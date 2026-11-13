Belenyúltak az észtek a második nyugdíjpillérbe, máris látszanak a pozitív változások

Age Petter, a Swedbank befektetési alapokért felelős vezetője szerint a több mint húszéves múltra visszatekintő észt második nyugdíjpillér jelentős fejlődésen ment keresztül. Míg a korai években szigorúbbak voltak a befektetési korlátozások és magasabbak a költségek, mára a díjak csökkentek, az alapok pedig akár a teljes vagyonukat részvényekbe fektethetik. Emellett a megtakarítók is nagyobb szabadságot kaptak abban, hogy mekkora összeget tesznek félre a fizetésükből.
Bár az alapok az utóbbi években kifejezetten jó hozamokat értek el, a szakértő szerint a vagyongyarapodás nem kizárólag ennek köszönhető. A nyugdíjtőke növekedésében kulcsszerepet játszottak a bérfejlesztésekkel párhuzamosan emelkedő rendszeres befizetések is. A számlákra évről évre újabb összegek érkeztek, a korábban befektetett tőke pedig a hozamok révén tovább gyarapodott, ami jól mutatja az időtényező szerepét az öngondoskodásban.
Az észt nyugdíjrendszer egyik legfontosabb újítása, hogy a tagok maguk határozhatják meg a befizetéseik mértékét.
Tavaly óta a munkavállalók szabadon választhatnak, hogy a bruttó bérük 2, 4 vagy 6 százalékát utalják a második pillérbe, amihez az állam a társadalombiztosítási járulékból további 4 százalékot tesz hozzá.
A rugalmas járulékválasztás különösen fontos azoknak, akik a második pillérbe való visszatérésen gondolkodnak. Egy év elején elfogadott törvénymódosítás ugyanis tízről öt évre csökkentette a kilépés utáni kötelező várakozási időt, amit a helyi nyugdíjszolgáltatók mellett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) is határozottan szorgalmazott.
A változásnak köszönhetően november 1-jétől újra kérvényezhetik a csatlakozást azok, akik 2021 szeptemberében, illetve 2022 januárjában vagy májusában léptek ki a rendszerből. A Swedbank szakértője szerint az öt évvel ezelőtt távozóknak még több évtizedük lehet hátra a nyugdíjig, így a magasabb járulékkulcs választásával rövidebb idő alatt is érdemi megtakarítást halmozhatnak fel.
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