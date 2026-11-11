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Döntést hozott a kormány: 144 milliárdot csoportosít át a Havária Alapból
Befektetés

Döntést hozott a kormány: 144 milliárdot csoportosít át a Havária Alapból

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A friss Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a kabinet 300 milliárd forintos befizetési kötelezettséget osztott szét a költségvetési fejezetek között, miközben közel 144 milliárd forintot csoportosít át a Havária Alapból agrárkár-enyhítésre, villamosenergia-rendszerbiztonsági célokra és köznevelési támogatásra.

A 1375/2026. (XI. 11.) Korm. határozat a 2026-os költségvetést érintő két fontos döntést tartalmaz.

  1. Egyrészt, a kormány meghatározta, hogyan oszlik meg a költségvetési fejezetek között a 300 milliárd forintos befizetési kötelezettség,
  2. illetve döntött a Havária Alapból történő, csaknem 144 milliárd forintos előirányzat-átcsoportosításról.

A 300 milliárd forintos befizetési kötelezettség

  • legnagyobb része a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot érinti, amelynek 81,14 milliárd forintot kell teljesítenie.
  • Jelentős tétel jut a Gazdasági és Energetikai Minisztériumra is, 53,12 milliárd forinttal,
  • míg az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete 44 milliárd forinttal szerepel a listán.
  • A nagyobb tételek között van még az Egészségügyi Minisztérium 25,91 milliárd forintos,
  • az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 17,13 milliárd forintos,
  • valamint az Állami beruházások fejezet 14,43 milliárd forintos befizetési kötelezettsége.
  • A Tudományos és Technológiai Minisztériumra 12,79 milliárd forint,
  • a Miniszterelnökségre 11,44 milliárd forint,
  • a Külügyminisztériumra pedig 11,43 milliárd forint jut.

Havária

A határozat másik része szerint a kormány 143,97 milliárd forintot csoportosít át a Havária Alap terhére.

Ebből a legnagyobb összeg, 80 milliárd forint a Nemzeti agrárkár-enyhítés előirányzatára kerül.

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Emellett 41,4 milliárd forintot kap a villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése, míg 22,57 milliárd forintot köznevelési célú humánszolgáltatásra és működési támogatásra fordítanak.

A kormányhatározat szerint az átcsoportosítás egyszeri jellegű, a támogatás folyósítását pedig azonnali határidővel rendelték el.

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