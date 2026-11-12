Hogy kell vagyonadót fizetni a festmények után? A kérdés átírhatja a műtárgypiacot

A magyar műtárgypiac 2026 őszén egyszerre mutat élénkülést és óvatosságot. A nagyobb galériák és aukciósházak kínálatában továbbra is erős a klasszikus modern magyar festészet jelenléte, miközben a kortárs alkotások iránti érdeklődés is fokozatosan bővül. A piac szereplői szerint az év vége különösen fontos időszak lehet: a jelentősebb aukciók várhatóan ismét irányt mutatnak majd az árak és a gyűjtői hangulat alakulásában. A Portfolio Kelen Anna művészettörténészt és Törő István, a Virág Judit Galéria alapító-társtulajdonosát kérdezte a részletekről.

A legnagyobb kérdést jelenleg nemcsak a kereslet, hanem a bejelentett adóváltozások, különösen a vagyonadó lehetséges hatásai jelentik. Várhatóan a legértékesebb műtárgyak is bekerülnek az érintett vagyonelemek körébe, ez pedig alapjaiban alakíthatja át a gyűjtők gondolkodását. Egyes tulajdonosok számára sürgetővé válhat a gyűjtemények felértékelése, dokumentálása, mások viszont kivárhatnak, vagy akár a piacra is hozhatnak egyes darabokat.

Nehezen becsülhető, mekkora vagyon található ma Magyarországon műtárgyakban. A legértékesebb gyűjtemények sokszor magánkézben vannak, nem nyilvánosak, és nem feltétlenül csak milliárdos üzletemberekhez kötődnek. A gyűjtők között megtalálhatók pénzügyi, ingatlanpiaci, ipari, kereskedelmi vagy technológiai területen megerősödött szereplők, de régi családi gyűjtemények, örökölt kollekciók is jelentős értéket képviselhetnek.

A vagyonadó gyakorlati bevezetése komoly szakmai kérdéseket vet fel. A műtárgyak értéke nem olyan könnyen meghatározható, mint például egy ingatlané vagy értékpapíré. Egy festmény árát befolyásolja az alkotó neve, a mű eredetisége, állapota, kiállítási múltja, szakirodalmi szereplése és az aktuális piaci kereslet is. Ezért kérdéses, hogy az adóhatóság rendelkezik-e elegendő speciális szaktudással az ilyen értékelésekhez.

Hosszabb távon a vagyonadó kétirányú hatást gyakorolhat a piacra. Egyrészt növelheti az átláthatóságot, hiszen több gyűjtő kényszerülhet pontos nyilvántartásra és szakértői dokumentációra. Másrészt visszafoghatja a vásárlási kedvet, különösen a nagy értékű műtárgyak esetében, ha a tulajdonlás rendszeres adóteherrel járna.

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