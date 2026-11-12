Ömlenek a megrendelések a Siemenshez, az AI és az adatközpontok húzzák a növekedést

Rekordévet zárt a Siemens, a német vállalat megrendelései soha nem látott szintre emelkedtek, az ipari üzletág profitja és a szabad cash flow is történelmi csúcsot döntött. A vállalat elsősorban a mesterséges intelligencia terjedéséből, az adatközpontok építéséből és az ipari automatizáció élénküléséből profitál, a kedvező kilátások miatt pedig megemelte középtávú növekedési céljait, és a következő pénzügyi évre is erőteljes bővülést vár.

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Kifejezetten erős évet tudhat maga mögött a Siemens, a szeptember végén zárult 2026-os pénzügyi évében több fontos pénzügyi mutatója is történelmi csúcsra emelkedett. A német ipari és technológiai vállalat megrendelésállománya látványosan bővült, az ipari üzletág nyereségessége javult, és a szabad cash flow is rekordot döntött.

A kedvező eredmények mögött elsősorban az elektrifikáció, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia ipari alkalmazása és az adatközponti beruházások felfutása áll.

A Siemens árbevétele 8 százalékkal, 83,4 milliárd euróra emelkedett, a megrendelések értéke pedig 25 százalékkal, rekordot jelentő 108,2 milliárd euróra nőtt.

Az ipari üzletág eredménye 13 százalékkal, 13,3 milliárd euróra emelkedett, a profitmarzs pedig a korábbi 15,4 százalékról 16,3 százalékra javult. Mindkét érték új rekordot jelent.

A csoportszintű szabad cash flow 10,8 milliárdról 12,1 milliárd euróra nőtt, ami szintén történelmi csúcs.

A nettó eredmény viszont 10,4 milliárdról 9,5 milliárd euróra csökkent, amit elsősorban az magyaráz, hogy az előző év eredményét még 2,1 milliárd euróval növelte az Innomotics értékesítéséből származó egyszeri nyereség. Az akvizíciós vételár-allokáció hatásai előtti egy részvényre jutó eredmény 11,76 euró lett, ami meghaladta a vállalat korábban megemelt, 11,20–11,50 eurós előrejelzésének felső határát.

A Siemens növekedésének egyik legfontosabb motorja egyre inkább a mesterséges intelligencia. Roland Busch vezérigazgató az elmúlt időszakban jelentősen átalakította a vállalat stratégiáját, amelynek célja, hogy a Siemens hagyományos ipari technológiáit a szoftveres megoldásokkal és az AI alkalmazásával kapcsolja össze. A ONE Tech Company program keretében a társaság egyre nagyobb hangsúlyt helyez az ipari mesterséges intelligenciára, a digitális termékekre és a különböző üzletágak közötti együttműködésre.

Az átalakulás eredményei már a számokban is látszanak. A Siemens digitális üzletágának bevétele 16 százalékkal, 10,9 milliárd euróra nőtt, a Digital Industries szoftverüzletágának árbevétele pedig összehasonlítható alapon 13 százalékkal, 7,2 milliárd euróra emelkedett. A visszatérő éves bevételek 12 százalékkal, 6,1 milliárd euróra bővültek. Busch szerint a mesterséges intelligencia már közvetlenül is hozzájárul a szoftveres bevételekhez, a 2026-os pénzügyi évben a Digital Industries szoftverárbevételének mintegy 5 százaléka származott AI-hoz kapcsolódó megoldásokból.

Az adatközpontok építésének felfutása szintén komoly növekedési lehetőséget jelent a Siemens számára. A Smart Infrastructure üzletág jelentős megrendeléseket kapott amerikai és európai adatközponti projektekből, ahol az energiaellátáshoz, az elektromos infrastruktúrához és az épületek működtetéséhez kapcsolódó technológiák iránt erős a kereslet. Busch a Bloombergnek arról beszélt, hogy az adatközponti beruházásoknál egyelőre nem látnak lassulást, és arra számítanak, hogy a nagy technológiai vállalatok intenzív beruházási hulláma még legalább három évig folytatódhat. A vezérigazgató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az új létesítmények engedélyeztetése egyre hosszabb időt vehet igénybe.

Az ipari automatizáció területén is élénkül a kereslet. A Siemens szerint a gépgyártók és más ipari ügyfelek megrendelései ismét növekedésnek indultak, és a vállalat további javulásra számít a következő pénzügyi évben. Különösen figyelemre méltó a kínai piac teljesítménye, ahol a helyi igényekre szabott automatizációs termékportfólió mintegy 25 százalékkal bővült. Ez azért is fontos, mert a Siemensnek az elmúlt években egyre erősebb versennyel kellett szembenéznie a kínai gyártók, köztük a Shenzhen Inovance részéről. A vállalat ezért kifejezetten a kínai piacra fejlesztett termékekkel igyekszik megőrizni pozícióit.

A félvezetőiparhoz kapcsolódó szoftveres megoldások szintén egyre fontosabb szerepet kapnak a Siemens stratégiájában. A társaság a héten megállapodott a Lauterbach felvásárlásáról, amivel tovább erősítené pozícióit a chiptervezéshez kapcsolódó technológiák piacán. A közlekedési eszközöket gyártó Mobility üzletág is kedvezően teljesített, a negyedik negyedévben több jelentős szerződést sikerült elnyernie, köztük egy 2,4 milliárd eurós németországi nagysebességűvonat-megrendelést.

A kedvező piaci folyamatokra és a rekordnagyságú rendelésállományra támaszkodva a Siemens megemelte középtávú növekedési céljait. A vállalat most már évi 7–11 százalékos összehasonlítható árbevétel-növekedésre számít, szemben a korábbi 6–9 százalékos célsávval. Az akvizíciós vételár-allokáció hatásai előtti egy részvényre jutó eredménynél pedig a korábban várt magas egyszámjegyű növekedés helyett már kétszámjegyű bővülést céloz meg.

A 2027-es pénzügyi évre a menedzsment ennél is konkrétabb előrejelzést adott. Csoportszinten 9–11 százalékos összehasonlítható árbevétel-növekedést várnak, az egy részvényre jutó korrigált eredmény pedig 10,20 és 10,80 euró között alakulhat. Ez utóbbi a Siemens Healthineers nélküli, 2026-os 9,27 eurós összehasonlítható bázishoz képest jelent növekedést. Az egyes üzletágak közül a Digital Industries 8–12 százalékos, a Smart Infrastructure 11–13 százalékos, a Mobility pedig 6–8 százalékos árbevétel-bővülést érhet el.

A Siemens emellett jelentős portfólióátalakításra is készül. A vállalat tervei szerint a Siemens Healthineersben meglévő részesedésének 34,1 százalékát közvetlenül a Siemens részvényeseinek juttatná, mégpedig úgy, hogy minden két Siemens-részvény után egy Siemens Healthineers-részvény járna. A tranzakcióhoz a részvényesek 2027 februárjában esedékes jóváhagyása szükséges. A lépés a Siemens technológiai és ipari fókuszának erősítését szolgálja, a vállalat pedig a 2027-es kilátásait már a Healthineers eredményhatásai nélkül határozta meg.

A rekordév eredményeiből a részvényesek közvetlenül is részesülhetnek,

a Siemens igazgatósága a tavalyi 5,35 euró után részvényenként 5,50 eurós osztalék kifizetését javasolja.

A menedzsment szerint a vállalat előtt álló növekedési lehetőségek továbbra is jelentősek, az ipari mesterséges intelligencia és az adatközponti beruházások pedig hosszabb távon is támogathatják az árbevétel és a profit emelkedését.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images