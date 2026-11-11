Ők lettek idén a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjai!

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A Portfolio idén is egyedülálló szakmai díjakkal ismerte el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. Objektív adatok, iparági szavazatok, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján 10 kategóriában, közel 60 pályázat közül dőlt el, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Sok esetben nagyon szoros volt a verseny, erős mezőnyben dőlt el többek között, ki lett az év alapkezelője, privát- és prémium bankja, vagy éppen melyik lett a legjobbnak ítélt befektetési alap. Gratulálunk a díjazottaknak!

Tíz kategóriában választotta ki az év legjobb vagyonkezelési és befektetési piaci fejlesztéseit, szolgáltatóit és az egyedi teljesítményeket a 10 tagból álló szakmai zsűri, de nem csak az ő szavuk döntött: a Portfolio olvasói és a szakmai közönség több kategóriában is leadták szavazatukat. Az élő zsűrit alkotta: Holló Bence, Kállay András, Mező Gyula, Nagy Péter Gábor, Orbók Ilona, Oszkó Péter, Pallos Noémi, Pozvai Zsolt, Tibor Dávid és Vízkeleti Sándor.

Lássuk a díjazottakat!

Az Év Private Banking Szolgáltatója – Concorde Private Banking

A Concorde Private Banking szolgáltatásának egyik meghatározó eleme a személyes, hazai tanácsadás és a nemzetközi vagyonkezelési lehetőségek ötvözése. A Concorde Investments Ireland révén az ügyfelek 500 ezer eurótól ír felügyelet alatt vezetett befektetési számlát nyithatnak, miközben megtarthatják magyarországi tanácsadójukat. A megoldást a hazai privátbanki ügyfelek 15%-a veszi igénybe, átlagosan 2 millió euró feletti számlaértékkel. A digitális fejlesztések között kiemelkedik a portfóliókövetést biztosító MyConcorde, valamint az online számlanyitást kínáló Relax Befektetési Számla. A társaság a hosszú távú vagyontervezésre, a személyre szabott befektetési stratégiákra és a generációk közötti vagyonátadás támogatására helyezi a hangsúlyt.

Az Év Prémium Banking Szolgáltatója – Erste Prémium Szegmens

Az Erste Prémium szolgáltatása a személyre szabott pénzügyi tanácsadást és a digitális bankolás kényelmét ötvözi. A prémium ügyfelek legalább 15 millió forintos megtakarítással vagy havi 1 millió forintos jóváírással vehetik igénybe a dedikált bankári kiszolgálást. A fejlesztések középpontjában a George digitális platform áll, amelyen keresztül az ügyfelek befektetéseiket is kezelhetik, valamint kapcsolatot tarthatnak bankárukkal. A bank nyolc új Erste Future Program modellportfóliót vezetett be, amelyeket már több mint 2000 ügyfél választott, összesen 5,5 milliárd forint értékben. A digitális megoldások népszerűségét mutatja, hogy a prémium ügyfelek közel 90%-a használta a George valamely csatornáját az elmúlt 90 napban. Az Erste emellett videós tanácsadással, digitális Lombard-hitel igényléssel, befektetési rendezvényekkel és rendszeres webinárokkal bővíti szolgáltatásait.

Az Év Alapkezelője – OTP Alapkezelő

Az OTP Alapkezelő a hazai vagyonkezelési piac egyik meghatározó szereplője, amely 2026. szeptember végén több mint 6600 milliárd forintnyi vagyont kezelt, összesen 74 befektetési alapban. Befektetési filozófiája a különböző eszközosztályok és stratégiák ötvözésére, az önálló portfóliókezelői döntésekre és az egységes kockázati kontrollra épül. Az elmúlt két évben innovatív, többek között mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz és kripto-infrastruktúrához kapcsolódó tematikus alapokkal bővítette kínálatát. A közép-kelet-európai terjeszkedés fontos eleme az OTP CETOP UCITS ETF is, amelynek kezelt vagyona megközelítette a 166 millió eurót. Az alapkezelő aktív szerepet vállal a pénzügyi edukációban: az OTP Fund Facts podcast, egyetemi oktatási együttműködések és a Pénzmesterek diákverseny révén is támogatja a befektetési ismeretek terjesztését. A fenntarthatósági szempontokat szintén beépíti működésébe, ESG-fókuszú alapjainál kizárási szabályokat, fenntarthatósági mutatókat és rendszeres jelentéseket alkalmaz.

Az Év Magyarországon Kezelt Alapja - HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (Hold Alapkezelő)

A Hold Columbus Alap a hazai abszolút hozamú befektetési piac egyik régóta működő szereplője, amely 2007-es indulása óta globális, fundamentális és értékalapú befektetési stratégiát követ. Az alap a hagyományos befektetések mellett long és short pozíciókat, valamint származtatott ügyleteket is alkalmaz, célja a különböző piaci környezetekben elérhető hozamlehetőségek kihasználása. A Hold Citadella Alap 2026-os beolvadását követően kezelt vagyona megközelítette a 300 milliárd forintot, ötéves évesített hozama pedig 13,8%-ot ért el. Az alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a transzparenciára: a 2007-ig visszanyúló havi jelentésekben a befektetési döntések hátterét, sőt az esetleges tévedéseket is bemutatják. Az ügyfelek tájékoztatását a HOLDBLOG, a HOLD After Hours podcast és rendszeres szakmai beszélgetések is támogatják.

