, hogy az ügyfélkörünk bővülésével a növekedésből vissza tudtunk adni az ügyfeleinknek. Nagyságrendileg ezer euró vagy dollár összeg alatt még a minimum díjakat kell fizetni, tehát ekkora összegeknél fajlagosan drágább a kereskedés, de a díjak csökkentésével ez a küszöb érték is megfeleződött. Tehát ennél kisebb összegeknél a havi rendszeres vételekkel jobb az ETF vásárlás költsége. A hatékonyság abban is megjelenik, hogy a teljes folyamat online, tehát könnyen és gyorsan tudnak ügyfeleink hozzáférni az ETF befektetésekhez. Az okostelefonos számlanyitást átlagosan 8 perc alatt tudják végig vinni és teljesen online a rendszeres ETF befektetés vagy egy TBSZ elindítása is.

A gyakoribb kereskedés több bevételt jelent a pénzügyi szolgáltatóknak, a befektetők számára viszont sokszor éppen a hosszú távú stratégia követése a kifizetődőbb. Hogyan kezelitek ezt az érdekellentétet, és milyen szerepet játszanak ebben az ügyfeleknek nyújtott elemzések?

Az ügyfeleinket a piaci hozzáférés és árfolyaminformációk mellett folyamatosan ellátjuk elemzési tartalmakkal. Úgy látjuk a feliratkozásokból, hogy mind a rendszeres írásos elemzések, mind a podcastjeink népszerűek. Az innovációink egyik fontos célja, hogy levegyük a felesleges terheket az ügyfelek válláról, és amit lehet, könnyen és gyorsan el tudjanak intézni. Természetesen a díjbevétel fontos szempont, de számunkra a legfontosabb, hogy az ügyfeleink hosszú távon megtalálják nálunk a számításukat, ugyanis abban hiszünk, hogy amennyiben az utóbbi teljesül, akkor a bevételeink is fejlődnek, tehát nem látok érdekellentétet.

A nagyobb vagyonok kezelésénél a befektetési hozam mellett az adózási szempontok és a vagyon következő generációnak történő átadása is egyre fontosabb lehet. Mennyire tudatosak ezen a téren a magyar vagyonos befektetők, és mennyire nő az érdeklődés a bizalmi vagyonkezelési konstrukciók iránt?

A befektetési szolgáltató szakma a mai napig nagy teret lát abban, hogy segítsen azoknak, akik kemény munkájukkal, sikeres vállalkozásukkal komoly pénzt keresnek, hogy a befektetéseikben is legalább ennyire sikeresek legyenek. A kettő ugyanis nem automatikusan következik egymásból. Az alapok ott kezdődnek, biztosítjuk a befektetéseken realizált hozamok adójának az optimalizálását (TBSZ, NYESZ) és az adott vagyon kezelését, öröklését biztosító megoldásokat (BVK és Vagyonkezelő Alapítványok), aminek annál nagyobb a jelentősége, minél nagyobb vagyonról van szó. A következő lépés, hogy aki a szolgáltatói költségeket vagy a befektetési formák belső költségeit is figyelembe veszi összességében még kedvezőbb nettó hozamot tud elérni.

A BVK nyitásokban arra számítunk, hogy egy kiszámítható és támogató gazdaságpolitika mellett továbbra is képződnek jelentős családi vagyonok, amelyeknek a BVK-k és Vagyonkezelő Alapítványok tartósan jó megoldást fognak jelenteni, hiszen minden fejlett gazdaságban hagyományosan működnek ezek a családi vagyonkezelési formák.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.