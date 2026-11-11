Egyetlen hónap alatt tízmilliárdos bevételi ugrás: megindult a roham a tőzsdére készülő gigacégért

A kiemelkedő érdeklődést

elsősorban az intézményi nagybefektetőktől érkező, jelentős összegű jegyzési igények fűtik.

A vállalat emellett egy befektetői roadshow keretében is igyekszik tovább növelni a keresletet a leendő részvényesek körében, így pénteken például egy élőben közvetített beszélgetést tartanak az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei, valamint a JPMorgan Chase élén álló Jamie Dimon részvételével.

A cég nagyjából 1400 milliárd dolláros, teljesen hígított cégértéket céloz meg a kibocsátás során. Ez az összeg valamivel elmarad egyes befektetők korábbi várakozásaitól, a tőzsdére készülő társaságok azonban gyakran határoznak meg óvatosabb induló árazást a hivatalos értékesítési szakasz elején, bízva abban, hogy az erős kereslet úgyis feljebb srófolja a végső kibocsátási árat, és lendületes kereskedést biztosít az első napon.

A kedden benyújtott kibocsátási tájékoztató alátámasztja a mesterséges intelligenciába irányuló befektetések létjogosultságát, a vállalat bevételei ugyanis rohamosan nőnek. A legfrissebb,

október végi adatok alapján az Anthropic évesített bevétele elérte a 81 milliárd dollárt,

ami egyetlen hónap alatt tízmilliárdos ugrást jelent a szeptemberi szinthez képest, miközben július végén ez a mutató még csak 65 milliárd dolláron állt.

A kedvező pénzügyi mutatók a múlt heti korrekció után a teljes AI-szektor piaci hangulatán javítottak, amit a CoreWeave kedd esti, derűlátó eredményvárakozása is tovább erősített. A piaci megnyugvást jól mutatja, hogy a Wall Street-i félelemindexként is ismert VIX index a korábbi 25 feletti szintről 20 pont alá süllyedt.

A felfokozott keresletet kihasználva egyes befektetők már most továbbértékesítik a számukra allokált részvénycsomagok egy részét más érdeklődőknek, hogy extra jutalékra tegyenek szert és mérsékeljék a kereskedés indulásával járó kockázatokat, miközben a korábbi tulajdonosok projekttársaságokon (SPV-ken) keresztül adják el meglévő részesedéseiket. A tőzsdei bevezetést főszervezőként a Goldman Sachs és a Morgan Stanley irányítja húsz másik bank közreműködésével,

a papírokkal pedig a Nasdaqon lehet majd kereskedni ANT ticker alatt.

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