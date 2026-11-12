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Újabb botrány az Nvidiánál: már Jensen Huang kirúgására készülnek
Befektetés

Újabb botrány az Nvidiánál: már Jensen Huang kirúgására készülnek

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A Wall Street Journal értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa már Jensen Huang vezérigazgató leváltására készül, miután a cégvezető egy második házasságon kívüli viszonyára is fény derült. A testület akár már a mai napon összeülhet, hogy döntsön Huang jövőjéről. A hírek hatására azonnal esni kezdett az árfolyam.

A Wall Street Journal az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Huangnak két házasságon kívüli kapcsolata is volt.

A vezérigazgató vasárnap már elismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez. A kapcsolat Alice Huanghoz, a szingapúri Megaspeed egyik vezetőjéhez kötődött, akiről az amerikai hírszerzés azt feltételezi, hogy a kínai titkosszolgálatoknak dolgozik.

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Szerda este a New York Times azonban egy újabb házasságon kívüli viszonyról számolt be. A lap 5 vállalati alkalmazottra hivatkozva azt írta, hogy

Huangnak Kimberly Powell-lel, az Nvidia egészségügyi üzletágának alelnökével is viszonya volt.

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A New York Times beszámolója szerint szemtanúk azt is állították, hogy Huang biztonsági emberei feltartóztattak egy személyt, aki felvételt készített a két vezető egyik találkozásáról, majd titoktartási megállapodást ajánlottak neki.

A sajtóhírekre az Nvidia árfolyama már 8 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben.

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