Kiderült, hova árazná be részvényeit az Anthropic

Akár 64,4 milliárd dolláros tőkebevonást is hozhat az Anthropic tőzsdei bevezetése a kibocsátási tájékoztató legfrissebb tervezete szerint. A mesterséges intelligenciát fejlesztő amerikai vállalat és befektetői 70 és 78 dollár közötti ársávban kínálják fel a részvényeket.

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A Reuters hírügynökség által kedden megismert dokumentum szerint az Anthropic már az elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) befektetői roadshow-jára készül. A kibocsátási tájékoztató legújabb tervezete alapján a vállalat mellett néhány jelenlegi tulajdonos is értékesít majd a papírokból a tranzakció során.

A részvények indikatív ársávját darabonként 70 és 78 dollár között határozták meg, amivel a kibocsátás értéke

elérheti a 64,4 milliárd dollárt.

Az amerikai cég egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Forrás: Reuters

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