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Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?
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Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?

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Fokozott piaci figyelem kíséri az Anthropic PBC rekordszintűre tervezett elsődleges részvénykibocsátását (IPO), miután váratlanul menesztették a stratégiai partnerének számító Nvidia vezérigazgatóját. A két mesterségesintelligencia-óriás szoros összefonódása miatt a befektetők most azt mérlegelik, hogy a chipgyártónál kialakult vezetési válság mennyiben befolyásolhatja a tőzsdei bevezetés sikerét - írta a Bloomberg.
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A Claude chatbotot fejlesztő Anthropic a jövő héten esedékes tőzsdei debütálásából és a vele párhuzamos zártkörű tőkeemelésből összesen

akár 90,4 milliárd dollárt is bevonhat, amivel a cég értékeltsége elérheti az 1400 milliárd dollárt.

A benyújtott dokumentumok szerint a 26 milliárd dolláros zártkörű kibocsátás keretében az Nvidia mintegy 10 milliárd dollár értékben vásárolna részvényeket, miközben az Anthropic dollármilliárdokat költ a chipgyártó legfejlettebb processzorainak beszerzésére.

A nagyszabású terveket azonban beárnyékolja, hogy az Nvidia éléről váratlanul eltávolították Jensen Huang vezérigazgatót.

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A menesztésre azután került sor, hogy napvilágot láttak a cégvezető házasságon kívüli viszonyai, amelyek egyikében egy kínai kémkedéssel gyanúsított nő is érintett. Mandeep Singh, a Bloomberg Intelligence elemzője szerint a vezetőváltás arra késztetheti az Nvidia igazgatótanácsát, hogy felülvizsgálja az Anthropic felé tett pénzügyi kötelezettségvállalásának mértékét, időzítését vagy stratégiai indokoltságát.

A finanszírozási kockázatokat ugyanakkor jelentősen mérsékli, hogy az Anthropic több lábon áll, így nem függ kizárólag az Nvidiától. A vállalat az AMD, a Google és az Amazon chipjeit is nagy arányban használja a rendszereihez. A már meglévő befektetők közül a Google szintén 10 milliárd dollárral, míg az AMD nagyjából 2,5 milliárd dollárral száll be a mostani zártkörű részvényjegyzésbe, ami Luke Lango, az InvestorPlace vezető technológiai elemzője szerint megfelelő védelmet nyújt a hardverellátási láncoknak.

Az Nvidia körüli botrány és a chipgyártó árfolyamának esése eddig nem vetette vissza az érdeklődést az Anthropic papírjai iránt, amelyeket a bennfentesek szerint már többszörösen túljegyeztek. Matt Maley, a Miller Tabak & Co. vezető piaci stratégája szerint a részvények értékesítése kifejezetten jól halad, és egy sikeres tőzsdei rajt után a befektetők gyorsan túlléphetnek az Nvidia-ügyön.

A befektetői bizalmat az Anthropic rohamosan javuló pénzügyi mutatói is alátámasztják. A vállalat évesített árbevétele (revenue run rate) október 31-én elérte a 81 milliárd dollárt, ami egyetlen hónap alatt 10 milliárd dolláros ugrást jelent a szeptember végi szinthez képest, míg július végén ez az érték még 65 milliárd dolláron állt. A Goldman Sachs és a Morgan Stanley, valamint további húsz bank közreműködésével zajló kibocsátás után a részvények kereskedése november 19-én indul a Nasdaq Global Select Market piacán, ANT ticker alatt.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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