Vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt Jensen Huang

Brian Mast, a képviselőház külügyi bizottságának republikánus elnöke csütörtökön jelentette be, hogy

Huang előző este egyezett bele a tanúskodásba, miután több vezető politikus is idézéssel fenyegette meg.

A tervek szerint az üzletember még a november végi hálaadás ünnepe előtt, eskü alatt tesz vallomást. A meghallgatást várhatóan zárt ajtók mögött tartják, de a külügyi mellett a hírszerzési, valamint a Kínával foglalkozó képviselőházi bizottságok részvételével zajló ülésről videófelvétel és hivatalos jegyzőkönyv is készül.

Mast hangsúlyozta, hogy bár az exportkorlátozások ügyében korábban komoly nézeteltérései voltak a cégvezetővel, az Nvidia stratégiai fontosságú vállalat az Egyesült Államok számára. A politikus hozzátette,

nem szeretné, ha a cég kárt szenvedne, de a volt vezérigazgatónak nagyon súlyos kérdésekre kell választ adnia.

A két házasságon kívüli viszony lelepleződése után vezérigazgatói pozíciójából eltávolított Huang a menesztésével mintegy 108 millió dollárnyi, még le nem hívható részvényjuttatástól esik el. A vállalat javadalmazási szabályzata értelmében ugyanis a vezetői munkaviszony megszűnésével automatikusan elvesznek a még nem megszolgált részvénycsomagok és a teljesítményalapú ösztönzők.

Ez az összeg ugyanakkor elenyésző a vagyonához képest, amelyet a Bloomberg milliárdosokat rangsoroló indexe a csütörtöki bejelentés előtt 144,5 milliárd dollárra becsült. Az elveszített juttatás ennek mindössze a 0,07 százalékát teszi ki, és a korábbi két évben kapott, évi 7,5 millió dolláros készpénzes alapfizetése is eltörpül a teljes vagyona mellett.

Sok más technológiai vezetővel ellentétben Huang vagyona szinte teljes egészében a tulajdonában lévő törzsrészvényekből, nem pedig opciókból vagy egyéb juttatásokból származik. Az alapító a kaliforniai székhelyű vállalat szavazati jogot biztosító részvényeinek körülbelül 3,5 százalékát birtokolja, ami vagyonának közel 97 százalékát adja, többszörös szavazati jogot biztosító papírokkal pedig nem rendelkezik, mivel a cégnek csak egyetlen részvényosztálya van.

A botrány így is súlyos anyagi veszteséget okozott neki rövid távon, mivel a távozás hírére az Nvidia papírjai 14 százalékot zuhantak a New York-i tőzsdén, ami a déli órákra 7,4 milliárd dollárral csökkentette Huang nettó vagyonát.

Az Nvidia árfolyamának alakulása a csütörtöki kereskedésben. Forrás: TradingView.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images