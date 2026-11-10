Mit vásárolnak, hogyan gyűjtenek és hogyan látják gyűjteményük jövőjét a hazai műgyűjtők?

A válaszadói kör összetétele
Az idei felmérés válaszadói körében továbbra is a férfiak képviseltetik magukat nagyobb arányban: a kitöltők 63%-a férfi. Az életkori megoszlást tekintve a 45-54 éves korosztály bizonyult a legaktívabbnak, amelyet az 55-75 évesek csoportja követ. Bár a válaszadók legnagyobb része gyűjtőként azonosította magát (33%), az érdeklődők (29%) és a műtárgyvásárlók (26%) aránya is jelentős, így a három csoport közel azonos súllyal képviselteti magát a felmérésben. A gyűjtői családi háttér tekintetében a kitöltők 34%-a számolt be arról, hogy felmenői között voltak gyűjtők, míg a válaszadók többsége (57%) nem rendelkezik ilyen családi előzménnyel.
Vásárlási motivációk
A felmérés számos kérdése foglalkozik a gyűjtők motivációjával és vásárlói magatartásával. A válaszadók többsége (63%) vásárlói döntéseinél a befektetési és az esztétikai szempontokat egyaránt figyelembe veszi. Míg 37%-nál az esztétikai szempontok dominálnak, csupán 1% dönt kizárólag befektetési megfontolásból. A motivációkat részletesen vizsgáló kérdésre adott válaszok alapján egyértelmű tendenciát látunk: ez esztétikai és érzelmi érték (4,6) átlaga a legmagasabb, ezt követi a gyűjtemény létrehozása, gyarapítása (3,4) és a mecenatúra (3,1).
Vásárlási szokások
A válaszadók 39%-a pár havonta, 24%-a évente 1-2-szer vásárol műtárgyat, kevesebben vásárolnak hetente (4%) vagy havonta (10%). A döntéshozatal általánosságban gyorsnak mondható: a gyűjtők 22%-a azonnal, 29%-uk pedig 1-2 nap alatt dönt, több hétig vagy hónapokig csak 8% vár a döntéssel. A vásárlás csatornái közül az aukción (68%), a galériában (62%) és a művésztől történő (62%) vásárlás emelkedik ki, de a kitöltők közel fele jelölte a magánszemélytől és a művészeti vásáron történő vásárlást is.
A leggyakoribb gyűjtői terület a kitöltők között a kortárs művészet
– 2000 után készült műalkotásokat 62%, a 20.század második felében született műveket 61% vásárolna. A festmények messze a legnépszerűbbek (72%), emellett a grafika (39%), a szobor és kisplasztika (39%) és a kerámia (34%) iránt is számottevő az érdeklődés.
A gyűjteményekben a magyar alkotók dominálnak.
Közel ugyanannyian követik a hazai és a nemzetközi műtárgypiacot (39%), mint ahányan kizárólag a magyar piacról (38%) tájékozódnak. A külföldi művészek alkotásai ugyanakkor a legtöbb gyűjteményben csak kis arányban vagy egyáltalán nem szerepelnek.
A gyűjtemény nyilvántartása és jövője
A válaszok alapján a gyűjtők jellemzően hosszú távra terveznek: 39%-uk egyáltalán nem tervezi műtárgyai értékesítését, míg 24%-uk több mint 10 évig tartja meg azokat. A válaszadók 58%-a vezet nyilvántartást műtárgyairól, míg 42%-uk nem dokumentálja ilyen formában gyűjteményét.
A gyűjtemény jövőjével a válaszadók jelentős része (43%) már foglalkozik gondolati szinten, ugyanakkor kevesebben jutottak el a konkrét tervezésig. A kitöltők 22%-a nem tervezi, hogy foglalkozzon a gyűjteménye jövőjével. Azok körében, akik már rendelkeznek elképzelésekkel, a családon belüli örökítés a leggyakoribb terv (54%).
A vásárlást visszatartó tényezők
A vásárlást leggyakrabban a nem megfelelőnek ítélt ár-érték arány (67%) akadályozza, ezt az anyagi források korlátai (41%) és a proveniencia hiánya (34%) követik. A piac megítélésében a magas jutalékok és az áfa (52%) mellett a hamisítás (52%), valamint az eredet és a hitelesség dokumentálhatósága (50%) is szerepet játszik. Fontos megállapítás, hogy adókedvezmények mellett a válaszadók több mint fele vásárolna több műtárgyat, további jelentős részük pedig mérlegelné ezt.
A szakmai szolgáltatások közül a válaszadók az értékbecslést tartják a legrelevánsabbnak (42%). Ezt a művészeti programok és a biztosítás (egyaránt 31%), valamint az edukációs lehetőségek (30%) követik.
A kutatás letölthető a következő linken: https://mutargy.com/kutatas-a-hazai-mutargyvasarlasi-szokasokrol/
Címlapkép forrása: műtárgy.com
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