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Nagy rali jöhet az amerikai tőzsdén – Mutatjuk, mire számítanak a profik
Befektetés

Nagy rali jöhet az amerikai tőzsdén – Mutatjuk, mire számítanak a profik

Portfolio
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Akár 8700 pontig is emelkedhet az S&P 500 index a következő egy évben a Goldman Sachs friss előrejelzése szerint, ami több mint 14 százalékos hozamot jelentene a befektetőknek. Az amerikai nagybank szerint a múlt heti félidős választásokon aratott demokrata győzelem után kibontakozó technológiai eladási hullám jóval vonzóbbá tette a részvények árazását. Az elemzők arra számítanak, hogy az amerikai vállalati profitok növekedése 2027-ben 36 százalékról 11 százalékra lassul, főként a nagy felhőszolgáltatók visszafogottabb beruházásai miatt. A piacokat ennek ellenére a kedvezőbb értékeltség, a mérséklődő kötvényhozamok és a csökkenő infláció is felfelé hajthatja, igaz, a korábbinál nagyobb kilengések mellett. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmakat közben az Nvidia körüli botrány is fokozza, miután Jensen Huang vezérigazgató lemondott posztjáról.

A következő egy évben 8700 pontig emelkedhet az S&P 500 tőzsdeindex a Goldman Sachs legfrissebb előrejelzése szerint.

Az amerikai nagybank elemzői úgy látják, hogy a legutóbbi éles tőzsdei zuhanás után jóval vonzóbbá vált a részvények árazása. A Wall Street-i elemzőház optimista célára az irányadó amerikai index tegnapi, 7592,40 pontos záróértékéhez képest több mint 14 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

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A prognózis közvetlenül azután látott napvilágot, hogy a múlt heti amerikai félidős választásokon aratott demokrata győzelmet követően komoly eladási hullám söpört végig a legnagyobb technológiai vállalatok részvényein. A piaci szereplők többek között attól tartanak, hogy a politikai fordulat lassíthatja az adatközpontok kiépítésének ütemét.

A Goldman Sachs számításai szerint

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a globális piacokon a vállalati eredmények növekedési üteme 2027-ben legalább a felére esik vissza.

Önmagában az Egyesült Államokban a profitbővülés a korábbi 36 százalékról várhatóan 11 százalékra zsugorodik, ami nagyrészt annak tudható be, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók visszafogják beruházásaikat.

Bár a tőkeberuházások lassulása visszaveti majd a mesterséges intelligencia infrastruktúráját építő szektor eredményeit, a részvénypiacok jövőre így is folytathatják a menetelést, még ha az elmúlt éveknél nagyobb volatilitás mellett is. A bank csütörtöki elemzése szerint

  • a kedvezőbb részvényárazások,
  • a lassuló, de továbbra is pozitív gazdasági és profitnövekedés,
  • valamint a mérséklődő kötvényhozamok
  • és a csökkenő infláció egyaránt felfelé hajtják majd a piacokat.

A részvények értékeltsége a korrekció után kifejezetten vonzóvá vált, hiszen az S&P 500 jelenleg a következő tizenkét hónapra várt nyereség 18,5-szeresén forog, ami jóval elmarad a nemrégiben tapasztalt, 23-szoros érték feletti csúcsoktól. A globális részvénypiacokon belül a Goldman Sachs továbbra is

felülsúlyozásra ajánlja az amerikai és a japán papírokat, miközben Ázsiát és a feltörekvő piacokat semleges, Európát pedig alulsúlyozott kategóriában tartja.

Forrás: Reuters

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