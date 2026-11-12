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Bejelentette a Binance: kártalanították az ügyfeleket a világ legnagyobb kriptolopása után
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Bejelentette a Binance: kártalanították az ügyfeleket a világ legnagyobb kriptolopása után

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A Binance bejelentette, hogy teljes egészében kártalanította az ügyfeleit a történelem legnagyobb kibertámadása után, amelynek során 6,3 milliárd dollár értékű kriptoeszközt tulajdonítottak el a platformról. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje a saját nyereségéből és biztonsági alapjaiból pótolta az október végén ellopott vagyont - tudósított a Bloomberg.
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Az október 29-i támadás mögött az amerikai kormány és biztonsági elemzők szerint is Észak-Korea állt. A hackerek nemcsak olyan közismert kriptovalutákat zsákmányoltak, mint a bitcoin, hanem ritkább tokeneket is, amelyek felkutatása és visszavásárlása jóval több időt vett igénybe.

A tőzsde az X közösségi oldalon közölte, hogy

csütörtökre a teljes hiányt pótolták.

A cég a kezdetektől fogva ígéretet tett a veszteségek maradéktalan megtérítésére, és bár az ellopott eszközök többségét napok alatt visszaszerezték, a fennmaradó tíz százalék beszerzése hosszabb munkát igényelt.

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Az elkövetők összetett módszerekkel próbálták tisztára mosni a zsákmányt, így a nyomok eltüntetése érdekében a tokeneket digitális tárcák ezrein és különböző blokkláncokon futtatták keresztül. A lopott vagyon egy kisebb, nagyjából 430 ezer dolláros részét úgynevezett mémcoinok segítségével mosták tisztára.

A pénzmosást nagyrészt automatizált rendszerekkel végezték. A blokkláncelemzéssel foglalkozó Elliptic adatai szerint a támadást követő egy héten belül több mint 20 ezer tárcát használtak fel, és legalább 65 ezer tranzakciót hajtottak végre. Ez átlagosan félpercenként egy új tárca bevonását és tíz másodpercenként egy újabb utalást jelentett. Egy másik biztonsági cég, a Chainalysis arra is rámutatott, hogy a kriptovaluták készpénzre váltásában kínai pénzmosó hálózatok is szerepet játszottak.

A rekordméretű lopás rávilágított a szektor súlyos kiberbiztonsági hiányosságaira, éppen akkor, amikor a digitális eszközök egyre inkább beépülnek a hagyományos pénzügyi rendszerbe. A Binance esetében a biztonsági rést egy mérnök jelentette, akit egy hamis állásajánlattal és adathalász módszerekkel tévesztettek meg a támadók. A közelmúltban több más piaci szereplőt is komoly támadás ért, köztük a Bitget és a Bybit tőzsdéket, valamint az olyan hardveres tárcákat gyártó vállalatokat, mint a Coinkite és a Ledger.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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