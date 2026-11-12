Megsúgták a profik, hol vannak most a legtutibb befektetések a globális és magyar korszakváltás küszöbén

10-ből 8 forintnyi megtakarítást a magyarok legfelső ötöde tart kézben

A magyar lakosság jelentős megtakarító, a háztartások nettó finanszírozási képessége éves szinten a GDP 5-6 százaléka körül alakul – mutatta be Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető. A háztartások pénzügyi vagyona folyamatosan gyarapodik, az elmúlt években főként az ingatlanvagyon bővülése volt igazán látványos.

A nettó vagyon a GDP közel négyszeresére rúg, ennek nagyjából kétharmada ingatlanban áll.

Banai fontos kérdésként említette a bérlakáspiac fejlesztését is, amelynek nemzetgazdasági jelentősége is lenne Magyarországon.

Az utóbbi években a magyar lakossági megtakarítások szerkezete érdemben átalakult: a bankbetétek aránya visszaszorult, míg az állampapírok és a befektetési jegyek előretörtek. A készpénz, a betét, az állampapír, a befektetési jegy és a tőzsdei részvény együttesen 56 ezer milliárd forintot képvisel a háztartások pénzügyi megtakarításaiban.

Banai Ádám, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank.

A vagyoni koncentráció továbbra is nagyon erős: a felső vagyoni ötöd részesedése a teljes vagyonból 62 százalékra, a pénzügyi vagyonból 79 százalékra tehető, sőt, a magyarok felső 1 százalékánál található a pénzügyi eszközök 38 százaléka. A portfólió összetételét illetően a gazdagok nagyon sajátos utat járnak: a top 1 százaléknál a pénzügyi megtakarítások már a teljes vagyon negyedét teszik ki, az ingatlan aránya pedig 50 százalék körüli, míg a szélesebb rétegnél a saját ingatlan gyakran 90 százalék körüli súlyt képvisel.

A vagyoni eloszlás felsőbb szintjein egyre magasabb a kockázatosabb termékek aránya is: részvények és külföldi eszközök főként a felső 10, azon belül is a felső 1 százalék portfóliójában jelennek meg. A top 1 százalék részesedése a belföldi részvényekből 77 százalék, a külföldi eszközökből 76 százalék, a lakossági állampapírokból 40 százalék – sorolta Banai. A jegybanki igazgató úgy vélekedett: a pénzügyi tudás fejlesztését minél fiatalabb korban érdemes támogatni, különösen úgy, hogy a belépési küszöbök az utóbbi időszakban drasztikusan csökkentek. A jövő nagy kérdései közé sorolta az euróhoz vezető utat, valamint a céges és privát vagyonok generációváltásának alakulását.

A geopolitika beköltözött a portfóliókba

Az eseményen szó esett a ma már teljességgel megkerülhetetlen geopolitika befektetéseinkre gyakorolt hatásáról is. Nagy Viktor, a Portfolio Csoport vezető elemzőjének moderálásában a panelrésztvevők arról beszélgettek, hogy a bizonytalanság az eljövendő évek egyik meghatározó témája lesz. A beszélgetésben Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets osztályvezetője, Füleki Ferenc, a Generali Investments Head of Hungarian Portfolio Managementje, Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, valamint Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója és a BAMOSZ elnöke vett rész.

A szakértők elmondták: Európa a következő néhány évben várhatóan temérdek pénzt költ majd a védelmére, a globalizáció és függőség sokszor eszköz a nyomásgyakorlás alkalmazására a nagyhatalmak oldaláról; ez utóbbi fontosabb is lehet, mint a katonai kérdések.

Egy olyan világ felé mozdulhatunk el, ahol az országok egyedi kockázata fog számítani, miközben a régi világrend felbomlása kellő diverzifikáció mellett azért képes lesz jó hozamokat is teremni a befektetőknek. Szóba került a fejlett piacok egyre növekvő államadósságterhe, amely kezd fenntarthatatlanná válni. Ha mindez nem lenne elég, az AI alapjaiban tudja átrajzolni a gazdasági szereplők működését, ezzel párhuzamosan hirtelen tudnak megváltozni a befektetői döntések is, jó példa erre az Nvidia esete.

Európa legnagyobb problémája, hogy a képességeit nem tudja biztonsági befolyássá átalakítani

– hangzott el. Olyan dolgokkal van elfoglalva, amivel az USA és Kína már régebb óta foglalkozik, ilyen például az orosz fenyegetés kivédése. Sok szempontból az USA-tól, Kínától függ Európa, ezeket előbb-utóbb kezelni kell; a fegyverkezés, az energia-átállás és új technológiai függés kialakulása – ezek most a legnagyobb kérdések és feladatok Európa számára. Ugyanakkor a résztvevők között volt olyan is, aki szerint egyáltalán nem kell leírni Európát, és ebben nagy segítségére lesz az AI, illetve a fizikai AI megjelenése, ami a fejlesztések egyik kulcspontja lehet már rövid távon is.

