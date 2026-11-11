Döntést hozott a kormány: 144 milliárdot csoportosít át a Havária Alapból

A friss Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a kabinet 300 milliárd forintos befizetési kötelezettséget osztott szét a költségvetési fejezetek között, miközben közel 144 milliárd forintot csoportosít át a Havária Alapból agrárkár-enyhítésre, villamosenergia-rendszerbiztonsági célokra és köznevelési támogatásra.

A 1375/2026. (XI. 11.) Korm. határozat a 2026-os költségvetést érintő két fontos döntést tartalmaz.

Egyrészt, a kormány meghatározta, hogyan oszlik meg a költségvetési fejezetek között a 300 milliárd forintos befizetési kötelezettség, illetve döntött a Havária Alapból történő, csaknem 144 milliárd forintos előirányzat-átcsoportosításról.

A 300 milliárd forintos befizetési kötelezettség

legnagyobb része a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot érinti, amelynek 81,14 milliárd forintot kell teljesítenie.

érinti, amelynek 81,14 milliárd forintot kell teljesítenie. Jelentős tétel jut a Gazdasági és Energetikai Minisztériumra is, 53,12 milliárd forinttal,

is, 53,12 milliárd forinttal, míg az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete 44 milliárd forinttal szerepel a listán.

kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete 44 milliárd forinttal szerepel a listán. A nagyobb tételek között van még az Egészségügyi Minisztérium 25,91 milliárd forintos,

az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 17,13 milliárd forintos,

valamint az Állami beruházások fejezet 14,43 milliárd forintos befizetési kötelezettsége.

A Tudományos és Technológiai Minisztériumra 12,79 milliárd forint,

a Miniszterelnökségre 11,44 milliárd forint,

a Külügyminisztériumra pedig 11,43 milliárd forint jut.

Havária

A határozat másik része szerint a kormány 143,97 milliárd forintot csoportosít át a Havária Alap terhére.

Ebből a legnagyobb összeg, 80 milliárd forint a Nemzeti agrárkár-enyhítés előirányzatára kerül.

Emellett 41,4 milliárd forintot kap a villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése, míg 22,57 milliárd forintot köznevelési célú humánszolgáltatásra és működési támogatásra fordítanak.

A kormányhatározat szerint az átcsoportosítás egyszeri jellegű, a támogatás folyósítását pedig azonnali határidővel rendelték el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images