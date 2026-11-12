Nagy hullámokat vet az Nvidia-botrány, Trump állítólag már a kereskedelmi miniszter menesztését fontolgatja

A botrány hátterében az áll, hogy az Nvidia egykori első embere viszonyt folytatott a Megaspeed egyik vezetőjével, a kínai kémkedéssel gyanúsított Alice Huanggal, miközben az amerikai hatóságok már vizsgálták a céget a legfejlettebb AI-chipek Kínába csempészése miatt. A hatóságok még tavaly fedezték fel, hogy a Megaspeed ötvenezerrel több chipet importált annál, mint amennyit az Nvidia ellenőrei a vállalat szingapúri adatközpontjaiban ténylegesen megtaláltak.

Egy névtelenséget kérő volt minisztériumi tisztviselő szerint a tárcánál már 2025 nyarán tudtak a Megaspeeddel kapcsolatos súlyos problémákról.

A szakértők ekkoriban dolgoztak egy új szabályozáson, amely exportengedélyhez kötötte volna a fejlett chipek értékesítését bizonyos délkelet-ázsiai országokba. Bár a tervezetet 2025 júliusára minden érintett ügynökség jóváhagyta, és a bevezetésével jelentősen korlátozni lehetett volna a Megaspeedhez hasonló cégek chipbeszerzéseit, Howard Lutnick miniszter nem volt hajlandó kihirdetni a rendeletet.

A mulasztás miatt kétpárti kongresszusi vizsgálat indulhat Lutnick, valamint az exportkorlátozásokat felügyelő Ipari és Biztonsági Hivatal (BIS) vezetője, Jeffrey Kessler ellen. A késlekedés a kormányzaton belül is komoly feszültséget szült, így Scott Bessent pénzügyminiszter személyesen vonta kérdőre Lutnicket,

a Reuters értesülései szerint pedig a Fehér Házban már a miniszter menesztését is fontolgatják,

bár hivatalosan továbbra is Donald Trump elnök teljes bizalmáról biztosították őt. A kritikák kereszttüzébe került a Kessler és az Nvidia közötti kommunikáció is, miután kiderült, hogy a chipgyártó vezető jogtanácsosa közvetlenül nála érdeklődött Alice Huang 2025-ös szingapúri őrizetbe vételéről, ami után a minisztériumi dolgozókat eltiltották a cég önálló vizsgálatától. A hivatal szóvivője ugyanakkor alaptalannak nevezte a vádakat, hangsúlyozva, hogy Kessler végig a szabályoknak megfelelően és pártatlanul járt el.

A botrány kirobbanásával párhuzamosan a kereskedelmi tárca most egy új rendelet véglegesítésén dolgozik, amely hét délkelet-ázsiai országra – köztük Szingapúrra, Malajziára és Thaiföldre – terjesztené ki az exportkorlátozásokat.

Az intézkedés célja, hogy bezárja azt a kiskaput, amelyen keresztül a kínai vállalatok távoli hozzáféréssel használhatják az ezekben az országokban működő adatközpontok Nvidia-chipjeit.

Chris McGuire nemzetbiztonsági szakértő szerint a minisztérium eddigi, végletekig bürokratikus és lassú gyakorlata teljes mértékben aláásta Trump elnök azon törekvését, hogy a legfejlettebb, Blackwell-architektúrájú chipek ne juthassanak el Kínába.

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