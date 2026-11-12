Szorul a hurok: napokon belül kihirdetik a vagyonadó szabályait, indul a milliárdos vagyonok NAV-ellenőrzése

Nagy felfordulás a piacokon, előretörnek az alternatív befektetések
A befektetési szakma most több nagy globális témára figyel egyszerre – mondta az Apelso sajtóeseményén Gyurkó Dániel befektetési igazgató. Ezek közé sorolta az amerikai félidős választások következményeit, az AI-beruházási hullámot, az olajpiaci helyzetet és a kötvénypiaci átárazódást. Az amerikai politikában a republikánusok veresége miatt szerinte nehezebb lehet keresztülvinni a korábbi programot, és a piacokon is megrendült az a hit, hogy tartható-e az AI-beruházási hullám eddigi léptéke.
Gyurkó szerint a midterm-választások után a legnagyobb amerikai technológiai cégek reakciója jól mutatta a bizonytalanságot: az első piaci reakció összességében pozitív volt, a chipgyártók viszont ütést kaptak, mert felmerült, hogy az elmúlt két év kiemelkedő profitabilitása visszaszorulhat. November 5-én aztán jött a feketeleves, több jelentős technológiai részvénynél 10-17 százalék közötti esések is látszottak. A négy nagy amerikai beruházó – Microsoft, Google, Amazon és Meta – beruházási növekedési üteme tovább gyorsul, így egyre nagyobb kérdőjel az, hogy ez meddig fenntartható, és végül megtérül-e.
A harmadik nagy tényezőként a kötvénypiacot emelte ki: az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölött is járt, ami minden befektetést újraértékel, és magasabb kamatkörnyezethez vezethet. Emellett a Hormuzi-szoros válsága és az iráni háború miatt az olajár is kulcstényező maradt. Gyurkó úgy fogalmazott: az olaj még mindig a globális gazdaság alapeleme, így a 60-65 százalékkal megemelkedett olajár a makropályákat is módosítja.
Magyarországon ezzel szemben kifejezetten egyedi történet rajzolódott ki.
Az áprilisi választások után a piac számára a gazdaságpolitikai hozzáállás, az új költségvetés, a szigorúbb fiskális politika, a GDP-arányosan csökkenő adósság, a független monetáris politika, a korrupció elleni fellépés és főként az euróbevezetés melletti elköteleződés lett meghatározó. Gyurkó szerint a piac szinte teljesen beárazta az euró bevezetését: a magyar hozamfelár a némethez képest 4 százalékpontról 2,1 százalékpontra csökkent, miközben a forint a régiós devizák közül egyedüliként tudott erősödni.
A befektetési igazgató szerint mindez addig maradhat így, amíg nem sérül a sztori épsége. A szigorú fiskális és monetáris politika ugyanakkor korlátozza az állam növekedésösztönző mozgásterét. A Bloomberg elemzői konszenzusa alapján a következő években 3 százalékhoz közeli magyar GDP-növekedés, stabil forint és moderált infláció jöhet, de Gyurkó szerint nagyon változékony, törékeny gazdasági helyzetbe érkeztünk el.
Ebben a környezetben felértékelődhetnek az alternatív befektetések is: ide a private equity, private credit, hedge fund, ingatlan, infrastruktúra és természeti erőforrások sorolhatók. Hatalmas felfutás látszik ezen a piacon, 2030-ra 32 billió dollárra nőhet az alternatív befektetések kezelt vagyona. A tőzsdén kívüli élet egyre népszerűbb: a 100 millió dollár fölötti árbevételű amerikai cégek alig 14 százaléka van tőzsdén, és a tőzsdére lépés átlagos ideje a dotkomlufi idején látott 5,5 évről mára 11 évre tolódott ki, így a cégek növekedésének egyre nagyobb része valósul meg a tőzsde előtti életszakaszukban.
Érdemes készülni a vagyonadóra, felértékelődik a családi vagyontervezés
Kállay András, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja a vagyonadó következményeiről beszélt a benyújtott jogszabálytervezet alapján. Felidézte: a kormány éves bevételi várakozása 200 milliárd forint, az érintett adózók száma 17 ezer lehet. A tervezet szerint az adó 1 milliárd forintos vagyon fölött lépne be, bizalmi vagyonkezeléssel vagy magánalapítvánnyal pedig további 1 milliárd forintos adómentes keret jelenhet meg. Az adót alapvetően a magánszemély fizeti, bizonyos struktúrák esetében közvetlenül onnan is teljesíthető a fizetés.
A legnagyobb gyakorlati probléma Kállay szerint a likviditás lehet. „Attól, hogy valaki vagyonos, nem biztos, hogy likvid” – fogalmazott. Cégvagyon esetén előfordulhat, hogy a tulajdonosnak osztalékként kell pénzt kivennie, azt leadóznia, majd ebből befizetnie a vagyonadót. Emiatt szükség lehet vagyonleltár készítésére, likviditástervezésre, lombardhitelekre, a TBSZ-ek szerepének újragondolására, valamint a családi vagyonstruktúrák áttekintésére.
Az Apelso szakértői úgy látják: nagyon profi a vagyonadó-tervezet, a kitűzött célnak megfelel.
Ugyanakkor a cégek értékelésekor a minden szektorra egységesen érvényes hozamérték-számítási szabályozás sok cégtulajdonosnak problémát okozhat, emellett a vagyonadó a beruházási kedvre is negatívan hathat, arról nem is beszélve, hogy az adminisztráció, felkészülés, megfelelés elviszi a fókuszt a cégek alaptevékenységéről. Arra is rámutattak: a lakott ingatlan gyakran mentességet vagy diszkontálási lehetőséget kap a szabályozásban – ez a könnyítés a magyar tervezetben egyelőre nem jelent meg.
Jelenleg "vakon repülünk" a vagyonadó hatásait illetően, mert nem ismerünk hasonló közép-kelet-európai példákat, a 100 millió forint feletti ingatlanokat érintő korábbi magyar próbálkozás pedig gyorsan hamvába halt. Az Apelso arra is emlékeztetett: a NAV a május 14. utáni vagyoni mozgásokat erősen vizsgálhatja, november 15-től pedig indul a 2023. szeptember 12. előtt alapított bizalmi vagyonkezelések kötelező ellenőrzése. A vagyonadó végleges szabályainak kihirdetése is napokon belül várható.
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Szorul a hurok: napokon belül kihirdetik a vagyonadó szabályait, indul a milliárdos vagyonok NAV-ellenőrzése
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