Az Év Privátbanki fejlesztése - OTP Stratégiai Filantrópiai Tanácsadás (OTP Private Banking)

Az OTP Bank 2026 áprilisában indította el Stratégiai Filantrópiai Tanácsadás szolgáltatását, amely a tudatos adományozást a hosszú távú családi vagyontervezés részévé kívánja tenni. A kelet-közép-európai régióban úttörőnek szánt kezdeményezés célja, hogy a vagyonos ügyfelek az alkalmi támogatások helyett átgondolt, mérhető társadalmi hatást elérő adományozási stratégiát alakíthassanak ki. A szolgáltatás elsősorban a jelentős magánvagyonnal rendelkező ügyfeleket és a generációváltás előtt álló családokat célozza. Az OTP az Impact Itiner szakmai partnerrel együttműködve négylépcsős tanácsadási folyamatot kínál, amely a családi értékek és célok feltárásától a támogatott szervezetek kiválasztásán át a társadalmi hatások méréséig terjed. A fejlesztés a családi értékek generációk közötti átadását és a társadalmi felelősségvállalás erősítését is támogatja.

Az Év Alapkezelői fejlesztése – NAGYON. MÁS. ALAPOK. (Apelso Capital)

Az Apelso Capital „NAGYON. MÁS. ALAPOK.” elnevezésű fejlesztésével az alternatív befektetési lehetőségeket kívánja szélesebb befektetői kör számára elérhetővé tenni. A társaság 2025 második felében három nyilvános, TBSZ-kompatibilis befektetési alapot indított, amelyek ingatlanfejlesztési, private markets és hedge fund stratégiákhoz biztosítanak hozzáférést. A konstrukciók nemzetközi és régiós szakmai partnerekre épülnek, és a hagyományosan magas belépési korlátokkal rendelkező befektetési területeket teszik könnyebben hozzáférhetővé. A három alap kezelt vagyona 2026 októberére jelentősen bővült: az ingatlanfejlesztési alap 5,29 millió, a private markets alap 5,52 millió eurós, míg a hedge fund alap 3,81 millió dolláros vagyont ért el. Együttesen az Apelso által kezelt alapállomány több mint 40%-át képviselik.

Az Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása – K&H Alapkezelő (KBC Asset Management N.V.)

A K&H Alapkezelő fenntartható befektetési szemlélete több mint három évtizedes múltra tekint vissza: a KBC-csoport már 1992-ben elindította első felelős befektetési megoldásait. A társaság célja, hogy a fenntarthatósági szempontok ne különálló termékkínálatként, hanem a befektetési szolgáltatások szerves részeként jelenjenek meg. Ennek megfelelően a fontosabb befektetési kategóriákban felelős alternatívákat is kínál, és az ügyfélajánlások során ezeket részesíti előnyben. ESG-stratégiáját külső szakértői testület támogatja, módszertanát pedig az európai szabályozási elvárásokhoz igazítja. 2026 szeptemberének végén az ESG-besorolt portfóliók a kezelt vagyon 57,82%-át tették ki, míg az SFDR 8. vagy 9. cikke alá tartozó termékek aránya 58,32% volt. Az alapkezelő kiemelt figyelmet fordít az átláthatóságra és az ügyfelek tájékoztatására: az elmúlt három évben 54 fenntarthatósági jelentést tett közzé, emellett rendszeres személyes és online ügyfélrendezvényeken is foglalkozik ESG-témákkal.

Az Év Privátbankára - Victor Tamás Máté, Hold Alapkezelő

Victor Tamás Máté 2008 óta dolgozik a Hold Alapkezelőnél, illetve annak jogelődjénél, jelenleg senior privátbankárként és 2023 óta tulajdonos-partnerként tevékenykedik. Pénzügyi közgazdász végzettsége mellett az Oxfordi Egyetemen mesterséges intelligenciával kapcsolatos üzleti tanulmányokat is folytatott. Munkájában a hosszú távú, személyes ügyfélkapcsolatokra, az egyedi befektetési igények kiszolgálására és az ügyfélkommunikáció fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Nevéhez fűződik a privátbanki ügyfeleknek szánt önálló Hold-mobilalkalmazás kezdeményezése, emellett aktívan részt vesz a fiatalabb privátbankárok mentorálásában és szakmai konferenciák előadójaként is rendszeresen szerepel. 2026 szeptemberének végén 126 ügyfélszámlát kezelt, átlagosan 857 millió forintos számlamérettel.

