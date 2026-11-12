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Tovább gyűrűzik az Nvidia-botrány: megszólalt a vizsgálat alá került cég
Befektetés

Tovább gyűrűzik az Nvidia-botrány: megszólalt a vizsgálat alá került cég

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Közleményben erősítette meg a szingapúri székhelyű Megaspeed felhőszolgáltató, hogy mindenben együttműködik az amerikai hatóságokkal az exportellenőrzési vizsgálatok során. A vállalat azután került a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az Nvidia vezérigazgatója viszonyt folytatott a cég egyik korábbi, kémkedéssel gyanúsított vezetőjével.

A Megaspeed csütörtökön közölte, hogy

rendkívül komolyan veszi az egyesült államokbeli exportkorlátozások betartását.

A cég azután kényszerült magyarázkodásra, hogy sajtóértesülések szerint Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója házasságtörő viszonyt folytatott a Megaspeed egyik korábbi vezetőjével, a kínai üzletasszony Alice Huanggal, akit az amerikai hatóságok Peking javára folytatott kémkedéssel gyanúsítanak.

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James Tan Jongpong, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és több délkelet-ázsiai országban is leányvállalatokkal rendelkező Megaspeed elnök-vezérigazgatója a cég honlapján közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta az átlátható működés fontosságát. Kiemelte, hogy eddig is segítették az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma alá tartozó Ipari és Biztonsági Hivatal munkáját, és minden más illetékes amerikai szerv előtt is nyitva állnak. A vállalat emellett megbízott egy amerikai ügyvédi irodát, hogy vegye teljes körűen leltárba a grafikus processzoraikat (GPU), és független félként ellenőrizze az exportkorlátozási szabályok betartását.

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A szingapúri rendőrség már tavaly októberben vizsgálatot indított a Megaspeed ellen a helyi törvények feltételezett megsértése miatt. Erre azután került sor, hogy egy amerikai szenátor arra kérte a kereskedelmi tárcát, járjanak utána, nem játszotta-e át a vállalat illegálisan az Nvidia-chipeket. A szingapúri hatóságok múlt havi tájékoztatása szerint a nyomozás jelenleg is zajlik.

Az ügy komoly hullámokat vetett a 4000 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú chipgyártó háza táján is. Miközben az amerikai hatóságok magát az Nvidiát is vizsgálják, a vállalat igazgatótanácsa már Jensen Huang leváltását fontolgatja. A vezérigazgatónak ugyanis a hírek szerint két házasságon kívüli viszonya is volt, amelyek közül az egyiket a kémkedéssel gyanúsított üzletasszonnyal folytatta.

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Jensen Huang vasárnap elismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez, ám a kapcsolatról további részleteket nem árult el. A sajtó által hiába keresett Alice Huang nem nyilatkozott, Peking azonban határozottan visszautasította a kémkedési vádakat, amelyeket alaptalan rágalmazásnak és lejáratásnak minősített.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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