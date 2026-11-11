Elég volt a szállítási leállásokból: felbontotta egyik gigantikus LNG-szerződését az Orlen, inkább az USA felé fordulnak

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A világ LNG-kínálatának korábban mintegy ötödét adó

QatarEnergy március óta képtelen teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.

A fegyveres konfliktus ugyanis megbénította a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, az iráni csapások pedig súlyos károkat okoztak a vállalat legfontosabb exporttermináljában. A lengyel cég

a folyamatosan fennálló vis maior helyzetre

és a szállítások elmaradására hivatkozva lépett ki a megállapodásból.

A katari fél egyelőre nem reagált a döntésre.

A felbontott szerződés eredetileg 2034-ig szólt, és évi egymillió tonna LNG szállítását írta elő, amelynek értéke idén megközelítette az 570 millió eurót (636,5 millió dollárt). Az Orlennek ugyanakkor v

an egy másik, szintén 2034-ig érvényes és évi egymillió tonnára szóló megállapodása is a katari vállalattal, amelyet a mostani lépés nem érint, így az továbbra is hatályban marad.

A döntés hátterében a szállítási nehézségek mellett komoly pénzügyi megfontolások is állhatnak. Egyes piaci források szerint a most felmondott szerződés árazását a kőolaj világpiaci árához kötötték, a Kpler elemzői szerint nagyjából 16 százalékos szorzóval. Ez jelentősen meghaladja az újabb, olajárhoz indexált LNG-szerződésekben megszokott 12,5 százalékos szintet, így a jelenlegi piaci környezetben a lengyel vállalat sokkal kedvezőbb feltételekkel is be tudja szerezni a szükséges gázmennyiséget.

Az Orlen hangsúlyozta, hogy

a szerződésbontás nem veszélyezteti az ellátásbiztonságot, mivel a saját mezők kitermelése és a más partnerekkel kötött hosszú távú megállapodások teljes mértékben fedezik a cégcsoport igényeit.

A vállalat a Norvég-tengeren maga is termel ki földgázt, emellett egy húszéves szerződéssel is rendelkezik az amerikai Venture Global céggel, amely a louisianai Plaquemines terminálról szállít számukra cseppfolyósított gázt.

A lengyel döntés fontos próbatétel a QatarEnergy számára,

amely olyan európai nagyvállalatokkal áll hosszú távú szerződéses kapcsolatban, mint az Eni, az Edison, a Shell vagy a TotalEnergies, Ázsiában pedig többek között kínai, indiai és japán óriáscégeket lát el. Katajama Go, a Kpler gázpiaci elemzője szerint az elhúzódó vis maior helyzet ugyan jogalapot teremthet a kilépésre, Ázsiában mégsem várható tömeges szerződésbontás. A térség vásárlói számára ugyanis továbbra is értékesek a régi, versenyképes árazású katari megállapodások, mivel az alternatív beszerzési források túl drágák lennének.

A katari állami vállalatot így a tömeges felmondások helyett inkább az a veszély fenyegeti, hogy a vevők a szerződések újratárgyalását kezdeményezik majd, rugalmasabb szállítási feltételeket, árengedményeket és erősebb garanciákat követelve. Eközben a létesítményeket ért súlyos károk és a Perzsa-öbölben állandósult hajózási kockázatok ellenére a katari Rász Laffán exportterminál forgalma ismét élénkülni kezdett. A Kpler hajókövetési adatai szerint a közelmúltban

egy hónap alatt már 35 tartályhajó kötött ki a létesítményben, szemben a szeptemberben regisztrált 21-gyel.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio