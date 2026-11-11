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Drámai fordulat a tőzsdéken: menekül a pénz a technológiai óriásoktól, megindult a nagy átcsoportosítás
Befektetés

Drámai fordulat a tőzsdéken: menekül a pénz a technológiai óriásoktól, megindult a nagy átcsoportosítás

Portfolio
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Fokozódó óvatosság jellemzi a tőzsdéket, a befektetők ugyanis látványosan fordulnak el a kockázatosabb technológiai papíroktól a biztonságosabbnak ítélt, defenzív részvények felé. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos megtérülési aggodalmak, a geopolitikai feszültségek és az amerikai félidős választások eredményei egyaránt súlyos eladási hullámot váltottak ki a korábban szárnyaló IT-szektorban - írta meg a CNBC.

Az elmúlt évek tőzsdei emelkedését meghatározó technológiai szektor 2026-ban rendkívül volatilissé vált. A befektetőket elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások (capex), a vállalatok készpénztermelő képessége, az eladósodottság és a körkörös finanszírozás veszélyei aggasztják. A szektorra nehezedő nyomást tovább fokozta a múlt heti amerikai félidős választás is, amelyen a demokraták a Kongresszus mindkét házában többséget szereztek.

A Nasdaq Composite index – amelyben olyan óriások szerepelnek, mint az Nvidia, a Microsoft, az Alphabet és az Apple – ugyan még 8,7 százalékos pluszban áll az év eleje óta, ám a nyeresége jelentős részét elveszítette az elmúlt hetekben. Az októberi 5,3 százalékos esés után a múlt héten már a korrekciós tartományt is megjárta, és az utóbbi napok enyhe visszapattanása ellenére novemberben továbbra is mínuszban áll. Nemcsak az amerikai piac szenvedett el komoly veszteségeket, a félvezetőiparnak erősen kitett dél-koreai Kospi index októberben 16,2 százalékot zuhant, és ebben a hónapban is több mint 8 százalékos mínuszban jár. Mindeközben az MSCI globális és amerikai IT-indexei szintén két számjegyű vagy ahhoz közeli esést produkáltak az ősz folyamán.

A technológiai papírok gyengélkedésével párhuzamosan a tőke a válságálló, úgynevezett defenzív ágazatokba áramlik.

Az alapvető fogyasztási cikkeket, az egészségügyet és a közműszektort tömörítő MSCI-indexek jelentősen emelkedtek az elmúlt egy hónapban, mivel a piaci szereplők ezekben a stabilabb eszközökben keresnek menedéket a bizonytalanság idején.

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Alastair Pinder, az HSBC vezető részvénystratégája szerint a legutóbbi piaci mozgások túlzóak voltak, miközben a vállalati fundamentumok alapvetően egészségesek. Úgy véli, a piac már beárazta az AI-fejlesztések megvalósítási kockázatait és a beruházások esetleges csúszását. Az amerikai félvezetőgyártók részvényei a június óta tartó, 45 százalékos leértékelődés után már csak 13,5-szeres előremutató P/E (árfolyam/nyereség) rátán forognak. A defenzív papírokba történő tőkeátcsoportosítás szélsőségességét jól mutatja, hogy míg a Walmart részvényei rekordközeli, 40-szeres előremutató P/E rátán cserélnek gazdát, addig az Nvidia mutatója történelmi mélypont közelébe, 13-szoros szintre süllyedt.

Russ Mould, az AJ Bell befektetési igazgatója szerint a szektorrotáció mértéke alapján a piacok egyértelműen készültségi állapotban vannak. A cég elemzése az S&P Global 1200 index tizenegy fő szektoráról rávilágít arra, hogy 2026 második felében eddig az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkek teljesítettek a legjobban az energiaszektor után. Utóbbi elsősorban az amerikai–iráni háború nyomán megugró olajárakból profitált.

Ezzel szemben az IT szektor drámai fordulatot vett, hiszen míg az év első felében 28,4 százalékos emelkedéssel a legjobban teljesítő ágazat volt, a második fél évben több mint 11 százalékos zuhanással a rangsor legvégére csúszott vissza. A defenzív szektorok és az energiaipar ellenálló képessége, valamint az ipari részvények gyengélkedése egyaránt azt tükrözi, hogy a befektetők tartanak a jövő évi gazdasági kilátások romlásától és az AI-lufi fokozatos leeresztésétől.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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