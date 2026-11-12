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Leépítésbe kezdett a Polymarket
Befektetés

Leépítésbe kezdett a Polymarket

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Átfogó szervezeti átalakítás keretében munkavállalókat bocsátott el és külsős szerződéseket mondott fel a Polymarket. A leépítés híre egy kiszivárgott belső levél nyomán látott napvilágot, a személyi változások hátterében pedig a felső vezetés megújulása és az egyre élesedő piaci verseny áll - számolt be a Fox Business.

Az intézkedés elsősorban a marketinges, az ügyfélélményért felelős és a fejlesztői csapatokat érintette.

Egy belső forrás szerint az elküldött szakemberek több mint fele külsős szerződéses partner volt, de több főállású alkalmazottól is megváltak.

A vállalat ugyanakkor határozottan cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a teljes állomány harminc százalékát építették volna le, bár a pontos arányokat nem hozták nyilvánosságra.

A cég szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a növekedés következő szakaszára való felkészülés jegyében szervezték át a működést. Elmondta, hogy a bővülés és az új vezetők érkezése számos új munkatárs felvételével, belső átszervezésekkel, valamint bizonyos munkavállalók elbocsátásával járt együtt.

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A leépítés azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy az X közösségi oldalon terjedni kezdett egy külsős partnereknek címzett belső üzenet, amelyben

a vállalat arról tájékoztatta az érintetteket, hogy a cég egészét érintő létszámcsökkentés részeként 2026. november 4-i hatállyal felbontják a szerződésüket.

A mostani átszervezést a vállalat munkaerőigényének és a részlegek felépítésének felülvizsgálata előzte meg, amelyet az újonnan érkezett felső vezetők irányítottak. A Polymarket ugyanis az elmúlt időszakban több kulcspozícióban is cserélt, így szeptemberben nevezték ki a cég első pénzügyi igazgatóját Warren Jenson személyében, korábban pedig az Uber egykori vezetője, Travis VanderZanden csatlakozott a vállalathoz növekedési igazgatóként.

A belső változásokkal párhuzamosan a Polymarketnek az egyre erősebb piaci versennyel is szembe kell néznie.

A Reuters adatai szerint ugyanis legfőbb riválisa, a szintén eseményalapú fogadási piacként működő Kalshi a havi kereskedési forgalom tekintetében már meg is előzte a platformot.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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