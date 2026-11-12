Megjött a jelzés az Egyesült Államokból: újból lecsaptak a spekulánsok a tőzsdén

A fordulatot elsősorban a kedden közzétett, vártnál erősebb amerikai fogyasztói árindex (CPI), valamint a várakozásoktól elmaradó használtlakás-értékesítési adatok váltották ki. Az eladások havi alapon 5,5 százalékkal, 3,75 millióra estek vissza az elemzők által várt 3,85 millióval szemben.
Ezek a mutatók megerősítették azt a piaci várakozást, amely szerint az amerikai jegybanknak (Fed) hosszabb ideig kell magas szinten tartania a kamatokat az áremelkedés megfékezése érdekében.
Ez a környezet komoly nehézséget jelent a feszített mérleggel rendelkező és a gyengülő fogyasztói keresletnek kitett cégek számára.
Az áresésre játszó eladási (short) pozíciók újbóli felépítése máris érezteti a hatását a piacon. Csütörtökön kora délutánig a kis kapitalizációjú (small-cap) vállalatok közül a legszélesebb körben shortolt részvények 2,47 százalékot veszítettek az értékükből, miközben az irányadó Russell 2000 index csupán 1,4 százalékkal került lejjebb. Hasonló tendencia mutatkozott az inflációs adatok keddi közzétételekor is, amikor a ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó szektorban a shortolt papírok árfolyama átlagosan 2,28 százalékkal esett, szemben az S&P 500 index 0,38 százalékos csökkenésével.
John Egan, a BofA shortelemzésekért és taktikai megoldásokért felelős globális vezetője szerint
a széles körben shortolt papírok alulteljesítése kifejezetten kedvez az árfolyamesésre játszó befektetőknek, akik éppen a célba vett részvények gyengülésén realizálnak nyereséget.
Az árfolyamesésre spekuláló befektetők augusztus közepe – a Fed Jackson Hole-i szigorú üzenete – és október közepe között már jelentős nyereséget értek el, mivel az emelkedő olajárak fűtötte inflációs félelmek nyomás alá helyezték a magas adósságszolgálati költségekkel küzdő cégeket. Ebben a két hónapos időszakban a tartós fogyasztási cikkek szektorában a leginkább shortolt részvények átlagosan 16,5 százalékot zuhantak.
Október közepétől kezdve azonban ugyanezek a papírok mintegy 20 százalékkal drágultak, miután a kezdeti profitrealizálás gyorsan egy kaotikus pozíciózárási hullámba (short squeeze) csapott át, amelynek során a befektetők pánikszerűen próbálták lezárni a pozícióikat, ami meredeken felhajtotta az árfolyamokat, és eltüntette a korábban felhalmozott nem realizált nyereségek nagy részét.
A mostani piaci átrendeződés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a befektetők általánosságban pesszimistává váltak volna a részvénypiaccal szemben.
Miközben a fedezeti alapok újra támadják a magas finanszírozási költségek és a gyengülő fogyasztás miatt sebezhető vállalatokat, a tőkét célzottan a technológiai szektor papírjaiba csoportosítják át, újraépítve a korábbi piaci korrekció során leépített vételi pozícióikat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Reuters: nem egy, hanem két alkalmazottjával is intim viszonya volt Jensen Huangnak
Tovább súlyosbodik az ex-CEO helyzete.
Nvidia-botrány: veszélybe kerülhet az 500 milliárd dolláros AI-gigaterv
Megszólaltak az elemzők.
Nagy hullámokat vet az Nvidia-botrány, Trump állítólag már a kereskedelmi miniszter menesztését fontolgatja
Komoly következménye lehet Jensen Huang botrányának.
Megszólalt a NAV a Lezsák-nyomozás kapcsán
"A nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak".
Vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt Jensen Huang
Az Nvidia leköszönt vezérigazgatója távozásával komoly pénzektől is elesik.
Bejelentette a Binance: kártalanították az ügyfeleket a világ legnagyobb kriptolopása után
6,3 milliárd dollár értékű kriptoeszközt tulajdonítottak el a platformról.
A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be
Ultimátumot kaptak a Mercedes-dolgozók.
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen
Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban, de a csökkenés lassul, és elsősorban a férfiaknak köszönhető. A... The post Fogy a f
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
Az államtitkár a Future of Construction 2026 konferencián osztotta meg a legfrissebb részleteket.
Ömlik be a kínai kacsa a magyar piacra, itt az ideje felvenni a kesztyűt
Egyenlőtlen a verseny.
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon