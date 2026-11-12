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Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze
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Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze

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Megvált vezérigazgatójától, Jensen Huangtól az Nvidia, miután a cégvezér házasságon kívüli viszonyokkal és egy kínai kémkedési üggyel kapcsolatos botrányba keveredett. A piacvezető chipgyártót ideiglenesen a vállalat eddigi pénzügyi igazgatója, Colette Kress irányítja, az igazgatótanács élére pedig Harvey Jones került. Az új vezetők belső körlevelekben tájékoztatták a dolgozókat a kialakult helyzetről - közölte a Bloomberg.

A vállalatot meghatározó technológiai óriássá építő Huang a vezérigazgatói poszt mellett az igazgatótanácsi tagságáról is lemondott. Az Nvidia történetében először neveztek ki elnököt az igazgatótanács élére a 73 éves Harvey Jones személyében, aki korábban a chiptervező szoftvereket fejlesztő Synopsys Inc. vezetője volt. Az állandó utód megtalálásáig a cég irányítását átvevő Colette Kress több mint tizenhárom éve dolgozik a vállalat pénzügyi igazgatójaként.

Harvey Jones a munkatársaknak küldött levelében közölte, hogy

az igazgatótanács belső és külső jelölteket egyaránt vizsgál az új vezérigazgató kiválasztása során.

Kiemelte, hogy Kress az elmúlt évtizedben kulcsszerepet játszott a cég növekedésében és tőkeallokációs stratégiájának alakításában, így a testület maximálisan megbízik benne. Jones méltatta Huang elévülhetetlen érdemeit is, hangsúlyozva, hogy az Nvidia úttörő szerepet vállalt a gyorsított számítástechnikában, meghatározta a modern grafikus processzorok piacát, és megteremtette a mesterséges intelligenciát kiszolgáló hardveres infrastruktúra alapjait.

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Colette Kress a dolgozóknak címzett üzenetében

elismerte, hogy a vállalat rendkívül nehéz időszakon megy keresztül.

A megbízott vezérigazgató megköszönte az alkalmazottak kitartását és szakmai elkötelezettségét, hozzátéve, hogy a cég legnagyobb erejét maguk a munkavállalók jelentik, akik nélkül nem érhették volna el az eddigi sikereket.

Az ideiglenes cégvezető megerősítette, hogy az Nvidia továbbra is meghatározó szerepet tölt be a világgazdaságban és a mesterséges intelligencia forradalmát lehetővé tévő technológiák fejlesztésében. A tervek és a további lépések részletes ismertetésére a felsővezetés összvállalati értekezletet hívott össze, amelyet csendes-óceáni idő szerint november 18-án délelőtt 9 órakor tartanak meg.

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