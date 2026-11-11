Súlyos veszteségekkel küzd az OpenAI

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A befektetőknek bemutatott dokumentumok szerint az OpenAI korrigált üzemi eredményhányada ugyan a második negyedéves mínusz 150 százalékról mínusz 109 százalékra javult, a korrigált üzemi veszteség így is enyhén, 10,1 milliárdról 10,9 milliárd dollárra nőtt. Ezek a számítások ráadásul nem tartalmazzák a részvényalapú juttatásokat, amelyek értéke 2,6 milliárd dollárra rúgott az időszakban. Összehasonlításképpen

a jövő héten tőzsdére lépő Anthropic ugyanezen időszakban 17 milliárd dolláros árbevétel mellett mindössze 567 millió dolláros üzemi veszteséget könyvelt el

úgy, hogy ebben a tételben már a részvényjuttatások is szerepelnek.

A két vállalat közötti különbség az eltérő üzleti modellből is fakad.

Míg az Anthropic célzottan a vállalati ügyfelekre összpontosít – és a Claude Code nevű programozóeszközének köszönhetően az év elején átvette a piaci vezetést

– és a Claude Code nevű programozóeszközének köszönhetően az év elején átvette a piaci vezetést addig az OpenAI hatalmas lakossági üzletágat tart fenn, emellett pedig a robotikától a képgenerálásig számos költséges kutatási programot finanszíroz.

A lemaradás ledolgozása érdekében az OpenAI komoly lépéseket tett a jövedelmező nagyvállalati piacon. Ennek jegyében

csökkentette legújabb modelljeinek árát,

továbbá Dali Rajic személyében új bevételért felelős igazgatót nevezett ki.

A stratégia láthatóan kezd beérni, hiszen a harmadik negyedévben több cég is költséghatékonyabb alternatívát keresett a Claude helyett, az OpenAI pedig többek között a JPMorgan Chase nagybankkal is új partnerséget kötött.

A lakossági üzletágban szintén előrelépés történt, miután

a ChatGPT fizetős előfizetőinek száma elérte a 100 milliót, ami a heti aktív felhasználók 8,5 százalékát jelenti.

Az év korábbi szakaszában a vállalat a nyereségesség javítása érdekében a hirdetéseket is bevezette a csevegőprogramban, ennek pénzügyi eredményeiről azonban egyelőre nem közöltek adatokat.

A technológiai részvények közelmúltbeli eladási hulláma mindkét mesterségesintelligencia-fejlesztőt érzékenyen érintette. A jövőre tőzsdére készülő OpenAI a legutóbbi tőkebevonási körében az eredetileg tervezett 30 milliárd dollárnak még a felét sem tudta összegyűjteni, bár továbbra is keres új befektetőket. Eközben

az Anthropic is kénytelen volt visszavenni a várakozásaiból, így a korábban lebegtetett 2000 milliárd dollár helyett immár 1330 milliárd dolláros cégértéket céloz meg a jövő heti tőzsdei bevezetésén.

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