A beszélgetés szereplői balról jobbra haladva: Vízkeleti Sándor (Amundi, BAMOSZ), Tálas Péter (NKE), Füleki Ferenc (Generali), Csillag Zsigmond (OTP), Nagy Viktor (Portfolio).

A résztvevők alapvetően pozitívan nyilatkoztak a régiós befektetési lehetőségekről; az itteni cégek profitábilisak, így hosszú távon stabil befektetések. A közép-európai régiónak még mindig van egy árazási előnye a fejlett európai régiókhoz vagy az USA-hoz képest, azonban van egy extra kockázatossága is, amit mindenképp a helyén kell kezelni a portfóliókban is. Az értékalapú befektetések is terítékre kerültek a beszélgetésben, itt külön kiemelték a latin-amerikai régiót mint befektetési lehetőséget. A kiberbiztonság is érdekes befektetési célpont lehet, ahogy az energetika, fúziós energia kérdése is.

Ha jönne egy nagy válság a világban, a szakértők a rezet, az ezüstöt, a kontraciklikus befektetési alapokat, valamint a készpénzt és rövid lejáratú pénzpiaci befektetéseket emelték ki mint hasznos diverzifikációs szereppel bízó eszközöket, utóbbit például éppen azért, mert ha egy válságban jön egy jó befektetési lehetőség, azt akkor lehet érdemben kihasználni, ha vannak likvid eszközeink.

Az AI kiszorítja a piacról a privátbankárokat?

Érdekes vita bontakozott ki a mesterséges intelligencia és a vagyonkezelés jövőjéről Töreky Bence, a Lightyear regionális növekedésért felelős product managere és Nagy Bertalan, a Concorde privátbanki csoportvezetője között. Töreky szerint az új technológiák mellett egyre inkább kérdés, milyen hozzáadott értéke marad a klasszikus privátbanki szolgáltatásnak, miközben elismerte: "niche" szegmensekben, összetettebb ügyféligényeknél továbbra is lehet létjogosultsága ennek a modellnek.

Nagy Bertalan rámutatott: a private banking mindig többről szólt annál, mint amit az AI képes helyettesíteni. Szerinte a mesterséges intelligencia többek között abban lehet nagy segítség, hogy a bankárok felkészüljenek az ügyfélkérdésekre, és a befektetési kérdéseket érthetően fordítsák le az emberek nyelvére.

A költségek kapcsán Töreky úgy vélekedett: nőhet a nyomás a fix díjas konstrukciókon, az árazás pedig inkább a sikerdíj felé tolódhat. Rámutatott, hogy sokszoros árkülönbség van egy passzív ETF és egy aktívan kezelt alap között. Nagy úgy érvelt: az elmúlt években sokat tisztult a piac, de az AI további előrelépést hozhat a díjverseny erősítésében.

Az aktív vagyonkezelés létjogosultságát szerinte a valódi hozzáadott érték teremtheti meg.

Töreky Bence (Lightyear) (b.) és Nagy Bertalan (Concorde).

Kettészakad a vagyonkezelési piac az AI korában

A második szekció egyik beszélgetésében a szakértők azt járták körül Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetőjének moderálásában, hogy milyen tényezők alakítják majd a vagyonkezelési piac működését a következő években. A beszélgetésben Al-Hilal István, a Fidelity International igazgatója, Pál Máté, a Hold Alapkezelő digitális vezetője, Parádi-Varga Tamás, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgatója, valamint Varga-Szilágyi Péter, a Wood & Co. Hungary managing partnere vett részt.

A beszélgetésben elhangzottak szerint a lakossági és a privátbanki szegmensben egyaránt megfigyelhető az a tendencia, hogy

az ügyfelek többsége a konkrét termékválasztás helyett a döntési teher átvállalását várja el a szolgáltatóktól.

A piaci szereplők megítélése szerint a vagyonkezelési szektor struktúrája polarizálódik: a skálázható, költséghatékony fintech megoldások és a valódi hozzáadott értéket nyújtó, aktív vagyonkezelők maradhatnak tartósan talpon.

