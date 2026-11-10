OTP: egyre több magyar tesz félre, de a legtöbben a rövid távú pénzügyi célokra koncentrálnak

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egy év alatt két ponttal csökkent az OTP Bank Öngondoskodási Indexe, de a visszaesés mögött elsősorban nem a lakossági aktivitás gyengülése, hanem az öngondoskodás társadalmi és médiabeli láthatóságának csökkenése áll. A magyarok háromnegyedének van valamilyen megtakarítása, viszont a hosszabb távú, különösen nyugdíjcélú öngondoskodás továbbra is szűkebb körre jellemző. A kutatás egyik fő tanulsága, hogy a megtakarítási szándék sokaknál már jelen van, nagy kihívás azonban, hogy az alkalmi félretétel rendszeres pénzügyi rutinná váljon.

2026-ban 51 pontra csökkent az OTP Öngondoskodási Index értéke a tavalyi 53 pontról – derült ki az OTP Bank keddi sajtóeseményén bemutatott kutatásból. A reprezentatív felmérés 1500, bankszámlával rendelkező, 18-70 év közötti ember megkérdezésével készült 2026 augusztusában és szeptemberében.

Az évente megjelenő OTP Öngondoskodási Index három alindexből épül fel: az attitűd, az aktivitás és a kommunikáció mutatójából. Az attitűd azt méri, hogyan gondolkodnak az emberek a pénzügyi jövőjükről, mennyire jellemző rájuk a tervezés, a pénzügyi tudatosság és az önképzési hajlandóság. Az aktivitás azt mutatja meg, hogy ezekből a gondolatokból mennyi jelenik meg tényleges cselekvésként, például megtakarításban, pénzügyi termékhasználatban, egészségmegőrzésben vagy képzettségszerzésben. A kommunikációs alindex pedig azt vizsgálja, mennyire van jelen az öngondoskodás témája a médiában, a banki kommunikációban, a tanácskérésben és a mindennapi beszélgetésekben.

Az összesített mutató csökkenése mögött eltérő irányú folyamatok húzódnak meg.

Az attitűdindex 59-ről 57 pontra mérséklődött,

a kommunikációs alindex 38-ról 33 pontra esett vissza,

miközben az aktivitási alindex 60-ról 61 pontra emelkedett.

"Az index csökkenését elsősorban a kommunikációs alindex visszaesése okozta, miközben a lakosság tényleges öngondoskodási aktivitása stabil maradt" – emelte ki Fabriczki Rita, az OTP Lakossági megtakarítási szolgáltatások területének vezetője.

A kommunikációs alindex gyengülését jól mutatja, hogy a válaszadók 56 százaléka sem a médiában, sem a közvetlen környezetében nem találkozott az öngondoskodás témájával. Az OTP értelmezése szerint az elmúlt időszak erős társadalmi és médiazaja mellett a hosszabb távú pénzügyi tervezés kevesebb figyelmet kaphatott.

A fiataloknál tartósnak tűnik a kedvezőbb attitűd

Az attitűdindex több korcsoportban gyengült, a 18-29 éveseknél azonban stabil maradt. Ez azért fontos, mert a tavalyi kutatás egyik kiemelt megállapítása is éppen az volt, hogy a fiatalok pénzügyi tudatosságában kedvező irányú elmozdulás látható. Az idei adatok alapján ez a folyamat nem fordult vissza: a 18-29 évesek attitűdje továbbra is viszonylag erős a többi korosztályhoz képest.

A jövő miatti szorongás aránya a teljes mintában is mérséklődött: a 2025-ös 42 százalékról 39 százalékra csökkent azok aránya, akik szorongva gondolnak a jövőjükre. A javulás a fiatalok körében volt a leglátványosabb, a 18-29 éveseknél 38 százalékról 31 százalékra esett vissza ez az arány.

A 60-70 évesek körében ugyanakkor továbbra is átlag feletti a jövő miatt aggódók aránya.

Az is kedvező jel, hogy valamelyest nőtt a hosszabb távon tervezők aránya: azoké, akik látják maguk előtt az 5-10 éves céljaikat, 12 százalékról 15 százalékra emelkedett. A többség ugyanakkor továbbra is rövidebb időtávban gondolkodik: sokan inkább a jelenre vagy az 1-3 éves célokra koncentrálnak.

Többeknek van megtakarítása, de főleg rövid távra

A kutatás szerint a bankhasználók 75 százalékának van valamilyen félretett pénze vagy megtakarítása, ami enyhe növekedés a tavalyi 74 százalékhoz képest. A kép ugyanakkor árnyalt: a javulás elsősorban a könnyebben hozzáférhető, rövidebb távú tartalékoknál látható. A válaszadók 69 százaléka rendelkezik készpénzben vagy pénzügyi termékben tartott megtakarítással, szemben az előző évi 66 százalékkal.

A hosszabb távú céloknál azonban már kevésbé látszik érdemi előrelépés: kifejezetten a nyugdíjas évekre félretett megtakarítással a válaszadók mintegy harmada, 33 százaléka rendelkezik, ez az arány lényegében stabil maradt.

A megtakarítási szokások szintén kettős képet mutatnak: 34 százalékról 32 százalékra csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem takarékoskodnak, ezzel párhuzamosan nőtt az alkalmanként félretevők aránya, 30-ról 34 százalékra. A rendszeresen, előre tervezetten takarékoskodók aránya ugyanakkor 34-ről 31 százalékra csökkent. Bár a megtakarítási hajlandóság több embernél megjelenik, a félretétel sokaknál még mindig erősen függ attól, hogy az adott hónapban marad-e erre fordítható összeg. Az OTP szerint a következő fontos feladat ezért az, hogy az alkalmi megtakarításból rendszeres rutin legyen. Ebben szerepe lehet az edukációnak, a családi mintáknak, a banki tájékoztatásnak és az olyan automatizálható megtakarítási formáknak is, amelyek leveszik a döntés terhét az ügyfelek válláról.

