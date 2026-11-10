Tartáson maradt a Magyar Telekom az MBH-nál, a célár fölött jár a részvény

Fenntartotta tartási ajánlását és 2850 forintos, 12 hónapos célárát a Magyar Telekomra az MBH Befektetési Bank. A távközlési cég bevételnövekedése felgyorsult a harmadik negyedévben, az eredmények összességében megfeleltek az elemzőház várakozásainak. Az MBH szerint a javuló üzleti teljesítmény nagy részét már tükrözheti a részvényárfolyam, amely hétfőn mintegy 2,5 százalékkal zárt a célár fölött.

A Magyar Telekom árbevétele 7,4 százalékkal, 261 milliárd forintra nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A júliusi díjkorrekció és a mobiladat-szolgáltatások iránti kereslet egyaránt támogatta a növekedést. A rendszerintegrációs és informatikai bevételek 24,4 százalékkal emelkedtek, főként egy nagy eszközszállítási projektnek köszönhetően.

Az EBITDA 6,1 százalékkal, 115 milliárd forintra emelkedett. A készülékeladások és az informatikai projektek nagyobb súlya mérsékelte a bruttó marzsot, mivel ezek a tevékenységek alacsonyabb fedezetet hoznak. A csoport adózott eredménye 6,9 százalékkal, 61,4 milliárd forintra nőtt.

A menedzsment 2026 egészére továbbra is mintegy 10 százalékos növekedést vár a módosított nettó eredményben, és legalább 200 milliárd forint szabad cash flow-val számol. Utóbbi az első kilenc hónapban 146,3 milliárd forintot tett ki, így az éves célhoz a negyedik negyedévben legalább 53,7 milliárd forintra van szükség.

A Magyar Telekom hétfőn 2924 forinton zárt, év eleje óta mintegy 60 százalékkal emelkedett az árfolyama. Az MBH Befektetési Bank elemzője szerint a negyedéves számok alapján továbbra is indokolt a korábbi értékelés.

A növekedési kilátások a rali után már nagyrészt beépülhettek az árfolyamba, a részvény vonzerejét a várható részvényesi kifizetések tarthatják fenn az MBH szerint.

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