A lakossági pénzügyi tanácsadás és a kiemelt vagyonkezelés szétválásával kapcsolatban a panelben elhangzott, hogy a jövőben a vagyonkezelésben a "szegényebb" ügyfelek algoritmusokkal és robotokkal fognak egyeztetni a pénzügyeikről, míg a személyes, hús-vér bankári szolgáltatás a tehetős réteg exkluzív luxusává válik.

A beszélgetés résztvevői balról jobbra haladva: Varga-Szilágyi Péter (Wood & Co.), Pál Máté (Hold), Parádi-Varga Tamás (SPB), Al-Hilal István (Fidelity), Vidovszky Áron (Portfolio).

A szupergazdag (UHNW) ügyfelek esetében a vagyontervezés, a generációváltás, a nemzetközi strukturálás és a likviditáskezelés olyan bizalmi területek, amelyeket a technológia nem tud kiváltani. Mivel azonban az ügyfelek már maguk is futtatnak lekérdezéseket lakossági nyelvi modelleken, a tanácsadóknak fejlettebb, adatvezérelt elemzőeszközöket kell alkalmazniuk.

Szó esett arról is, hogy az elemzői kapacitások terén az AI kiegyenlítő hatást hozott a kisebb és nagyobb szereplők között, azonban a technológiai eszközök korlátairól szólva a szakértők rámutattak, hogy bármilyen elképesztő adathalmaz és végtelen számítási kapacitás álljon is a modellek mögött, a kritikus szemléletben és a váratlan piaci változásokhoz való alkalmazkodásban az embert nem tudja helyettesíteni.

A következő 2-3 éves világgazdasági és világpolitikai kilátásokat illetően a szakemberek kivétel nélkül a bizonytalanság növekedését emelték ki. A négy fő régió – az Egyesült Államok, Európa, Kína és Japán – eltérő monetáris politikája, a geopolitikai feszültségek és háborús konfliktusok, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tőkeberuházások kiszámíthatatlanná teszik a hosszabb távú előrejelzéseket, így a piaci szereplők a jövőbelátás helyett a dinamikus kockázatkezelésre és az adaptáció sebességére helyezik a hangsúlyt.

A magyar privátbankok képesek felvenni a versenyt a nyugati riválisokkal

A második generációs privátbanki ügyfelek pénzhez való viszonyáról beszélgetett Bán Zoltán, a Portfolio Csoport vezérigazgatója Szabó Ákossal, a Tranzit Csoport vezérigazgatójával és Szajbély Benedekkel, a Griffsoft vezérigazgatójával, a Signifer Csoport igazgatósági tagjával. A beszélgetés egyik fő kérdése az volt, hogy eltér-e a második generáció hozzáállása az első generációétól, illetve másként gondolkodnak-e pénzről, kockázatról és privátbanki szolgáltatásokról azok, akik már egy meglévő családi vagy céges vagyon mellé érkeznek.

A panel alapján a második generációs vagyonosok sem feltétlenül "születnek bele" a pénzbe abban az értelemben, hogy számukra is fontos tapasztalat a munka, az üzleti felelősség és a vagyon megőrzése. Elhangzott: a pénz sokuk számára az üzleti siker egyik fokmérője, de aki benne marad a családi vagy core üzletben, gyakran nem keres újabb stresszt és adrenalint a befektetései kezelésében is. Emiatt a vagyonkezelésben alacsonyabb kockázatvállalás és óvatosabb befektetői magatartás lehet jelen.

A beszélgetés résztvevői balról jobbra haladva: Szajbély Benedek, Szabó Ákos, Bán Zoltán.

Miközben a céggel kapcsolatos döntések sok ember és család pénzügyeire vannak hatással, a tulajdonosi vagyon esetleges döccenése kevésbé okoz megrázkódtatást. A befektetésekben ezért különválasztható a kísérletezés és a jelentős vagyon kezelése: kisebb összegekkel lehet helye egy-egy trade kipróbálásának, a nagyobb vagyonelemeknél viszont fontosabb a stabilitás.

A hazai privátbanki szolgáltatókról összességében kedvező kép rajzolódott ki:

a magyar piac ma már sok tekintetben képes felvenni a versenyt a külföldi szereplőkkel, akár Ausztriával is.

A földrajzi diverzifikáció, az országkockázat és az adózás ugyanakkor továbbra is szempont lehet, ahogy az emberi kapcsolatok szerepe is nélkülözhetetlen a privátbanki szolgáltató kiválasztásánál.

