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Bő kéthavi mélypontra esett az olajár Donald Trump kijelentései után
Befektetés

Bő kéthavi mélypontra esett az olajár Donald Trump kijelentései után

Portfolio
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Folytatódik az olajárak csökkenése kedden, miután Donald Trump jelezte, hogy egyelőre nem tartja szükségesnek az Irán elleni újabb katonai fellépést. A bejelentés enyhítette a közel-keleti kínálati zavaroktól való piaci félelmeket, így a Brent és a WTI típusú kőolaj jegyzése is tovább esett az előző napi jelentős veszteségek után.

A Brent típusú kőolaj ára 2,7 százalékkal, hordónként 92 dollárra mérséklődött, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) 2,4 százalékos mínuszban van 84,8 dollárnál.

A Brent ezzel augusztus 31. óta nem váltott szintre került.

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Az áresés hátterében Donald Trump hétfői nyilatkozata áll. Az elnök közölte, hogy a térségbeli országok – köztük a Fehér Házban tárgyaló katari miniszterelnök – kérésére egyelőre eltekint az Irán elleni újabb katonai csapásoktól. Trump ugyanakkor egy interjúban, majd a későbbi sajtótájékoztatóján is egyértelművé tette, hogy a Hormuzi-szorosban felállított tengeri blokádot jelenleg továbbra is fenntartja.

Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője szerint a befektetők jelenleg az amerikai félidős választások óta megfigyelhető, Iránnal szembeni békülékenyebb elnöki hangnemet árazzák. Hozzátette, hogy bár a Hormuzi-szoros környékén továbbra is érik támadások a kereskedelmi hajókat, a helyzet nem súlyosbodott olyan mértékben, ami újabb kockázati prémiumot kényszerítene ki a piacon. Az árakat a kínálati oldal is lefelé nyomja. Egy friss felmérés szerint ugyanis a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) kitermelése növekedett a közelmúltban, mivel az exportkorlátozások ellenére Szaúd-Arábia, Kuvait és Irak is bővítette a felszínre hozott mennyiséget.

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A Brent jegyzése már mintegy 22 százalékkal esett vissza az október végi, 119 dolláros csúcsáról, miután enyhültek azok a félelmek, hogy a félidős választások után Washington fokozza az Irán elleni támadásokat. Gregory Brew, az Eurasia Group vezető elemzője szerint azonban a mostani eladási hullám ellenére sem valószínű, hogy a Brent hordónkénti ára tartósan 90 dollár alá csökkenne, ehhez ugyanis a feszültség tartós enyhülésére és egy amerikai–iráni megállapodásra lenne szükség. A szakértő emlékeztetett arra is, hogy a hajózási kockázatok az iráni támadások miatt továbbra is magasak.

A geopolitikai feszültségek enyhülése más fronton is érezteti a hatását, kedden ugyanis kétnapos, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalássorozat kezdődik orosz és ukrán tisztviselők között. A felek február óta először ülnek tárgyalóasztalhoz, miután Trump a múlt héten felvetette, hogy a négy és fél éve tartó háborút egy olyan átfogó békemegállapodással lehetne lezárni, amely Európa biztonsági garanciáit is magában foglalja.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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