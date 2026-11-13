Gigantikus összeolvadás készül – Elon Musk már idén bejelentheti a nagy dobást

Jól haladnak a SpaceX és a Tesla egyesüléséről szóló tárgyalások, a megállapodást pedig akár már idén decemberben bejelenthetik a Bloomberg értesülései szerint. A cégvezetők azzal is számolnak, hogy a hivatalos bejelentés 2027 elejére csúszik. A fúziót Elon Musk is támogatja, aki a múlt hónapban jó ötletnek nevezte. Az egyesüléssel egyetlen vállalat alá kerülnének a milliárdos mesterséges intelligenciával, robotikával, elektromos autókkal és űrkutatással kapcsolatos törekvései.

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Jól haladnak az egyeztetések a SpaceX és a Tesla egyesüléséről, a megállapodást pedig akár már idén decemberben bejelenthetik

– értesült a Bloomberg az ügyre rálátó forrásoktól. A fúzió révén egyetlen vállalat alá kerülnének Elon Musk legfontosabb technológiai érdekeltségei.

Bár a felek a decemberi bejelentést tűzték ki célul, a két cég vezetői egy olyan forgatókönyvről is tárgyaltak, amely szerint a hivatalos közlés átcsúszik 2027 elejére. A sajtóértesülésekre sem a SpaceX, sem a Tesla nem reagált.

A tervezett fúziót maga Elon Musk is támogatja, aki a múlt hónapban jó ötletnek nevezte a lépést. Az egyesüléssel egyetlen vállalati struktúrában összpontosulnának a milliárdos üzletember mesterséges intelligenciával, robotikával, elektromos autókkal és űrkutatással kapcsolatos törekvései.

Forrás: Reuters

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