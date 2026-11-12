Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését

Az amerikai államfő a közösségi médiában fejtette ki álláspontját, miután a chipgyártó eddigi első embere benyújtotta lemondását. Trump a bejegyzésében méltatta Huang munkásságát, aki szerinte fantasztikus munkát végzett a vállalat élén.

Az elnök úgy véli, hogy

a megüresedett vezérigazgatói posztra egyetlen alkalmas jelölt létezik, ő pedig nem más, mint Tim Cook, az Apple egykori vezetőjének személyében.

Trump bejegyzését azzal a gondolattal zárta, hogy ezzel a lépéssel az egyik legendát egy másik legenda váltaná a cég élén.

Az Nvidia árfolyama mostanra 165 dollárig emelkedett a 150 dollár környéki nyitás után, azaz a befektetők kezdik úgy érezni, hogy a részvény a vezetési kérdőjelek ellenére is jó befektetés lehet.

Az Nvidia árfolyamának alakulása.

Forrás: Reuters

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