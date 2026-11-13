Aláírásgyűjtés indult Jensen Huang visszatéréséért, Elon Musk is beszállt

A jelenleg is zajló petíció célja, hogy elérjék a chipgyártó óriás arcaként és vezetőjeként ismert szakember visszahelyezését.
A megmozdulás híre gyorsan terjed az iparági szereplők és a felhasználók körében, akik aláírásukkal is támogatják a folyamatot.
@yunta_tsai A petition is underway to reinstate Jensen and I’m signing it too— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2026
Musk korábban a volt Nvidia-vezér kirúgása előtt még úgy fogalmazott, hogy megtiszteltetésnek venné ha ő alkalmazhatná Huangot.
Jensen Huang csütörtökön mondott le az Nvidia éléről. A példátlan vezetőváltáshoz Huang házasságon kívüli kapcsolatai vezettek, amelyek közül az egyik nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetett, a sajtóban olyan információk jelentek meg, hogy az érintett nő a kínai titkosszolgálathoz kötődhetett. Az ügy különösen érzékeny, hiszen az Nvidia mesterségesintelligencia-chipjei az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai verseny egyik legfontosabb stratégiai eszközének számítanak.
Forrás: Reuters
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