Az átalakuló autópiacon is lehet részvényesi értéket teremteni

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója előadásában az értékteremtés lehetőségeiről beszélt az átalakuló autópiacon. Előadásában kiemelte, hogy nem a volumen magában, hanem a skálázásból származó részvényesi érték jelenti a részvénypotenciált, amellett, hogy az átalakuló autópiacon mindenképp erős sajátosság a társaság 17 országban való jelenléte. Autóértékesítés szempontból a régió tartósan jobban növekszik, mint Európa egésze, ugyanakkor a konszolidáció terén továbbra is van tér a növekedésre, felvásárlásokra. Számos trendforduló van az iparágban, amire reagálni kell, a diverzifikáció ebben az iparágban is kulcsfontosságú – mondta el a szakember.

Ormosy Gábor (AutoWallis).

A retail parkoknak kedvezhet a vásárlási szokások átalakulása

Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke a kereskedelmiingatlan-piac átalakulásáról beszélt előadásában, kiemelve, hogy a retail az egyik legkedveltebb szegmens az ingatlanpiacon. A számok azt mutatják, hogy ma az offline és az online egymást kiegészítve működik a retail piacon. A retail parkok "omnichannel" funkciót látnak el, éppen ezért olyan népszerűek; jelenleg a bevásárlópark a nyertes formátum. Európában retail parkba megy a legtöbb kiskereskedelmi befektetés, és egyre nagyobb rész jön ebből a régiónkba – hangzott el.

Bárány Kristóf (Shopper Park Plus).

A 60/40 portfólió kora lejárt, előretörnek az alternatív befektetések

A klasszikus eszközosztályokon túli befektetési lehetőségekről beszélgetett Fekete Beatrix, a Portfolio Csoport elemzőjének moderálásában Bakk Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója, Botos Bálint, a Forestay Alapkezelő vezérigazgatója és Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere. A megszólalók azt üzenték: a gyorsan változó piaci környezetben egyre fontosabbá válik a portfóliószemlélet. Megnövekedett azoknak az eszközöknek a jelentősége, amelyek csökkenthetik a korrelációt és a volatilitást, ugyanis a nem korreláló befektetések vihetnek stabilitást a portfóliókba. Ide sorolható például az ingatlan, a private equity, a private credit, illetve akár az arany is. A megszólalók figyelmeztettek: az ETF-ek és az AI-technológiák térnyerésével a publikus piacokon egyre korlátozottabbá válik a többlethozam elérése, ezért olyan eszközökben is érdemes gondolkodni, amelyekhez a széles piac kevésbé fér hozzá.

A beszélgetésben elhangzott: a 60/40-es portfólió klasszikus modellje egyre kevésbé ad választ minden befektetői helyzetre. Az alternatív eszközök között az ingatlan továbbra is fontos szereplő, de a hagyományos megoldások (pl. retail park, iroda, ipari centrum) mellett új lehetőségként megjelentek az adatközpont-beruházások is. A globális ingatlanpiac akár jó beszállási pontokat is kínálhat, de a régiók, szektorok, sőt alapkezelők és szolgáltatók között is mindig érdemes diverzifikálni.

A beszélgetés résztvevői balról jobbra: Rigó Gábor (Gránit), Botos Bálint (Forestay), Bakk Ferenc (OTP), Fekete Beatrix (Portfolio).

Szó esett a kormányzati bérlakás-koncepcióról is. Elhangzott, hogy ahol fejlett a BTR (build-to-rent) piac, ott 1-2 százalékponttal lassabb lehet a bérleti díjak emelkedése.

A magyar piacon most 10-20 ezer intézményi bérlakás jelenthetne igazán érdemi kínálati hatást – vélték a szakértők.

Az ingatlanalapok jövője kapcsán a kiszámítható szabályozói környezetet, a magas kamatkörnyezet kihívásait és a diverzifikáció felértékelődését emelték ki.

A vagyonadó hatása messze túlmutathat az adófizetésen

Az utolsó szekció egyik kiemelt beszélgetésében a résztvevők Vidovszky Áron a Portfolio Investment Services üzletágvezetőjének moderálásban arról beszélgettek, hogyan írhatja át a nagy vagyonok, a befektetések és a vagyonkezelés világát a jövőre érkező vagyonadó. A beszélgetésben Bálint Attila, a Raiffeisen Private Banking ügyvezető igazgatója, Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője, Cselovszki Róbert, az Erste Bank Hungary vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató-helyettese, valamint Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletág vezetője vett részt.

