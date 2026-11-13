Microsoft-leállás: azonnal reagálnak a befektetők

A csatlakozási hibák csütörtökön kezdődtek a Microsoft szolgáltatásainál és péntekre is áthúzódtak, így
az ázsiai munkanapon és az európai reggeli órákban is elérhetetlenné vált a levelezés, valamint több kapcsolódó szoftver.
Az érintett szolgáltatások között van a SharePoint és a tavaly már több mint százmillió havi aktív felhasználóval rendelkező Copilot is, de a leállás számos olyan külső rendszert is érintett, amely a Microsoft termékeihez – például az Outlook naptárához – kapcsolódik. A péntek reggeli tájékoztatás szerint a Teams nagy része már újra működött, ám a webes és az asztali Outlook, valamint más Microsoft 365-termékek elérése továbbra is akadozott.
A Microsoft közölte, hogy nincs tudomása kibertámadásról. A kezdeti vizsgálatok szerint
a fennakadást az infrastruktúra egy részén jelentkező hirtelen forgalomnövekedés, valamint a szerverek állapotát ellenőrző egyik komponens hibája okozta.
Mivel több szerver váratlanul elérhetetlenné vált és megbukott az automatikus állapotfelmérésen, a fennmaradó hálózat túlterhelődött. Tony Burke ausztrál belügyi és kiberbiztonsági miniszter a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a Microsoftnál a helyzetet némileg a CrowdStrike 2024-es globális leállásához hasonlónak látják, amikor egy hibás frissítés okozott súlyos fennakadásokat.
A mérnökök szakaszosan állítják le és indítják újra az érintett rendszereket, miközben egy alternatív állapotellenőrzési módszert is bevezettek, és automatizált folyamatokkal indítják újra a nem válaszoló szervereket. A vállalat kiemelt figyelmet fordít a feltorlódott e-mailek megőrzésére, ezért az időtúllépési korlátot 48 órára növelték, így a rendszer két napig folyamatosan próbálkozik a késedelmes üzenetek kézbesítésével.
A globális hiba a tőzsdén és a vállalati szektorban is azonnal éreztette hatását.
A Microsoft részvényei 2,5 százalékot estek a nyitás előtti kereskedésben.
A svájci Richemont luxusipari óriás ráadásul ma kisebb késéssel tudta csak közzétenni pénzügyi eredményeit, az elektromos teherautókat gyártó Workhorse Group pedig az üzleti fennakadásokra hivatkozva november 12-ről november 16-ra halasztotta a harmadik negyedéves gyorsjelentését. Az Air India légitársaság ideiglenesen átirányította a levelezését, hogy továbbra is fogadni tudja az utasok üzeneteit, de a járataik közlekedését nem érintette a probléma.
Címlapkép forrása: Portfolio
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