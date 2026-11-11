Jön a hideg: hónapok óta nem látott csúcsra lőttek ki a gázárak az Egyesült Államokban

Kilenc hónapos csúcsra, mintegy 2 százalékkal emelkedtek az amerikai földgáz határidős árai szerdán. A drágulást elsősorban a következő két hétre előrejelzett hidegebb időjárás és a vártnál élénkebb kereslet fűtötte, de hozzájárult a cseppfolyósított földgázt előállító exportüzemek rekordközeli gázigénye, valamint az elmúlt hetekben visszaeső kitermelés is.

A New York-i árutőzsdén (NYMEX) a legközelebbi, decemberi lejáratú határidős jegyzések ára 5,6 centtel, azaz 2 százalékkal, egymillió brit hőegységenként (MMBtu) 3,352 dollárra ugrott, ami

február 6-a óta a legmagasabb záróértéknek felel meg.

Ezzel a fronthavi kontraktus zsinórban a harmadik napja maradt technikailag túlvett tartományban, amire január óta nem volt példa.

A növekvő kereslet és a szűkülő kínálat mellett az elemzők szerint a short pozíciók zárása is szerepet játszott a heti szinten már 12 százalékos áremelkedésben.

Az amerikai határidős árutőzsdei felügyelet (CFTC) adatai alapján a spekulánsok a múlt héten 2020 márciusa óta nem látott szintre növelték a nettó eladási pozícióikat a NYMEX és az Intercontinental Exchange piacain.

Az LSEG adatszolgáltató kimutatása szerint az Egyesült Államok kontinentális részén (az úgynevezett Lower 48 államban) a napi átlagos gázkitermelés novemberben eddig 3,18 milliárd köbméterre csökkent az októberi 3,21 milliárd köbméterről, elmaradva az augusztusi 3,26 milliárd köbméteres havi rekordtól. A kínálati oldalt ugyanakkor némileg bővítheti, hogy az LNG Canada december 5-ig karbantartást végez a Brit Columbia-i exporttermináljának mindkét cseppfolyósító egységén, ami a kereskedők szerint átmenetileg növelheti a Kanadából az Egyesült Államokba irányuló vezetékes gázexportot.

Az év eleji rekordkitermelésnek, valamint az enyhe tavaszi és őszi időjárásnak köszönhetően a gáztárolók töltöttsége március óta meghaladja az ötéves (2021-2025-ös) átlagot. Bár a szokatlanul forró nyár és a légkondicionálók miatti fokozott áramtermelés október közepére 1 százalékra olvasztotta ezt a többletet, az elmúlt hetek enyhébb időjárása ismét lehetővé tette a készletek növelését. Az elemzői becslések szerint a november 6-án zárult héten a tárolókban lévő gáz mennyisége 2,1 százalékkal haladta meg a sokéves átlagot, szemben az előző heti 1,4 százalékkal.

A meteorológiai előrejelzések szerint az eddigi, átlagosnál enyhébb időjárás november 26-ig fokozatosan visszatér a szokásos, hűvösebb mederbe, ami megemeli a fűtési célú gázfelhasználást. Az LSEG várakozásai szerint az exporttal együtt számolt amerikai gázkereslet az e heti napi átlagos 3,23 milliárd köbméterről a jövő héten napi 3,52 milliárd köbméterre ugrik.

Emellett a kilenc nagy amerikai LNG-exportterminálba irányuló gázmennyiség novemberben eddig napi átlagban 541 millió köbméterre emelkedett, megdöntve az áprilisban felállított 532 millió köbméteres havi csúcsot.

Forrás: Reuters

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