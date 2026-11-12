Leépítésbe kezdett a Polymarket

Az intézkedés elsősorban a marketinges, az ügyfélélményért felelős és a fejlesztői csapatokat érintette.
Egy belső forrás szerint az elküldött szakemberek több mint fele külsős szerződéses partner volt, de több főállású alkalmazottól is megváltak.
A vállalat ugyanakkor határozottan cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a teljes állomány harminc százalékát építették volna le, bár a pontos arányokat nem hozták nyilvánosságra.
A cég szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a növekedés következő szakaszára való felkészülés jegyében szervezték át a működést. Elmondta, hogy a bővülés és az új vezetők érkezése számos új munkatárs felvételével, belső átszervezésekkel, valamint bizonyos munkavállalók elbocsátásával járt együtt.
A leépítés azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy az X közösségi oldalon terjedni kezdett egy külsős partnereknek címzett belső üzenet, amelyben
a vállalat arról tájékoztatta az érintetteket, hogy a cég egészét érintő létszámcsökkentés részeként 2026. november 4-i hatállyal felbontják a szerződésüket.
Polymarket fires 30% of its workforce following the Democratic tsunami Employees report getting a reduction-in-force email early this morning and losing access to company devices and email right away. https://t.co/FvNJrfYtSj— Rafa (@rafaelafrrf) November 4, 2026
A mostani átszervezést a vállalat munkaerőigényének és a részlegek felépítésének felülvizsgálata előzte meg, amelyet az újonnan érkezett felső vezetők irányítottak. A Polymarket ugyanis az elmúlt időszakban több kulcspozícióban is cserélt, így szeptemberben nevezték ki a cég első pénzügyi igazgatóját Warren Jenson személyében, korábban pedig az Uber egykori vezetője, Travis VanderZanden csatlakozott a vállalathoz növekedési igazgatóként.
A belső változásokkal párhuzamosan a Polymarketnek az egyre erősebb piaci versennyel is szembe kell néznie.
A Reuters adatai szerint ugyanis legfőbb riválisa, a szintén eseményalapú fogadási piacként működő Kalshi a havi kereskedési forgalom tekintetében már meg is előzte a platformot.
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