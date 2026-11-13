Elismerte az ÁKK vezére: gazdaságpolitikai fordulat nélkül sokkal magasabb lenne a magyar hozam

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság Versenyképesség Kutatóintézete (GVKI), a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) közös konferenciáján Tardos Gergely elmondta, azzal, hogy célként tűzte ki a kormány az euró bevezetését,
gyökeresen átalakultak a várakozások a magyar gazdaságpolitikával szemben.
Kitért arra, hogy a jövő évi és a középtávú költségvetési pálya konzervatív becslésekre épül, és a korábbi optimista előrejelzésekkel szemben reális fiskális pályát vázol fel. Az idei növekedés a mezőgazdaság nélkül 2 százalék körül alakulhat - mondta. Tardos Gergely elmondta, hogy a külföldi befektetők magyar állampapír-állománya 6 ezer milliárd forintról 11 ezer milliárd forintra nőtt, ami
jelentős megelőlegezett bizalmat jelez a magyar gazdaságpolitika iránt, és azt is jelzi, hogy reálisnak tartják a célokat.
Ahhoz, hogy ez fennmaradjon, folyamatosan és következetesen a kijelölt irányban kell haladni - hangsúlyozta. Az euró bevezetésének másik fontos várható előnye a hozamkonvergencia. A korábban az eurót bevezető országok esetében a hosszú távú hozamok még az euró bevezetése előtt megközelítették az euróövezeti átlagot. A magyar tízéves hozamok a korábbi 7,2 százalékról a választások után 5 százalékra süllyedtek. A jegyzések a globális hozamemelkedés miatt 5,4-5,5 százalék körül vannak, ami a hasonló futamidejű lengyel papírok szintje alatt van, és közelíti a cseh tízéves papírok szintjét.
A gazdaságpolitikai változás nélkül a magyar hozamszintek akár 8 százalékot is elérhetnék
- fejtette ki az ÁKK vezérigazgatója.
A hozamkonvergencia az eurócsatlakozási folyamat során folytatódhat, és az ERM II belépés idejére 4 százalék körüli szintekre eshetnek a hosszú távú hozamok, kedvező geopolitikai környezetben pedig akár tovább eshetnek - vélekedett. A hozamkonvergencia így hosszabb távon érdemben mérsékelheti az állam kamatterheit és
hosszú távú cél, hogy az éves adósságszolgálat 2 ezer milliárd forintra csökkenjen a jelenlegi 4 ezer milliárd forintról.
A hozamcsökkenéssel párhuzamosan a hitelkamatok is közeledhetnek az euróövezeti szintekhez. A lakáshitelek kamata az euróövezetben a 2015-2025 közötti időszakban átlagosan 2,3 százalék volt, míg Magyarországon 6 százalék, és a lakossági és vállalati hitelkamatok az eurót használó országokéhoz képest kétszeresek - mondta.
Tardos Gergely megjegyezte, hogy korábban magas kamatszintekkel küzdő országoknál, a csatlakozás után gyors hitelnövekedésre került sor, ami kockázatokat hordoz. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy kiadási oldali költségvetési korrekció a tapasztalatok szerint általában kevésbé fájdalmas, és kisebb növekedési kockázattal jár. A GDP 1,5-2 százalékát kitevő uniós forrásokat beruházásokra, illetve a növekedés élénkítésére és a hiány csökkentésére is lehet fordítani - tette hozzá.
Véleménye szerint
komoly esély van arra, hogy még az idén mindhárom nagy hitelminősítő megváltoztassa Magyarország negatív kilátását, jövőre pedig már a besorolás is javulhat.
Ennek feltétele a költségvetési pálya következetes teljesítése és az euróbevezetés felé vezető út fenntartása, ezen belül az ERM II árfolyam-mechanizmushoz történő csatlakozás.
Címlapkép forrása: Portfolio
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