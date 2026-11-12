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Kiszivárgott: csempészés miatt nyomoz az amerikai igazságügy Jensen Huang szeretője ellen
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Kiszivárgott: csempészés miatt nyomoz az amerikai igazságügy Jensen Huang szeretője ellen

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Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított Alice Huang ellen, hogy kiderítsék, a hozzá köthető érdekeltségek részt vettek-e a Super Micro Computer termékeinek Kínába irányuló csempészetében. A nőt az amerikai hatóságok már korábban is azzal gyanúsították, hogy kémként férkőzött az Nvidia nemrég menesztett vezérigazgatójának közelébe, az új szál pedig tovább mélyíti a technológiai szektort megrázó botrányt - számolt be a Bloomberg.

A manhattani szövetségi ügyészség által vezetett, eddig nem nyilvánosságra hozott nyomozás fókuszában az áll, hogy milyen szerepet játszhattak az üzletasszonyhoz kapcsolódó szervezetek a szigorú exportkorlátozások kijátszásában. A hatóságok már korábban vizsgálódni kezdtek Huang egykori vállalata, a Megaspeed International ellen félvezetők gyanús csempészete miatt, bár a cég minden vádat tagadott. Azt egyelőre nem tudni, hogy a mostani eljárás közvetlenül kapcsolódik-e a már folyamatban lévő amerikai vagy ázsiai chipcsempészési ügyekhez.

Az eddigi legjelentősebb, vádemeléssel zárult ügyben a Super Micro társalapítóját, Ji-sien ("Wally") Liao üzletembert és két társát idén márciusban vádolták meg. A manhattani ügyészek szerint Nvidia-chipekkel felszerelt szervereket küldtek egy bangkoki székhelyű vállalathoz, az OBON Corp.-hoz, ahonnan két közvetítőn keresztül kínai megrendelőkhöz irányították át a szállítmányokat. Liao ártatlannak vallotta magát, és már elhagyta a vállalatot, maga a Super Micro pedig nem szerepel a vádlottak között, és együttműködik a hatóságokkal.

A mostani ügyészségi vizsgálat újabb fordulatot jelent a mesterségesintelligencia-ipart megrázó botrányban.

A Huang Lö néven is ismert nő a Megaspeeden keresztül – amely Délkelet-Ázsia legnagyobb Nvidia-chip-vásárlója – került a chipgyártó egykori vezérigazgatója, Jensen Huang közvetlen környezetébe. Bár a névazonosság ellenére nem állnak rokonságban, az igazságügyi minisztérium egy különálló kémkedési nyomozás keretében kettejük kapcsolatát is vizsgálja.

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Jensen Huang a közelmúltban ismerte el, hogy házasságon kívüli viszonyt folytatott, ami példa nélküli válságba sodorta az Nvidiát.

A bejelentés súlyos részvényeladási hullámot indított el, és végül a vezérigazgató menesztéséhez vezetett. A bűnüldöző szervek ugyanakkor nem nyomoznak a leváltott cégvezér ellen, a hatóságok célkeresztjében kizárólag Alice Huang áll, aki a nemzetbiztonsági szervek tudtával jelenleg Pekingben él.

Az ügy hullámai a Szilícium-völgyön túl Washingtonig és Pekingig is elértek. Kína rágalmazásnak minősítette és határozottan visszautasította a kémkedési vádakat, a kirobbant botrány azonban így is komoly feszültséget okozhat Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök közelgő csúcstalálkozóján. A Super Micro egy augusztusi független vizsgálat után közölte, hogy jelenlegi felső vezetésének nem volt tudomása az illegális szerverátirányításokról, a folyamatban lévő ügyészségi eljárást pedig sem a vállalat, sem az amerikai hatóságok nem kívánták kommentálni.

A kiszivárgott hírek nyomán az SMCI árfolyama 14 százalékos esésben is volt a csütörtöki kereskedésben.

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Az SMCI árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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