Az Év Portfóliómenedzsere - Gyurcsik Attila, CFA, Accorde Alapkezelő

Gyurcsik Attila az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója és portfóliómenedzsere, aki 22 éves tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik. Befektetési filozófiájának középpontjában a fundamentális elemzés, az értékalapú szemlélet és a piaci félreárazások kihasználása áll, amelyet aktív kockázatkezeléssel egészít ki. Két meghatározó portfóliója az Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap és az Accorde Első Román Részvényalap, amelyek együttes kezelt vagyona meghaladja a 406 milliárd forintot. Szakmai munkája mellett aktív szerepet vállal a befektetői edukációban: a Concordeblog állandó szerzője, rendszeres podcastszereplő, valamint szakmai rendezvényeken és ügyféltalálkozókon is megosztja piaci tapasztalatait.

Az Év Intézményi Alapkezelője – VIG Alapkezelő

A VIG Alapkezelő a hazai intézményi vagyonkezelési piac jelentős szereplője, amely 14 intézményi ügyfél számára összesen 750 milliárd forintnyi vagyont kezel. Ügyfélkörét elsősorban nyugdíjpénztárak és biztosítók alkotják, emellett egy újonnan elnyert megbízás révén egy országos érdekvédelmi szervezet kizárólagos vagyon- és likviditáskezelőjévé is vált. A társaság kiemelt figyelmet fordít a technológiai fejlesztésekre: intézményi riportálási folyamatainak 85–90%-át automatizálta, így több kapacitást fordíthat az egyedi portfólióelemzésekre, benchmark- és ESG-jelentésekre, valamint a személyre szabott ügyfélkiszolgálásra. Az alapkezelő az elmúlt tíz évben egyetlen intézményi ügyfelét sem veszítette el, amit a hosszú távú partnerkapcsolatok és a testreszabott vagyonkezelési megoldások eredményének tekint.

Gratulálunk a győzteseknek! Jövőre találkozunk!

A zsűri tagjai:

Holló Bence NN Biztosító, elnök-vezérigazgató; Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), elnök Holló Bence az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója, 2025 márciusa óta a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke. A Corvinus Egyetem pénzügyi szakán diplomázott szakember 2008-tól a Cofidis Magyarországi … Tovább

Kállay András Apelso Trust, partner, igazgatósági tag Közel 25 éves privátbanki és 20 éves banki vezetői tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a hazai úttörő Raiffeisen Private Banking és a globális vezetők közé tartozó BNP Paribas Wealth Management külö … Tovább

Mező Gyula Wallis Asset Management, vezérigazgató 1989-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán okleveles villamosmérnöki képesítést szerzett, majd 1993-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen mérnök-közgazdászként végzett. 1990-ben kezdte sz … Tovább

Nagy Péter Gábor Budapesti Értéktőzsde, igazgató Nagy Péter Gábor diplomáját a budapesti Közgáz-on szerezte befektetés-elemző és kockázatkezelő főszakirányon. Már egyetemi évei alatt dolgozott a tőkepiacon a BÉT gyakornokaként, illetve egy brókercég … Tovább

Orbók Ilona BDO Magyarország, tulajdonos-ügyvezető Orbók Ilona a BDO Magyarország ügyvezető igazgatója és adóügyi partnere. A hazai és nemzetközi adózási struktúrák szakértőjeként jelentős tapasztalatot szerzett üzleti modellek értékteremtési és növek … Tovább

Oszkó Péter O3 Partners, alapító, vezérigazgató Oszkó Péter az O3 Partners vezérigazgatója. 2009 áprilisától a 2010-es parlamenti választásokig szakértői pénzügyminiszterként vezette a pénzügyi válságkezelést, ezen belül az államháztartási és adózá … Tovább

Pallos Noémi Blackrock, Director Pallos Noémi 2022-ben csatlakozott Directorként a Blackrockhoz. Előtte a Diófa Alapkezelő vezérhelyettese, majd a Futureal Capital Management vezérigazgatója lett. Budapesti Corvinus Egyetem Pénz … Tovább

Pozvai Zsolt DEVELOR INTERNATIONAL, globális vezérigazgató Pozvai Zsolt (54) a Develor globális vezérigazgatója. A Develor a hazai piac vezető tréning és tanácsadó cége, emellett már Európa, a Közel-Kelet és Közép-Ázsia 16 országában működő nemzetközi vállala … Tovább

Tibor Dávid Masterplast, elnök; ÉVOSZ, alelnök A Masterplast alapítója és nagytulajdonosa, a hazai építő és szigetelőanyag ipar ismert szakértője. Aktív szerepet vállal a magyarországi építőanyag-gyártás további fejlesztésében és a logisztikai ell … Tovább

Vízkeleti Sándor Amundi Alapkezelő, vezérigazgató; BAMOSZ, elnök Tanulmányait a BME-n, a Hertford Business Schoolon és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzi, karrierjét 1993-ban a Sedgwick Noble Lowndes vezető konzultánsaként kezdi. 1997-től az ABN Amro … Tovább

Címlapkép forrása: Portfolio