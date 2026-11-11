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Fordulat a 4iG Távközlési Holding élén: egyszerre két csúcspozíciót tölt majd be a One vezérigazgatója
Befektetés

Fordulat a 4iG Távközlési Holding élén: egyszerre két csúcspozíciót tölt majd be a One vezérigazgatója

Portfolio
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November 10-i hatállyal vezetőváltás történt a 4iG Távközlési Holding Zrt. élén, a távozó Tábori Tamás helyét Bányai Tamás vette át a vezérigazgatói székben - olvasható a vállalat BÉT-közzétételében.

A 4iG Nyrt. bejelentése szerint

az új vezető a mostani kinevezése mellett továbbra is megtartja a One Magyarország Zrt. vezérigazgatói posztját,

így a jövőben párhuzamosan látja el a két feladatkört.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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