A kutatás azt is vizsgálta, milyen élethelyzetekhez kötődik a rendszeres megtakarítás gondolatának megjelenése. Leggyakrabban az önálló életkezdés és az első saját jövedelem megszerzése hozza el ezt a fordulópontot. A generációk között ugyanakkor eltérés látható: a Z generációnál gyakrabban már gyermekkorban, családi mintákon keresztül megjelenik a rendszeres félretétel gondolata, míg az Y generációnál inkább az önállósodáshoz kapcsolódik.

Nyugdíj: továbbra is erős az aggodalom

A nyugdíjtéma az idei kutatás egyik fő területe maradt: az eredmények szerint az állami nyugdíjjal kapcsolatos pesszimizmus ugyan valamelyest enyhült, de továbbra is erős. A válaszadók 66 százaléka gondolja úgy, hogy nem lesz állami nyugdíj, vagy az nem lesz elegendő a megélhetéshez. Mindössze 7 százalék várja azt, hogy az állami nyugdíjból kényelmesen meg tud majd élni, míg 27 százalék szerint beosztással elegendő lehet.

Azok körében, akik nem számítanak arra, hogy az állami nyugdíj önmagában elég lesz, továbbra is a nyugdíj melletti munkavégzés a leggyakrabban említett kiegészítő jövedelemforrás, bár aránya 54-ről 50 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan 35-ről 38 százalékra nőtt azok aránya, akik megtakarításokra, biztosításokra vagy pénztári termékekre támaszkodnának.

Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár és az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója szerint a kutatás megerősíti, hogy a nyugdíj kiegészítéséről időben kell gondoskodni.

Egyre többen felismerik az öngondoskodás jelentőségét, hogy tudatosan, hosszú távon kell cselekedni a megfelelő nyugdíj biztosításáért

– fogalmazott.

Budai szerint kedvező jel, hogy a fiatalabb korosztályokban már mérhetően megjelenik az öngondoskodással kapcsolatos tudatosság, de a középkorúak és a nyugdíj előtt állók megszólítása továbbra is fontos feladat. A nyugdíjcélú megtakarításoknál különösen lényeges a hosszú időtáv, hiszen

a pénztári termékek és más rendszeres megtakarítási formák ereje éppen a kiszámíthatóságban, a tervezhetőségben és a kamatos kamat hatásában jelenik meg.

Az egészségcélú öngondoskodás szintén része volt az idei bemutatónak. A kutatás szerint 2024 és 2026 között 32-ről 35 százalékra nőtt azok aránya, akik rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra. A javulás főként az idősebb korosztályokban látszik, miközben a 18-29 éveseknél csökkenés jelent meg. Az OTP Egészségpénztár tapasztalatai alapján a prevenció, a szűrővizsgálatok és az egészségügyi kiadások előre tervezése egyre fontosabb része az öngondoskodásnak.

Budai József elárulta: az OTP Nyugdíjpénztárba idén már 26 ezer fő lépett be újonnan, a taglétszám ezzel 314 ezer főre emelkedett, az összesített kezelt vagyon pedig eléri a 619 milliárd forintot. Az évek során az új belépők átlagéletkora is látványosan mérséklődött, jelenleg 38 évre tehető, míg korábban 45 év körül helyezkedett el. Az OTP Egészségpénztár taglétszáma 480 ezer fő. Az online belépők aránya mindkét pénztárnál 20% körüli szintre tehető.

Kulcsfontosságú az edukáció

A pénzügyi ismeretek leggyakoribb forrása továbbra is a család és a baráti kör: ezt a válaszadók 35 százaléka említette, míg banki tájékoztatásból 27 százalék, tanulmányai során 24 százalék szerzett pénzügyi ismereteket.

Közben minden negyedik válaszadó úgy érzi, nincsenek különösebb pénzügyi ismeretei.

A kutatás szerint azok körében, akik 5-10 éves célokban gondolkodnak, gyakoribb a tanulmányok során megszerzett pénzügyi tudás említése.

Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány vezetője rámutatott: Magyarországon messze az első helyen az egzisztenciális szorongás a legerősebb, ezért kifejezetten fontos az, hogy már fiatal korban megfelelő tudást, információkat kapjon ez a generáció, ugyanis ez erősen hathat a későbbi szorongásukra. Arra is felhívta a figyelmet: Magyarországon az iskolarendszerben jelenleg nem oktatják a pénzügyeket.

A digitális bankolás szerepét is vizsgálta a kutatás: a válaszadók 66 százaléka szerint a digitális banki megoldások megkönnyítik a pénzügyek tudatos kezelését, az Y és Z generációban pedig ez az arány meghaladja a 75 százalékot.

Az idei kutatás fő üzenete az volt, hogy az öngondoskodás láthatósága csökkent, de a tényleges aktivitás nem esett vissza. A megtakarítással rendelkezők aránya enyhén nőtt, a fiatalok attitűdje stabil, a jövő miatti szorongás mérséklődött, a nyugdíjcélú felkészülésben azonban továbbra is jelentős tér van az előrelépésre.

A Wekerle Lakástakarék 2027-es érkezéséről az OTP szakértői kérdésünkre válaszolva úgy nyilatkoztak: támogatják a törekvés sikeres megvalósítását, és mielőbb piacra lépnek saját termékükkel annak érdekében, hogy méltó részt vállaljanak a programban, és ezt az elemet is beillesszék az OTP megtakarítási portfóliójába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images