Visszavágta az OTP célárát a Concorde

A Concorde 53 640 forintról 52 200 forintra csökkentette az OTP részvényeire vonatkozó, 2027 végére szóló célárát, a vételi ajánlást azonban továbbra is fenntartotta. A bank harmadik negyedéves, az elemzői várakozásokat meghaladó eredményét jelentősen befolyásolták az egyszeri tételek, a jövőbeli kilátásokat pedig a tervezett balti terjeszkedés és az oroszországi leánybank esetleges eladása formálja a leginkább.

Az OTP a harmadik negyedévben 355 milliárd forintos konszolidált adózott eredményt ért el, ami 8 százalékkal múlta felül a piaci konszenzust.

A vártnál jobb teljesítményt elsősorban a szlovén leánybank átalakításához köthető, 39 milliárd forintos egyszeri pozitív adóhatás eredményezte.

Bár a működési eredmény a várakozásoknak megfelelően alakult, az adózás előtti eredmény 4 százalékkal elmaradt a becslésektől. Ennek fő oka a szlovén svájcifrank-hitelekhez kapcsolódó 29 milliárd forintos céltartalék megképzése volt, így a kockázati költségek a vártnál 30 százalékkal magasabban alakultak.

Az egyszeri és különleges tételektől megtisztított, korrigált harmadik negyedéves eredmény 306 milliárd forintot tett ki, ami negyedéves bázison 20, éves összevetésben pedig 4 százalékos növekedést jelent. A pénzintézet eszközminősége továbbra is stabil, a normál céltartalékolás visszafogott maradt, és leginkább az orosz, az ukrán, valamint az üzbég operációhoz kötődött.

A jövőre is fennmaradó hazai banki különadók ellenére az alapfolyamatok összességében az elemzői várakozásokkal összhangban alakulnak. Az OTP Core kamatmarzsa ugyanakkor 7 bázisponttal szűkült a negyedév során, amiből 6 bázispont technikai hatás volt. A kamattámogatott hitelprogramok – mint a Wekerle és a Széchenyi MAX+ – feltételeinek módosítása az új hitelek marzsát érezhetően csökkentheti, így a bank marzsbővülése az idén elérheti a csúcsát. Továbbá a kamatstopszabályozás módosítása a második negyedévben 27,6 milliárd forintos veszteséget okozott a banknak, ám a jogszabály megtámadása nyomán – amennyiben az változik – ennek egy része a jövőben visszaírható lesz.

Az 52 200 forintra módosított célár és a jövőre várt 1270 forintos osztalék együttesen 27 százalékos teljes hozampotenciált kínál. Az értékelésből az elemzők már

teljesen kivonták az oroszországi tevékenységet.

A menedzsment év végéig hozhat végleges döntést az orosz piacról való kivonulásról, ami megkönnyítheti a balti felügyeleti hatóságokkal folytatott egyeztetéseket is. Az OTP továbbra is kiemelt regionális befektetési célpont a jelentős tőketartalékok, a sajátrészvény-visszavásárlások árfolyamtámogató hatása, valamint a Luminor felvásárlásával megnyíló új, balti növekedési lehetőségek miatt. A tranzakció mintegy 13 százalékkal növelheti a pro forma eszközállományt.

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