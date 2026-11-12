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A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be
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A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be

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A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását, miután holtpontra jutottak a bérköltségek csökkentéséről szóló tárgyalások a vezetőség és a munkavállalói érdekképviseletek között. A vállalat radikális lépésekre szánta el magát, így ha nem sikerül megállapodni a szakszervezetekkel a munkaidő meghosszabbításáról és a juttatások megvonásáról, hazai gyárakat zárhatnak be, a termelést pedig jelentős részben külföldre helyezhetik át - közölte a Handelsblatt.

A hónapok óta tartó egyeztetések során

semmilyen közeledés nem történt a felek között, ezért a vállalatcsoport most fokozza a nyomást a dolgozókon.

Michael Schiebe termelési igazgató egy belső interjúban egyértelművé tette, hogy

az igazgatóság közös döntése alapján minden további hazai beruházást befagyasztanak.

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Britta Seeger humánerőforrás-igazgató ehhez hozzátette, hogy bár mindenáron szeretnék elkerülni a gyárbezárásokat, a jelenlegi helyzetben kénytelenek alaposan megvizsgálni, mely németországi telephelyek fenntartását engedhetik meg maguknak a jövőben.

A drasztikus lépéseket a vállalat egyre romló pénzügyi helyzete indokolja. A Mercedes értékesítése, árbevétele és nyeresége egyaránt visszaesett, amiért részben menedzsmenthibák, részben pedig olyan külső tényezők felelősek, mint a kínai piac gyengélkedése, az amerikai büntetővámok, valamint az iráni háború gazdasági következményei. A cég emiatt már idén nyáron visszavonta éves célkitűzéseit, néhány héttel ezelőtt pedig profitfigyelmeztetést adott ki.

A menedzsment egy átfogó hatékonyságjavító program keretében évi 800 millió eurót próbál megspórolni a hazai hálózaton, amivel közel egy százalékponttal növelhetnék az üzemi eredményhányadot. Ennek érdekében a német autóiparban megszokott 35 órás heti munkaidőt változatlan alapbér mellett legalább 38 órára emelnék, emellett pedig csökkentenék vagy teljesen eltörölnék a karácsonyi és szabadságpénzeket, illetve az éves nyereségrészesedést. A vezetőség szerint a hazai munkaerőköltségek nemzetközi összevetésben túlságosan magasak, így elkerülhetetlen a fajlagos órabérek csökkentése.

Az IG Metall szakszervezet és a munkavállalói oldal azonban hallani sem akar a megszorításokról. Ragaszkodnak az 1995-ben kivívott 35 órás munkahéthez, és csak akkor lennének hajlandók bármilyen engedményre, ha a vezetőség megbízható garanciákat vállal a hazai gyárak hosszú távú kihasználtságára és a munkahelyek megtartására. A dolgozókat az is aggasztja, hogy a tervek szerint a cég még egy esetleges megállapodás esetén is szervezne ki termelést alacsonyabb bérszínvonalú kelet-európai országokba. A vezetőség viszont éppen a költségcsökkentéshez köti a Németországra vonatkozó garanciákat.

A menedzsment lényegében ultimátumot adott a dolgozóknak, két lehetséges forgatókönyvet vázolva fel. Az első opció szerint, ha a munkavállalók elfogadják a feltételeket, minden németországi telephely megmarad, és a cég garantálja az új modellek gyártásához szükséges beruházásokat. Ha viszont nem születik egyezség, életbe lép a második forgatókönyv, amelynek keretében

a vállalat nagyszabású külföldi kapacitásátcsoportosításba kezd, ami Németországban legalább egy karosszéria- és egy alkatrészgyár végleges bezárásával jár majd.

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Címlapkép forrása: Â© Mercedes-Benz AG

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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