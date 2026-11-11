Tízmilliókat fizettek egy mesterséges intelligenciával készült kiadványért: feljelentést tett a polgármester

Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a győri Ipari Park Kft. által bruttó 30,7 millió forint közpénzért megrendelt, mesterséges intelligenciával generált tanulmányok ügyében – közölte Facebook-bejegyzésében Pintér Bence, Győr Megyei Jogú Város polgármestere.

A városvezető még augusztusban, egy belső átvilágítás eredményeként tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, a Legfőbb Ügyészség pedig ezt követően helyezte át az ügyészi felügyeletet Győrből Veszprémbe. A vizsgált szerződések keretében az önkormányzati cég Hajtó Péter önkormányzati képviselőnek,

a korábbi Borkai-kampány vezetőjének, valamint utóbbi élettársának fizetett ki tízmilliókat.

A teljes keretből bruttó 14 millió forintot Hajtó Péter kapott egyetlen, borítóval együtt 37 oldalas brosúráért, amely elektronikus formában nem is érhető el a megrendelő vállalatnál. A vegyesen magyar és angol nyelvű dokumentum szakmailag értékelhetetlen, tele van általánosításokkal és véletlenszerű számokkal, a benne szereplő, Győrt ábrázolni hivatott illusztrációk pedig köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.

Képviselő úr pechjére a mesterséges intelligencia az Audi Arénát nem Gyárvárosba, hanem a Duna-partra helyezte; a Dunakapu tér helyére a londoni Big Bent és a Westminster-palotát, a Mosoni-Duna fölé pedig nem a győri Jedlik hidat, hanem a rotterdami Erasmus hidat generálta

– szemléltette a kifizetett dokumentum minőségét a polgármester.

Pintér Bence már a nyáron kezdeményezte, hogy a képviselőt a vállalhatatlan cselekedetei miatt fosszák meg a pluszdíjazással járó bizottsági tisztségeitől, ám a közgyűlés ezt akkor leszavazta, és inkább belső vizsgálatot kért az anyavállalattól, a Győr-Szol Zrt.-től. Ez az eljárás azóta lezárult, az eredmények alapján pedig a leányvállalat ügyvezetője érdemben nem tudta megindokolni a megrendelések szükségességét.

Pintér Bence Győr Megyei Jogú Város, polgármester 2023-ban alapítója és elnöke lett a Tiszta Szívvel a Városért győri lokálpatrióta egyesületnek, majd az egyesület polgármesterjelöltjének választotta 2024-ben. A 2024-es önkormányzati választáson Győr … Tovább

A következő közgyűlésre ismét beterjesztem, hogy Hajtó Pétert fosszuk meg a bizottsági tisztségeitől és tagságától, ahogy az ügyvezető minden önkormányzati megbízásának megszüntetését is kezdeményezni fogom, azaz javaslatot teszek arra, hogy távolítsuk el mind az Ipari Park Kft., mind a Győr-Pér Repülőtér Kft. éléről

– vázolta a következő lépéseket a városvezető.

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