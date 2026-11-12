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Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését
Befektetés

Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy Tim Cooknak, az Apple korábbi vezérigazgatójának kellene átvennie az Nvidia irányítását a leköszönő Jensen Huangtól.

Az amerikai államfő a közösségi médiában fejtette ki álláspontját, miután a chipgyártó eddigi első embere benyújtotta lemondását. Trump a bejegyzésében méltatta Huang munkásságát, aki szerinte fantasztikus munkát végzett a vállalat élén.

Az elnök úgy véli, hogy  

a megüresedett vezérigazgatói posztra egyetlen alkalmas jelölt létezik, ő pedig nem más, mint Tim Cook, az Apple egykori vezetőjének személyében.

Trump bejegyzését azzal a gondolattal zárta, hogy ezzel a lépéssel az egyik legendát egy másik legenda váltaná a cég élén.

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Az Nvidia árfolyama mostanra 165 dollárig emelkedett a 150 dollár környéki nyitás után, azaz a befektetők kezdik úgy érezni, hogy a részvény a vezetési kérdőjelek ellenére is jó befektetés lehet.

Nvidia
Az Nvidia árfolyamának alakulása.
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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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