Az aggodalom átváltott ellenérzésbe a vagyonadó körül – a célokról lehet vitatkozni, voltak támogatói a vagyonadónak, de lett egy olyan törvénytervezet, amely komplexitásában vetekszik a társaságiadó-törvénnyel - hangzott el a panelbeszélgetésben. Kulcskérdés lesz, hogy kiket és hogyan fog érinteni az adó, valamint az, hogy az ebből befolyó pénzt mire költi majd a kormány. Az ügyfélreakciók minden esetre vegyesek ennek kapcsán, a szakemberek szerint olyan ez most, mint egy gyászfolyamat: a tagadáson már túl vagyunk, a dühben még sokan benne vannak; vannak, akik még az alkudozási fázisban ragadtak, vagyis bíznak bene, hogy lesz változás, és van, aki elfogadta és túllendült rajta.

Öt-tíz év múlva könnyen lehet, hogy ez az adó nem így fog kinézni – és ebben sokan mások is bíznak.

A filantrópia még nem tart ott Magyarországon, ahol sokan gondolják, itt nem egy egyszeri befizetésről, hanem évente ismétlődő adóról van szó. A beszélgetésben elhangzott továbbá, hogy problémát jelent a cégértékelés, a törvény összetettsége, a passzív eszközök értékelése, de leginkább az, hogy számos cégvezető már nem innovációban és értékteremtésben gondolkodik. Rányomta a bélyegét mindez a jövőről való gondolkodásra, ilyen szempontból az egymilliárdos küszöb inkább alacsonynak mondható.

A beszélgetés résztvevői balról jobbra: Fajcsák Gábor (RSM), Cselovszki Róbert (Erste), Bozsogi Tamás (OTP), Bálint Attila (Raiffeisen), Vidovszky Áron (Portfolio).

Felmerült a beszélgetésben egy szempont, miszerint ha az első évben össze is jön a 200 milliárd forintos bevétel az adóból, a későbbi években ez csökkenhet. Az ajándékozási szerződések szerepe és száma megnőhet a jövőben, és ez nem feltétlenül az adóelkerülést célozza. További aggályként merült fel a jótékonykodás jövőbeni csökkenő szerepe és összege, mivel sok cégvezető dönthet úgy, hogy a vagyonadó mellett további jótékonykodással már nem szeretne foglalkozni.

Egy új adórendszer bevezetéséhez képest majdnem bármi egyszerűbb lett volna,

vannak olyan adónemek Magyarországon, amelyek emelése el tudta volna érni ugyanezt a bevételi hatást – hangzott el egy véleményben.

Így döntenek a legnagyobb magyar magánvagyonok befektetői

Magyarország legnagyobb magánvagyonai mögötti befektetési döntésekről beszélgetett Kállay András, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja, Mező Gyula, a Wallis Asset Management vezérigazgatója, Németh-Szakacsits Renáta, a Szakacsits Holding Family Office ügyvezető igazgatója és Sinkó Zsolt, family office ügyvezető. A vagyonkezelés alapvető kérdése meglehetősen prózai is lehet: olyan cégeket kell találni, amelyekbe jó áron lehet beszállni, majd megfelelő árazás mellett kiszállni. A nagy vagyonok kezelésénél természetesen a méret is kulcstényező: a túl kicsi portfólióelemek sokszor nem hatékonyak, mert aránytalanul sok időt és kompetenciát igényelnek.

A kezelt pénzügyi vagyont a legtöbbször nem lehet önmagában értelmezni: együtt kell nézni a céges részesedéssel, annak piaci ciklikusságával, ingatlan- és devizakitettségével. Ha egy családi cég erősen kitett a reálgazdasági folyamatoknak, akkor a pénzügyi vagyon kezelésekor a reálérték megőrzése lehet a fő cél, konzervatívabb, kötvénytúlsúlyos portfólióval, diverzifikált devizás megoszlással, kisebb részvény- és alternatív súlyokkal.

A beszélgetés résztvevői balról jobbra: Sinkó Zsolt, Németh-Szakacsits Renáta, Mező Gyula, Kállay András.

A döntéshozatal során több mechanizmus is megjelenhet, akár egymással párhuzamosan: van, ahol a házon belül marad a kontroll, de külső szakértelem bevonásával, például portfóliómenedzserek, alapkezelők, treasury-csapatok és más szolgáltatók is szerepet kaphatnak. A végső tulajdonos sokszor csak a döntési pontnál kapcsolódik be, akár több hónapos feltérképezés után. Szó esett az "impact" befektetésekről is: itt többek között a széndioxid-csökkentés, az egészségügyi vetületek vagy más mérhető társadalmi hatások jönnek számításba, miközben a befektetési logika itt is megmarad.

Végül a konferencia lezárásaként sor került a Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjátadóra,

az elnyert díjakról – az Év Alapkezelőjéről, az Év Magyarországon kezelt alapjáról, az Év Portfóliómenedzseréről, az Év Privátbankáráról és más kitüntetettekről – itt számoltunk be.

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