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Megjött a jelzés az Egyesült Államokból: újból lecsaptak a spekulánsok a tőzsdén
Befektetés

Megjött a jelzés az Egyesült Államokból: újból lecsaptak a spekulánsok a tőzsdén

Portfolio
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A legfrissebb kedvezőtlen makrogazdasági adatok hatására a fedezeti alapok ismét növelik a short pozícióikat azokban a részvényekben, amelyek a leginkább kitettek a kamatváltozásoknak. A Bank of America (BofA) kereskedői szerint a vártnál magasabb infláció és a gyengülő lakáspiaci mutatók új lendületet adtak azoknak a piaci szereplőknek, akik a magasabb hitelköltségektől szenvedő vállalatok árfolyamesésére spekulálnak, miután egy nemrégiben lezajlott rali átmenetileg visszavonulásra kényszerítette őket - tudósított a Bloomberg.

A fordulatot elsősorban a kedden közzétett, vártnál erősebb amerikai fogyasztói árindex (CPI), valamint a várakozásoktól elmaradó használtlakás-értékesítési adatok váltották ki. Az eladások havi alapon 5,5 százalékkal, 3,75 millióra estek vissza az elemzők által várt 3,85 millióval szemben.

Ezek a mutatók megerősítették azt a piaci várakozást, amely szerint az amerikai jegybanknak (Fed) hosszabb ideig kell magas szinten tartania a kamatokat az áremelkedés megfékezése érdekében.

Ez a környezet komoly nehézséget jelent a feszített mérleggel rendelkező és a gyengülő fogyasztói keresletnek kitett cégek számára.

Az áresésre játszó eladási (short) pozíciók újbóli felépítése máris érezteti a hatását a piacon. Csütörtökön kora délutánig a kis kapitalizációjú (small-cap) vállalatok közül a legszélesebb körben shortolt részvények 2,47 százalékot veszítettek az értékükből, miközben az irányadó Russell 2000 index csupán 1,4 százalékkal került lejjebb. Hasonló tendencia mutatkozott az inflációs adatok keddi közzétételekor is, amikor a ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó szektorban a shortolt papírok árfolyama átlagosan 2,28 százalékkal esett, szemben az S&P 500 index 0,38 százalékos csökkenésével.

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John Egan, a BofA shortelemzésekért és taktikai megoldásokért felelős globális vezetője szerint

a széles körben shortolt papírok alulteljesítése kifejezetten kedvez az árfolyamesésre játszó befektetőknek, akik éppen a célba vett részvények gyengülésén realizálnak nyereséget.

Az árfolyamesésre spekuláló befektetők augusztus közepe – a Fed Jackson Hole-i szigorú üzenete – és október közepe között már jelentős nyereséget értek el, mivel az emelkedő olajárak fűtötte inflációs félelmek nyomás alá helyezték a magas adósságszolgálati költségekkel küzdő cégeket. Ebben a két hónapos időszakban a tartós fogyasztási cikkek szektorában a leginkább shortolt részvények átlagosan 16,5 százalékot zuhantak.

Október közepétől kezdve azonban ugyanezek a papírok mintegy 20 százalékkal drágultak, miután a kezdeti profitrealizálás gyorsan egy kaotikus pozíciózárási hullámba (short squeeze) csapott át, amelynek során a befektetők pánikszerűen próbálták lezárni a pozícióikat, ami meredeken felhajtotta az árfolyamokat, és eltüntette a korábban felhalmozott nem realizált nyereségek nagy részét.

A mostani piaci átrendeződés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a befektetők általánosságban pesszimistává váltak volna a részvénypiaccal szemben.

Miközben a fedezeti alapok újra támadják a magas finanszírozási költségek és a gyengülő fogyasztás miatt sebezhető vállalatokat, a tőkét célzottan a technológiai szektor papírjaiba csoportosítják át, újraépítve a korábbi piaci korrekció során leépített vételi pozícióikat.

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