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Aláírásgyűjtés indult Jensen Huang visszatéréséért, Elon Musk is beszállt
Befektetés

Aláírásgyűjtés indult Jensen Huang visszatéréséért, Elon Musk is beszállt

Portfolio
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Aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy visszakerüljön pozíciójába az Nvidia csütörtökön menesztett vezérigazgatója, Jensen Huang. A kezdeményezéshez egyre többen csatlakoznak a technológiai közösségből. A kezdeményezéshez Elon Musk is csatlakozott.

A jelenleg is zajló petíció célja, hogy elérjék a chipgyártó óriás arcaként és vezetőjeként ismert szakember visszahelyezését.

A megmozdulás híre gyorsan terjed az iparági szereplők és a felhasználók körében, akik aláírásukkal is támogatják a folyamatot.

Musk korábban a volt Nvidia-vezér kirúgása előtt még úgy fogalmazott, hogy megtiszteltetésnek venné ha ő alkalmazhatná Huangot.

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Jensen Huang csütörtökön mondott le az Nvidia éléről. A példátlan vezetőváltáshoz Huang házasságon kívüli kapcsolatai vezettek, amelyek közül az egyik nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetett, a sajtóban olyan információk jelentek meg, hogy az érintett nő a kínai titkosszolgálathoz kötődhetett. Az ügy különösen érzékeny, hiszen az Nvidia mesterségesintelligencia-chipjei az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai verseny egyik legfontosabb stratégiai eszközének számítanak.

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Forrás: Reuters

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