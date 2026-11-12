Itt az újabb Nvidia-botrány – Élesen reagálnak a befektetők

Az Nvidia igazgatótanácsa Jensen Huang vezérigazgató leváltását mérlegeli, miután egy második házasságon kívüli viszonyára is fény derült. A hírre a cég árfolyama 8 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben, de a többi fontos amerikai AI-papír árfolyama is élesen reagált, ráadásul a botrány a kínai AI-részvényeket is megrázta, mert a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok tovább szigoríthatja a fejlett chipekhez való hozzáférést.

Mi történt?

Ahogy azt mi is megírtuk,

az Nvidia igazgatótanácsa Jensen Huang vezérigazgató leváltását mérlegeli, miután a cégvezető egy második házasságon kívüli viszonyára is fény derült.

A testület akár már a mai napon összeülhet, hogy döntsön Huang jövőjéről.

A vezérigazgató vasárnap már elismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez. A kapcsolat Alice Huanghoz, a szingapúri Megaspeed egyik vezetőjéhez kötődött, akiről az amerikai hírszerzés azt feltételezi, hogy a kínai titkosszolgálatoknak dolgozik. Szerda este a New York Times azonban egy újabb házasságon kívüli viszonyról számolt be. A lap 5 vállalati alkalmazottra hivatkozva azt írta, hogy Huangnak Kimberly Powell-lel, az Nvidia egészségügyi üzletágának alelnökével is viszonya volt.

A friss sajtóhírre az Nvidia árfolyama 8 százalékot esett a tegnapi, zárás utáni kereskedésben.

Amerikában azonnal jöttek a reakciók

A tegnapi zárás utáni kereskedésben már reagálhattak a befektetők a legfrissebb botrány hírére, és meg is tették:

AMD : Az Nvidia legközvetlenebb AI-GPU versenytársának számító AMD árfolyama 3,1 százalékot ugrott, miután a befektetők arra kezdtek spekulálni, hogy a vállalat piaci részesedést nyerhet a meggyengülő riválisával szemben.

CoreWeave : Az Nvidia technológiájára építő, AI-infrastruktúrát és felhőszolgáltatásokat kínáló vállalat részvényei 6,5 százalékot zuhantak. A CoreWeave különösen kitett az Nvidiának, a cég nemcsak kulcsfontosságú beszállítója, hanem jelentős befektetője is.

Super Micro Computer : Az Nvidia grafikus processzoraira épülő szerverrendszereket gyártó vállalat árfolyama 5,3 százalékot esett, miután a befektetők attól kezdtek tartani, hogy az Nvidia körüli bizonytalanság a szorosan kapcsolódó hardvergyártókra is átterjedhet.

Broadcom : Az egyedi AI-gyorsítók és hálózati chipek fejlesztésében meghatározó Broadcom részvényei 2,1 százalékkal erősödtek, mivel a vállalat az Nvidia alternatívájaként is profitálhat az AI-infrastruktúrára fordított beruházásokból.

Alibaba: A kínai technológiai óriás amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 5,5 százalékot estek, miután felerősödtek az aggodalmak, hogy az Egyesült Államok tovább szigoríthatja a fejlett Nvidia-chipekhez való kínai hozzáférést. A vállalat ráadásul közvetlenül is érintett a botrányban, mivel a vizsgálatok középpontjába került Megaspeeden keresztül bérel Nvidia-chipeket.

Esnek a kínai AI-papírok

Az Nvidia-vezérhez köthető botrányok az egész chipgyártó iparágban felkorbácsolták a befektetők kedélyét, a legnagyobb ütés egyelőre a kínai AI-papíroknál látszik. Meredek esésbe kapcsoltak a vonatkozó részvények, hiszen

a befektetők attól kezdtek tartani, hogy az Egyesült Államok tovább szigoríthatja a fejlett AI-chipekhez való hozzáférés ellenőrzését.

Az Alibaba árfolyama 6,7 százalékot zuhant a hongkongi kereskedésben, ezzel a Hang Seng technológiai indexének legnagyobb mai vesztese lett. A kínai internetes óriás a szingapúri székhelyű Megaspeed International vállalaton keresztül bérel Nvidia-chipeket - pont attól a cégtől tehát, amelynek alapítóját azzal gyanúsítják, hogy a kínai hírszerzésnek dolgozik.

Az eladási hullám a kínai AI-szektor más szereplőire is átterjedt: a mesterségesintelligencia-modelleket fejlesztő Z.AI és MiniMax részvényei több mint 7 százalékkal estek.

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