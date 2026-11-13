Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény

Bár az Nvidia korábban azt állította, hogy az amerikai exportkorlátozások miatt gyakorlatilag teljesen kiszorult a kínai adatközponti piacról,
egy friss tényfeltárás szerint Kínában több mint hárommilliárd dollár értékben épülnek adatközponti projektek a cég tiltólistás chipjeire alapozva.
A hírügynökségi beszámoló éppen egy nappal azután látott napvilágot, hogy a vállalat társalapítója és vezérigazgatója, Jensen Huang egy kínai hátterű botrány miatt lemondott posztjáról.
A Reuters több mint százötven kínai közbeszerzési kiírást, beruházási tervet és kivitelezési szerződést vizsgált át, amelyek összesített értéke meghaladja a 23 milliárd jüant, vagyis a 3,2 milliárd dollárt. Ez az összeg a tervezett és a már megvalósult beruházásokat egyaránt magában foglalja, beleértve az ingatlanokat és az energetikai infrastruktúrát is, tehát nem kizárólag a chipekre fordított kiadásokat tükrözi. A dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai vállalat technológiája a nagy technológiai óriásokon túl a helyi önkormányzati projektekbe, az egyetemekre és a regionális adatközpontokba is mélyen beépült.
A kínai fejlesztők az exporttilalom alá eső H100-as, H200-as és H800-as chipekre alapozva építik ki a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontjaikat a tengerparti technológiai fellegváraktól egészen a távoli nyugati tartományokig. Miközben az Nvidia augusztusban még arról számolt be, hogy gyakorlatilag kizárták a kínai piacról, az IDC piackutató októberi jelentése szerint
2026 első felében még mindig az amerikai gyártó adta a Kínába irányuló AI-gyorsítók szállításának 34 százalékát.
Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy a korlátozás alá eső hardverek milyen úton jutottak el a kínai felhasználókhoz. Huang korábban határozottan kiállt az exportkorlátozások enyhítése mellett, tavaly pedig még azt nyilatkozta, hogy a cég kínai piaci részesedése 95 százalékról nullára zuhant.
Washington még 2022-ben kezdte el korlátozni a fejlett AI-chipek kivitelét, majd a kifejezetten a kínai piacra módosított processzorok, például a H800-as értékesítését is szigorította. Idén januárban a Trump-kormányzat úgy döntött, hogy a jogosult kínai ügyfelek esetében egyedileg, különböző feltételekhez kötve bírálja el a H200-as chipek exportengedélyeit. A most feltárt adatok kapcsán Sunny Cheung, a washingtoni Jamestown Alapítvány elemzője hangsúlyozta, hogy az amerikai hatóságoknak a chipek közvetlen vásárlóinak figyelése helyett inkább azt kellene vizsgálniuk, végül ki és milyen célra használja fel a számítási kapacitást.
Forrás: Reuters
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