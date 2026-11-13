Milliárdos kriptovagyont foglaltak le az amerikai hatóságok

Mintegy 1,2 milliárd dollár értékű digitális vagyont foglaltak le az amerikai hatóságok, amelyet feltehetőleg észak-koreai hackerek loptak el a Binance kriptotőzsdéről. A több mint 6 milliárd dolláros zsákmányból eddig 2,7 milliárd dollárt sikerült befagyasztani, a támadásért pedig az FBI az észak-koreai hadsereghez köthető TraderTraitor csoportot teszi felelőssé.

Az amerikai hatóságok lefoglaltak mintegy 1,2 milliárd dollár értékű digitális eszközt, amelyet korábban a Binance kriptotőzsdéről loptak el észak-koreai hackerek.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a lépéssel párhuzamosan egy olyan kiterjedt csalási hálózat infrastruktúráját is felszámolta, amely mesterséges intelligenciával generált videókkal tévesztette meg az áldozatokat - tudósított a CNBC.

A csütörtöki bejelentés szerint a hatóságok összehangolt akciót indítottak az észak-koreai rezsim kriptovaluta-lopásokra épülő finanszírozási módszerei ellen. Az iparági óriásnak számító Binance rendszeréből több mint 6 milliárd dollárt tulajdonítottak el egy, a kriptopiac biztonságába vetett bizalmat is megingató támadás során. Az amerikai kormányzat, a bűnüldöző szervek és a magánszektorbeli kriptoszolgáltatók közös fellépésének köszönhetően ebből az összegből eddig több mint 2,7 milliárd dollárt sikerült befagyasztani, amelyből bírósági engedéllyel most több mint 1,2 milliárd dollárnyit hivatalosan is lefoglaltak.

A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) a támadásért az észak-koreai hadsereghez köthető, általuk csak "TraderTraitor" néven emlegetett hackercsoportot teszi felelőssé. A nyomozók továbbra is dolgoznak az ellopott vagyon nyomon követésén, az elkövetők ugyanis különféle kriptocsatornákon keresztül folyamatosan próbálják tisztára mosni a zsákmányt. M. Scott Proctor, a minisztérium nemzetbiztonsági részlegének magas rangú tisztviselője hangsúlyozta, hogy Phenjan ezekből a lopásokból finanszírozza a rezsim működését és az illegális fegyverprogramját, az amerikai hatóságok azonban minden rendelkezésre álló eszközzel fellépnek a jogtalanul szerzett vagyon visszaszerzése érdekében.

A Binance-ügy mellett a hatóságok lefoglalták a "FaceStealer" nevű, személyazonosság-lopásra épülő csalássorozat felhőalapú infrastruktúráját is. Ezzel a módszerrel a bűnözők másfél év alatt több mint 400 millió dollár értékű kriptovalutát szereztek meg, elsősorban a kripto- és a web3-szektorban dolgozó szakembereket célozva.

A támadók feltört fiókokat és mesterséges intelligenciával készített deepfake videókat használtak fel ahhoz, hogy hamis videókonferenciákat szervezzenek, amelyeken a célszemélyek ismerőseinek adták ki magukat. A beszélgetés közben egy hirtelen fellépő technikai hibára hivatkozva rávették az áldozatot egy kártékony szoftver telepítésére. Ezzel átvették az irányítást a célpont kommunikációja felett, ellopták a digitális eszközeit, majd a kapcsolati hálóját felhasználva újabb célpontokat támadtak meg, olykor hónapokkal vagy akár több mint egy évvel az első behatolás után.

Patrick Grandy, az FBI Los Angeles-i irodájának vezetője szerint ez a pszichológiai manipulációra épülő módszer rendkívül hatékony, és még a legtapasztaltabb, biztonságtudatos szakembereket is képes megtéveszteni, mivel a mindennapi videóhívásokba és a személyes kapcsolatokba vetett bizalmat használja ki.

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