Reuters: nem egy, hanem két alkalmazottjával is intim viszonya volt Jensen Huangnak

Újabb részletek láttak napvilágot az Nvidia csütörtökön lemondott vezérigazgatója, Jensen Huang magánéleti botrányáról. A Reuters hírügynökség értesülései szerint a leváltott cégvezetőnek egy második vállalati alkalmazottal is intim viszonya volt, ami tovább súlyosbítja a távozásához vezető hűtlenségi ügyeket.

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A mostani leleplezés azután történt, hogy a vezérigazgató két másik házasságon kívüli kapcsolat miatt csütörtökön kénytelen volt benyújtani a lemondását. A korábban nyilvánosságra került ügyek egyik érintettje Kimberly Powell, az Nvidia egészségügyi részlegének alelnöke, a másik pedig Alice Huang, akiről az amerikai hírszerzés azt gyanítja, hogy kínai kém.

A Reuters az ügyet jól ismerő két forrásra hivatkozva számolt

be az újabb munkahelyi viszonyról. A második érintett munkavállaló nevét azonban nem hozták nyilvánosságra, és az újságíróknak nem is sikerült elérniük őt.

Jensen Huang egy tavaly november 8-án kiadott közleményben már elismert egy házasságon kívüli viszonyt. Erre azután került sor, hogy megjelentek az első sajtóhírek az Alice Huanggal folytatott kapcsolatáról, ám a volt cégvezető ebben a nyilatkozatban nem nevezte meg a nőt.

A legfrissebb értesülések kapcsán az Nvidia elzárkózott a nyilatkozattételtől. Jensen Huang, Kimberly Powell, valamint a vállalat igazgatótanácsának képviselője egyaránt válasz nélkül hagyta a sajtó megkereséseit, Alice Huangot pedig egyáltalán nem sikerült elérni.

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Forrás: Reuters

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