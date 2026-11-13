Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény

Bár az Nvidia korábban azt állította, hogy az amerikai exportkorlátozások miatt gyakorlatilag kiszorult a kínai adatközponti piacról, a Reuters vizsgálata szerint Kínában több mint 3,2 milliárd dollár értékű adatközponti projekt épül a cég tiltólistás chipjeire. A hírügynökség több mint százötven közbeszerzési kiírást, beruházási tervet és szerződést elemzett. Ezekből kiderül, hogy a H100-as, H200-as és H800-as chipek a technológiai óriások mellett önkormányzati projektekben, egyetemeken és regionális adatközpontokban is megjelennek. A beszámoló egy nappal azután jelent meg, hogy Jensen Huang vezérigazgató egy kínai hátterű botrány miatt lemondott posztjáról.

Bár az Nvidia korábban azt állította, hogy az amerikai exportkorlátozások miatt gyakorlatilag teljesen kiszorult a kínai adatközponti piacról,

egy friss tényfeltárás szerint Kínában több mint hárommilliárd dollár értékben épülnek adatközponti projektek a cég tiltólistás chipjeire alapozva.

A hírügynökségi beszámoló éppen egy nappal azután látott napvilágot, hogy a vállalat társalapítója és vezérigazgatója, Jensen Huang egy kínai hátterű botrány miatt lemondott posztjáról.

A Reuters több mint százötven kínai közbeszerzési kiírást, beruházási tervet és kivitelezési szerződést vizsgált át, amelyek összesített értéke meghaladja a 23 milliárd jüant, vagyis a 3,2 milliárd dollárt. Ez az összeg a tervezett és a már megvalósult beruházásokat egyaránt magában foglalja, beleértve az ingatlanokat és az energetikai infrastruktúrát is, tehát nem kizárólag a chipekre fordított kiadásokat tükrözi. A dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai vállalat technológiája a nagy technológiai óriásokon túl a helyi önkormányzati projektekbe, az egyetemekre és a regionális adatközpontokba is mélyen beépült.

A kínai fejlesztők az exporttilalom alá eső H100-as, H200-as és H800-as chipekre alapozva építik ki a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontjaikat a tengerparti technológiai fellegváraktól egészen a távoli nyugati tartományokig. Miközben az Nvidia augusztusban még arról számolt be, hogy gyakorlatilag kizárták a kínai piacról, az IDC piackutató októberi jelentése szerint

2026 első felében még mindig az amerikai gyártó adta a Kínába irányuló AI-gyorsítók szállításának 34 százalékát.

Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy a korlátozás alá eső hardverek milyen úton jutottak el a kínai felhasználókhoz. Huang korábban határozottan kiállt az exportkorlátozások enyhítése mellett, tavaly pedig még azt nyilatkozta, hogy a cég kínai piaci részesedése 95 százalékról nullára zuhant.

Washington még 2022-ben kezdte el korlátozni a fejlett AI-chipek kivitelét, majd a kifejezetten a kínai piacra módosított processzorok, például a H800-as értékesítését is szigorította. Idén januárban a Trump-kormányzat úgy döntött, hogy a jogosult kínai ügyfelek esetében egyedileg, különböző feltételekhez kötve bírálja el a H200-as chipek exportengedélyeit. A most feltárt adatok kapcsán Sunny Cheung, a washingtoni Jamestown Alapítvány elemzője hangsúlyozta, hogy az amerikai hatóságoknak a chipek közvetlen vásárlóinak figyelése helyett inkább azt kellene vizsgálniuk, végül ki és milyen célra használja fel a számítási kapacitást.

Forrás: Reuters

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