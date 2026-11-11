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A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Befektetés

A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

Portfolio
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A volatilis, gyorsan változó részvénypiacon felbecsülhetetlen értéke van a következetes, adatokra épülő döntéshozatalnak. A befektetők számára nem csupán az a kérdés, hogy mely vállalatok teljesítenek jól a jelenben, hanem az is, hogy mely cégek képesek hosszú távon stabil értéket teremteni. Online előadásunk célja, hogy egy olyan keretrendszert mutasson be, amely több piaci cikluson keresztül is megbízható támpontot ad a részvénykiválasztáshoz.

A bemutatott hét szabály olyan kulcsfontosságú pénzügyi mutatókon és stratégiai szempontokon alapul, amelyeket a profi befektetők rendszeresen használnak a vállalatok értékelésekor.

Ezek az irányelvek segítenek abban, hogy a befektető el tudja különíteni a valóban fenntartható növekedést a rövid távú, gyorsan elillanó trendektől, és képes legyen olyan portfóliót felépíteni, amely hosszú távon is stabil teljesítményt nyújt.

Az előadás során a következő kulcsterületeket vizsgáljuk meg:

Tőkehozam
Hogyan mutatja meg ez a mutató, hogy a vállalat mennyire hatékonyan használja fel a befektetett tőkét, és miért számít az egyik legmegbízhatóbb értékteremtési mérőszámnak.

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Bevételek növekedése
Miért kulcsfontosságú a stabil, többéves árbevétel-növekedés, és hogyan jelzi előre a vállalat piaci pozíciójának erősödését.

Nyereség növekedése
A profit alakulása sokszor többet mond, mint a bevételek: milyen trendeket érdemes figyelni, és hogyan lehet kiszűrni a „papíron jól mutató”, de fenntarthatatlan eredményeket.

A kibocsátott részvények számának változása
A részvényhígulás hatása a befektetői értékre, és miért jelzésértékű, milyen tőkepolitikát folytat a vállalat vezetése.

Hosszú lejáratú adósság / szabad cashflow arány
Miért kritikus, hogy a vállalat adósságterhei összhangban legyenek a ténylegesen rendelkezésre álló készpénztermelő képességgel.

Szabad cashflow
Megmutatja, hogy a vállalat működése képes-e önmagát fenntartani és finanszírozni a növekedést.

Ár / szabad cashflow
Hogyan segít ez a mutató abban, hogy a befektető ne csak jó cégeket válasszon, hanem megfelelő áron vásároljon.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2026. november 15. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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